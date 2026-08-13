Hürmüz'de kritik gerilim! İran'dan ABD'ye sert rest: Kontrol bizde
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Azmayi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu ve bölgedeki tüm hareketliliğin İran tarafından kararlı şekilde kontrol edildiğini açıkladı. ABD'li yetkililerin açıklamalarına tepki gösteren Azmayi, "Gerçek, sahada görülmeli, bildirilerde ve Amerikalı yetkililerin açıklamalarında değil" diyerek Washington'a sert mesaj verdi.
İran ile ABD arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı'nda yeni bir boyuta taşındı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Azmayi, boğazdaki hareketliliğin İran'ın tam kontrolünde olduğunu açıkladı.
Azmayi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı değerlendirmede, "Hürmüz Boğazı kapalıdır. Hareketlilik üzerindeki hakimiyetimiz tam ve kararlıdır" ifadelerini kullandı.
İranlı komutan, bölgedeki hiçbir hareketin Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin takibinden kaçamayacağını belirterek, "Bu boğazdaki hiçbir hareket Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri mensuplarının gözünden kaçmaz" dedi.
ABD'YE "SAHA" MESAJI
ABD'li yetkililerin açıklamalarına da doğrudan yanıt veren Azmayi, Washington'ın söylemlerini hedef aldı.
Azmayi, "Gerçek, sahada görülmeli, bildirilerde ve Amerikalı yetkililerin açıklamalarında değil" diyerek ABD'ye meydan okudu. İran'ın mesajı, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün sürdüğü ve bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği yönünde oldu.