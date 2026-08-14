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ABD Donanması alarmda: 250 günü aşan Lincoln görevi sonrası George Washington İran savaşı için Orta Doğu’ya sevk edildi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'nin İran'la savaşı sürerken, Amerikan Donanması'nda dikkat çeken bir değişiklik gündeme geldi. The Wall Street Journal'ın (WSJ) özel haberine göre ABD, 250 günden uzun süredir görevde bulunan USS Abraham Lincoln'ün yerine USS George Washington uçak gemisini Orta Doğu'ya göndermeye hazırlanıyor.

ABD Donanması alarmda: 250 günü aşan Lincoln görevi sonrası George Washington İran savaşı için Orta Doğu’ya sevk edildi 1

ABD'nin İran savaşında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. The Wall Street Journal'ın (WSJ) özel haberine göre Washington yönetimi, 250 günden uzun süredir görevde bulunan USS Abraham Lincoln'ün yerine USS George Washington uçak gemisini Orta Doğu'ya göndermeye hazırlanıyor. Karar, Lincoln'deki yaşam koşullarına ilişkin çarpıcı iddiaların ve Amerikan askerlerinin aylar süren görev nedeniyle yaşadığı zorlukların gündeme geldiği bir dönemde geldi.

ABD Donanması alarmda: 250 günü aşan Lincoln görevi sonrası George Washington İran savaşı için Orta Doğu’ya sevk edildi 2

İddiaya göre Lincoln'de yiyecek ve temel ihtiyaç malzemelerinde eksiklik, su ve tesisat sorunları, posta sisteminde aksamalar ve mürettebatın psikolojik durumuna ilişkin endişeler bulunuyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunuyor. Ancak bir kişinin ağustos ayının başında gemiden denize düşmesi ve Lincoln'ün 200 günden uzun süredir limana uğramamış olması, iddiaları doğrular nitelikte.

ABD Donanması alarmda: 250 günü aşan Lincoln görevi sonrası George Washington İran savaşı için Orta Doğu’ya sevk edildi 3

200 GÜNDÜR LİMAN YÜZÜ GÖRMEDİ

USS Abraham Lincoln'ün görev süresi 250 günü aşmış durumda. Daha çarpıcı olan ise uçak gemisinin 200 gündür herhangi bir liman ziyareti gerçekleştirmemiş olması.

Connecticut Demokratı Senatör Richard Blumenthal, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Donanma Bakan Vekili Hung Cao'ya gönderdiği mektupta, bunun art arda denizde geçirilen günler açısından rekor olduğunu belirtti.

Blumenthal, gemide temel ihtiyaç malzemelerinde eksiklik, su kirliliği, tesisat sorunları, ruh sağlığına ilişkin endişeler, güverte güvenliği problemleri ve posta sistemindeki aksamalar bulunduğuna ilişkin yaygın iddialardan söz etti.

ABD Donanması alarmda: 250 günü aşan Lincoln görevi sonrası George Washington İran savaşı için Orta Doğu’ya sevk edildi 4

Bu iddiaların tamamı ABD Donanması tarafından doğrulanmış değil. Aksine Pentagon, gemideki koşulların kamuoyuna olduğundan daha kötü aktarıldığını savunuyor.

ABD Donanması alarmda: 250 günü aşan Lincoln görevi sonrası George Washington İran savaşı için Orta Doğu’ya sevk edildi 5

İDDİALARIN MERKEZİNDE YİYECEK VE TEMEL İHTİYAÇ MALZEMELERİ VAR

WSJ'nin haberine göre Kongre üyeleri ve bazı asker yakınları, Lincoln'de yiyecek, kişisel bakım ürünleri ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinde sıkıntı yaşandığı yönündeki iddialar nedeniyle Pentagon'dan açıklama bekliyor.

Daha önce yayımlanan bazı haberlerde ise gemide diş macunu ve sabun gibi temel kişisel ihtiyaç ürünlerinde dahi eksiklik yaşandığı öne sürülmüştü.

Senatör Blumenthal'ın mektubunda ayrıca suyla ilgili sorunlar, tesisat arızaları ve gemiye gönderilen bakım paketlerinin aylar boyunca kaybolduğu yönündeki iddialara dikkat çekildi.

