Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail'in Ekim 2023'ten 2026'nın ortasına kadar işgal altındaki Batı Şeria'da 114 askeri emir yayımladığını bildirdi. FKÖ raporuna göre bu emirlerle 25 bin dönümden fazla Filistin toprağı yerleşimlerin etki alanına dahil edildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail'in Ekim 2023'ten 2026'nın ortasına kadar işgal altındaki Batı Şeria'da 114 askeri emir yayımladığını bildirdi.

FKÖ'ye göre söz konusu emirlerle 25 bin dönümden fazla Filistin toprağı yerleşimlerin etki alanına dahil edildi. FKÖ'ye bağlı Ulusal Ofisin yayımladığı raporda da Ekim 2023'ten bu yana 114 askeri emir çıkarıldığı ve bunların 25 bin dönümden fazla alanı kapsadığı bilgisi yer alıyor.

Raporda, İsrail işgal güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki faaliyetlerine ilişkin verilere yer verildi.

114 ASKERİ EMİR 25 BİN DÖNÜMDEN FAZLA ARAZİ

FKÖ raporuna göre İsrail'in yayımladığı 114 askeri emir, Batı Şeria'daki yerleşim alanlarının genişletilmesine yönelik kullanıldı.

Ulusal Ofisin yayımladığı raporda, emirlerin 53 yerleşimin önünü açtığı; bunların 39'unun yeni yerleşim, 14'ünün mevcut yerleşimlerden idari olarak ayrılan yerleşimler olduğu belirtiliyor. Raporda ayrıca 11 mevcut yerleşimin etki alanının genişletildiği aktarılıyor.

Kaynak metinde ise 114 emrin "53 yeni yerleşim birimi, yasa dışı yerleşim noktası ve çiftlik kurulmasının" önünü açtığı belirtiliyor.

173 EMİRLE 4 BİN 211 DÖNÜM ARAZİ

Raporda, İsrail işgal güçlerinin "güvenlik ve askeri amaçlar" gerekçesiyle yaklaşık 173 "el koyma" emri çıkardığı ve yaklaşık 4 bin 211 dönüm araziye el konulduğu kaydedildi.

Bu veri, Nisan 2026'da yayımlanan ve Filistin Araştırmaları Enstitüsüne dayandırılan bir çalışmada da yer aldı. Çalışmaya göre 7 Ekim 2023 sonrasında 173 askeri emir çıkarıldı ve yaklaşık 4 bin 211 dönüm arazi güvenlik yolları, tampon bölgeler, askerî noktalar ve diğer amaçlar için tahsis edildi.

Kaynak metinde İsrail makamlarının ayrıca "güvenlik ihtiyaçları" gerekçesiyle yaklaşık 140 askeri el koyma emri çıkardığı belirtildi. Diğer emirlerin askerî ve yerleşim yollarının açılması veya genişletilmesi ile Filistin bölgelerinin birbirinden izole edilmesi amacıyla kullanıldığı aktarıldı.

CENİN'İN GÜNEYİNDE YENİ YERLEŞİM PLANI

FKÖ raporunda İsrail makamlarının, Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim birimi kurulmasını öngören plan kapsamında Cenin'in güneyindeki Arrabe beldesine ait araziler üzerinde "Eymek Dutan" adı verilen yeni bir yerleşim birimi kurmaya yönelik çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.

Plana göre 6'sı Cenin'de olmak üzere Batı Şeria genelinde 34 yeni yerleşim biriminin kurulması hedefleniyor.

İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU KUDÜS'TE 3 BİN 400'DEN FAZLA KONUT PLANI

Raporda işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kefr Akab arazileri üzerinde bulunan "Kokhav Yaakov" yerleşiminde 627 konutun inşası için ihale açıldığı bildirildi.

FKÖ ayrıca kentteki üç farklı bölgede 3 bin 400'den fazla yeni konutun inşasına yönelik planların ilerletildiğini aktardı.

BATI ŞERİA'DAKİ SALDIRILARA İLİŞKİN VERİLER

Raporda Nablus, Ramallah ve El-Bire, El Halil, Beytüllahim, Ağvar ve Selfit bölgelerinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının arttığı belirtildi.

FKÖ'ye göre saldırılar, Filistinlilere ait ev ve arazilere el koyma girişimleri, yeni yerleşim noktalarının kurulması, yolların kapatılması ve çiftçilerin arazilerine ulaşmasının engellenmesini kapsıyor.

Nablus'un güneyindeki Kusra beldesinde bir Filistinli ailenin evinin kuşatıldığı ve eve el koyma girişimlerinin sürdüğü kaydedildi. Ras el-Ayn bölgesindeki üç Filistinli ailenin evinin de günlerdir kuşatma altında tutulduğu belirtildi.

FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre Batı Şeria'da Temmuz 2026'da 2 bin 256 saldırı gerçekleşti. Kaynak metne göre bunların 1458'i İsrail güçleri, 798'i ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlendi.