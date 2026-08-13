Hürmüz'de kritik gerilim! İran'dan ABD'ye sert rest: Kontrol bizde

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Azmayi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu ve bölgedeki tüm hareketliliğin İran tarafından kararlı şekilde kontrol edildiğini açıkladı. ABD'li yetkililerin açıklamalarına tepki gösteren Azmayi, "Gerçek, sahada görülmeli, bildirilerde ve Amerikalı yetkililerin açıklamalarında değil" diyerek Washington'a sert mesaj verdi.