ABD Donanması alarmda: 250 günü aşan Lincoln görevi sonrası George Washington İran savaşı için Orta Doğu’ya sevk edildi 6

BİR KİŞİ DENİZE DÜŞTÜ, KISA SÜREDE KURTARILDI

Lincoln'le ilgili tartışmayı daha da dikkat çekici hale getiren gelişmelerden biri de gemideki bir kişinin ağustos ayının başında denize düşmesi oldu.

ABD'li bir yetkili, olayın yaşandığını doğrularken kişinin kısa sürede kurtarıldığını açıkladı.

Olayın gemideki koşullarla doğrudan bağlantılı olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Ancak uzun süredir denizde bulunan mürettebatın koşulları hakkında Kongre'de artan tartışmaların ortasında yaşanması dikkat çekti.

ABD Donanması alarmda: 250 günü aşan Lincoln görevi sonrası George Washington İran savaşı için Orta Doğu’ya sevk edildi 7

PENTAGON: "TAMAMEN YANLIŞ YANSITILIYOR"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Lincoln hakkında gündeme getirilen endişelerin "tamamen yanlış yansıtıldığını" savundu.

Hegseth, ABD Donanmasının gemilere ve mürettebata ihtiyaç duydukları desteği sağladığını belirterek, her geminin, mürettebatın ve kaptanın mevcut imkânların tamamına erişebildiğini söyledi. Donanma da Lincoln'de ruh sağlığı sorunlarında olağan dışı bir artış tespit edilmediğini açıkladı.

ABD Donanması alarmda: 250 günü aşan Lincoln görevi sonrası George Washington İran savaşı için Orta Doğu’ya sevk edildi 8

Bir Donanma yetkilisine göre gemide intihar düşüncesi veya intihar girişimlerinde artış gözlemlenmedi. Ayrıca askerlerin ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere sağlık, ruh sağlığı ve dini hizmet personelinin gemide görev yaptığı belirtildi.

Dolayısıyla gemideki koşullara ilişkin ortaya atılan iddialar ile ABD yönetiminin açıklamaları arasında belirgin bir görüş ayrılığı bulunuyor.

ABD Donanması alarmda: 250 günü aşan Lincoln görevi sonrası George Washington İran savaşı için Orta Doğu’ya sevk edildi 9

LINCOLN, İRAN SAVAŞININ ARDINDAN ORTA DOĞU'DA KALDI

USS Abraham Lincoln'ün mevcut görevi de doğrudan İran savaşıyla bağlantılı. Uçak gemisi, normal planlanan görevine Kasım 2025'te başladı. Ancak ABD'nin İran'a karşı savaşından önce, Ocak 2026'da Orta Doğu'ya yönlendirildi.

Lincoln ve gemide bulunan savaş uçakları, ABD'nin "Epic Fury Operasyonu" adı verdiği İran'a yönelik hava harekâtında önemli rol üstlendi. Uçak gemisi daha sonra İran limanlarına yönelik ABD ablukasında da görev yaptı.

Böylece başlangıçta planlanan görev süresinin çok ötesine geçen bir konuşlandırma ortaya çıktı.

Senatör Blumenthal da mektubunda, Lincoln'ün uzatılan görevinin yalnızca mürettebatın koşulları açısından değil, ABD Donanmasının uçak gemisi filosunu uzun süre yüksek operasyon temposunda tutabilme kapasitesi açısından da ciddi sorular doğurduğunu belirtti.

ABD Donanması alarmda: 250 günü aşan Lincoln görevi sonrası George Washington İran savaşı için Orta Doğu’ya sevk edildi 10

ŞİMDİ SIRA USS GEORGE WASHINGTON'DA

WSJ'ye göre USS George Washington, Lincoln'ün yerine geçmek üzere Orta Doğu'ya doğru hareket edecek.

Japonya merkezli George Washington, son dönemde Güney Çin Denizi'nde faaliyet gösteriyordu. Uçak gemisi kısa süre önce Vietnam'a liman ziyareti gerçekleştirdi ve ardından güdümlü füze destroyerleriyle birlikte Malakka Boğazı'ndan batıya doğru geçti.

Washington'ın Orta Doğu'ya gönderilmesiyle ABD, Pasifik'teki önemli deniz unsurlarından birini geçici olarak bölgeden çekmiş olacak. Bu hamlenin Çin açısından da stratejik sonuçları olabileceği değerlendiriliyor.

ABD Donanması alarmda: 250 günü aşan Lincoln görevi sonrası George Washington İran savaşı için Orta Doğu’ya sevk edildi 11

ABD'NİN PASİFİK'TEKİ DENGESİ DE TARTIŞMA KONUSU

George Washington'ın Orta Doğu'ya kaydırılması, ABD'nin Pasifik'teki faaliyetleri açısından yeni bir soru işareti oluşturuyor.

