ABD Donanması alarmda: 250 günü aşan Lincoln görevi sonrası George Washington İran savaşı için Orta Doğu’ya sevk edildi
ABD'nin İran'la savaşı sürerken, Amerikan Donanması'nda dikkat çeken bir değişiklik gündeme geldi. The Wall Street Journal'ın (WSJ) özel haberine göre ABD, 250 günden uzun süredir görevde bulunan USS Abraham Lincoln'ün yerine USS George Washington uçak gemisini Orta Doğu'ya göndermeye hazırlanıyor.
ABD'nin İran savaşında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. The Wall Street Journal'ın (WSJ) özel haberine göre Washington yönetimi, 250 günden uzun süredir görevde bulunan USS Abraham Lincoln'ün yerine USS George Washington uçak gemisini Orta Doğu'ya göndermeye hazırlanıyor. Karar, Lincoln'deki yaşam koşullarına ilişkin çarpıcı iddiaların ve Amerikan askerlerinin aylar süren görev nedeniyle yaşadığı zorlukların gündeme geldiği bir dönemde geldi.
İddiaya göre Lincoln'de yiyecek ve temel ihtiyaç malzemelerinde eksiklik, su ve tesisat sorunları, posta sisteminde aksamalar ve mürettebatın psikolojik durumuna ilişkin endişeler bulunuyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunuyor. Ancak bir kişinin ağustos ayının başında gemiden denize düşmesi ve Lincoln'ün 200 günden uzun süredir limana uğramamış olması, iddiaları doğrular nitelikte.
200 GÜNDÜR LİMAN YÜZÜ GÖRMEDİ
USS Abraham Lincoln'ün görev süresi 250 günü aşmış durumda. Daha çarpıcı olan ise uçak gemisinin 200 gündür herhangi bir liman ziyareti gerçekleştirmemiş olması.
Connecticut Demokratı Senatör Richard Blumenthal, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Donanma Bakan Vekili Hung Cao'ya gönderdiği mektupta, bunun art arda denizde geçirilen günler açısından rekor olduğunu belirtti.
Blumenthal, gemide temel ihtiyaç malzemelerinde eksiklik, su kirliliği, tesisat sorunları, ruh sağlığına ilişkin endişeler, güverte güvenliği problemleri ve posta sistemindeki aksamalar bulunduğuna ilişkin yaygın iddialardan söz etti.
Bu iddiaların tamamı ABD Donanması tarafından doğrulanmış değil. Aksine Pentagon, gemideki koşulların kamuoyuna olduğundan daha kötü aktarıldığını savunuyor.
İDDİALARIN MERKEZİNDE YİYECEK VE TEMEL İHTİYAÇ MALZEMELERİ VAR
WSJ'nin haberine göre Kongre üyeleri ve bazı asker yakınları, Lincoln'de yiyecek, kişisel bakım ürünleri ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinde sıkıntı yaşandığı yönündeki iddialar nedeniyle Pentagon'dan açıklama bekliyor.
Daha önce yayımlanan bazı haberlerde ise gemide diş macunu ve sabun gibi temel kişisel ihtiyaç ürünlerinde dahi eksiklik yaşandığı öne sürülmüştü.
Senatör Blumenthal'ın mektubunda ayrıca suyla ilgili sorunlar, tesisat arızaları ve gemiye gönderilen bakım paketlerinin aylar boyunca kaybolduğu yönündeki iddialara dikkat çekildi.