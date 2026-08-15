İranlı pilotlar Katar tarafından esir alındı!

İran tarafı ayrıca Kızılhaç'tan pilotların serbest bırakılmaları için gerekli koşulların oluşturulmasına yardımcı olmasını talep etti.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanan mektupta, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden İranlı pilotlarla en kısa sürede görüşmesi, sağlık durumları hakkında bilgi edinmesi ve bu bilgileri İran'a iletmesi istendi.

Bu iddia, İran'da pilotların akıbetine ilişkin uzun süredir devam eden belirsizliği de yeni bir boyuta taşıdı.

Bakırezade, Katar hükümetinin bugüne kadar pilotların aileleriyle görüşmesine, röportaj yapmasına veya İran tarafındaki yetkililerle iletişim kurmasına izin vermediğini söyledi.

İran tarafının açıklamasına göre üç pilot, uçaklarının düşürülmesinin ardından hayatını kaybetmedi ve Katar güçleri tarafından yakalandı.

Bakırezade'nin açıklamasına göre Cevad Salihi, Abdülmecid Deştiyan ve İmran Behruşiyan yaklaşık 6 aydır Katar'ın elinde bulunuyor.

İran'dan bölgedeki savaşın ardından dikkat çeken bir esir iddiası geldi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Kayıpları Arama Komitesi Komutanı General Seyyid Muhammed Bakırezade, üç İranlı pilotun Katar güçleri tarafından esir alındığını açıkladı.

İran Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları (IRNA)

TAHRAN: "PİLOTLARIN SAĞLIK DURUMU ARAŞTIRILSIN"

İran'ın Kızılhaç'a gönderdiği başvuruda, pilotların durumuna ilişkin ciddi endişe duyulduğu belirtildi.

İran tarafı, Kızılhaç'ın pilotlarla görüşerek sağlık durumlarını yerinde değerlendirmesini ve elde edilen bilgileri Tahran'a aktarmasını istiyor.

İran ayrıca pilotların aileleriyle temas kurabilmesinin sağlanmasını ve serbest bırakılmaları için gerekli girişimlerin yapılmasını talep ediyor.

SU-24'LERİN DÜŞÜRÜLMESİ SONRASI NE OLDU?

İran'ın açıklamasında söz konusu pilotların, Katar'daki bir hedefe yönelik operasyon sırasında uçaklarının vurulmasının ardından esir alındığı belirtiliyor.

Reuters'ın aktardığı İran Genelkurmay Başkanlığı mektubunda ise pilotların, Tahran'ın "düşman askeri üssü" olarak tanımladığı Katar'daki bir hedefe yönelik mart ayındaki görev sırasında uçaklarının vurulmasının ardından Katar tarafından tutulduğu ifade edildi.

Reuters, İran'ın pilotların Katar tarafından tutulduğu yönündeki iddiasını aktarırken, Katar makamlarından konuya ilişkin hemen bir doğrulama gelmediğini bildirdi.

Dolayısıyla üç pilotun Katar tarafından esir alındığı iddiası şu aşamada İran makamlarının açıklamasına dayanıyor.

İRAN'DAN KATAR'A YÖNELİK DİKKAT ÇEKEN TALEP

İran'ın Kızılhaç'a başvurmasıyla birlikte konu uluslararası insancıl hukuk ve savaş esirlerinin hakları açısından da gündeme taşındı.

Tahran, pilotların yalnızca nerede tutulduğunun açıklanmasını değil, sağlık durumlarının bağımsız şekilde incelenmesini, aileleriyle temas kurmalarına izin verilmesini ve serbest bırakılmaları için gerekli koşulların oluşturulmasını talep ediyor.

İranlı yetkililer, pilotların yaklaşık 6 aydır aileleriyle iletişim kuramadığını öne sürüyor.

KATAR'DAN HENÜZ DOĞRULAMA YOK

İran'ın iddiasına ilişkin gözlerin çevrildiği Katar makamlarından şu ana kadar resmi bir doğrulama gelmedi.

Reuters da haberinde bu noktaya özellikle dikkat çekerek, Katar makamlarının pilotların tutulduğu yönündeki İran iddiasını henüz doğrulamadığını aktardı.

Bu nedenle üç İranlı pilotun Katar tarafından esir tutulduğu iddiası, mevcut durumda Tahran'ın resmi açıklaması olarak değerlendiriliyor.

İran'ın Kızılhaç üzerinden yaptığı girişim ise pilotların akıbetinin uluslararası bir kurum tarafından araştırılması yönündeki ilk önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

GÖZLER KATAR'IN VERECEĞİ YANITTA

İran tarafı, üç pilotun yaklaşık 6 aydır Katar'ın elinde olduğunu öne sürerken, Kızılhaç'tan pilotlarla bir an önce görüşmesini ve sağlık durumlarını araştırmasını istiyor.

Cevap beklenen taraf ise Katar.

Doha yönetiminin iddiaya ilişkin yapacağı açıklama, Cevad Salihi, Abdülmecid Deştiyan ve İmran Behruşiyan'ın akıbetine ilişkin belirsizliğin giderilmesi açısından kritik önem taşıyor.