Hudson Enstitüsü kıdemli araştırmacısı ve eski deniz subayı Bryan Clark'a göre ABD, uçak gemisini Orta Doğu'ya göndererek Japonya ve Filipinler gibi ülkelerle ilişkiler açısından kullanabileceği bazı stratejik fırsatlardan vazgeçmiş olacak. Çünkü uçak gemileri yalnızca savaş kapasitesi için değil, aynı zamanda ABD'nin müttefiklerine ve bölgedeki rakiplerine yönelik askeri ve siyasi mesajlarının bir aracı olarak da kullanılıyor.

Bu nedenle George Washington'ın Orta Doğu'ya gönderilmesi, ABD'nin bir bölgede artan askeri ihtiyacını karşılamak için başka bir bölgede kapasite azaltması anlamına gelebilir.

ABD Donanması alarmda: 250 günü aşan Lincoln görevi sonrası George Washington İran savaşı için Orta Doğu’ya sevk edildi 12

"FİLONUN TOPARLANMASI ÜÇ YIL SÜREBİLİR" UYARISI

Asıl dikkat çekici uyarı ise ABD Donanmasının uzun vadeli hazırlık kapasitesi konusunda geldi. ABD Donanmasının aktif görevde 11 uçak gemisi bulunuyor. Ancak uçak gemileri uzun süreli görevlerin ardından bakım ve onarım için limanlara dönmek zorunda.

Bryan Clark, İran savaşı nedeniyle ABD uçak gemisi filosunun ideal hazırlık seviyesine dönmesinin üç yılı bulabileceği değerlendirmesinde bulundu. Clark'a göre ABD'nin her iki kıyısında iki veya üç uçak gemisinin farklı bakım ve onarım aşamalarında bulunması, filonun yeniden hazır hale gelmesi için uzun bekleme süreleri oluşturabilir.

Bu değerlendirme, tartışmanın yalnızca USS Abraham Lincoln'ün koşullarıyla sınırlı olmadığını gösteriyor.

Mesele artık ABD'nin İran savaşını ne kadar sürdürebileceği ve bu savaşın Amerikan askeri kapasitesi üzerinde ne kadar süreyle baskı oluşturacağı sorusuna da uzanıyor.

ABD Donanması alarmda: 250 günü aşan Lincoln görevi sonrası George Washington İran savaşı için Orta Doğu’ya sevk edildi 13

GERALD R. FORD DA UZUN GÖREV SÜRESİNİN BEDELİNİ ÖDEDİ

Lincoln'ün yaşadığı sorunlar, ABD Donanması açısından tamamen yeni bir tablo değil.

USS Gerald R. Ford da mayıs ayında ülkesine dönmeden önce 11 ay boyunca denizde kaldı. Bu süre, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana bir Amerikan uçak gemisinin gerçekleştirdiği en uzun görevlerden biri oldu.

Ford, İran savaşının en yoğun döneminde mart ayında Hırvatistan'ın Split kentinde birkaç gün limanda kaldı. Burada hem bakım çalışmaları gerçekleştirildi hem de mürettebata dinlenme fırsatı sağlandı. Ancak uzun görev süresinin ve zorlu koşulların denizciler üzerinde baskı oluşturduğu daha önce de gündeme gelmişti.

Bu durum, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri operasyonlarının yalnızca bölgedeki güvenlik dengeleri açısından değil, ABD'nin kendi askeri personeli ve savaş kapasitesi açısından da maliyetler doğurduğu tartışmasını büyütüyor.

ABD Donanması alarmda: 250 günü aşan Lincoln görevi sonrası George Washington İran savaşı için Orta Doğu’ya sevk edildi 14

KONGRE'DEN DENETİM TALEBİ

Senatör Ruben Gallego da Lincoln'deki koşulları incelemek amacıyla iki partiden senatörlerin katılacağı bir denetim ziyareti talep etti. Irak Savaşı gazisi olan Gallego, askerlerin ne zaman eve döneceklerini bilmelerinin önemli olduğunu belirtti. Kongre'deki bu girişimler, Pentagon üzerindeki baskının artabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan ABD yönetimi, Lincoln'ün değiştirilmesinin gemideki koşullara ilişkin tartışmaların sonucu olmadığını, rotasyonun daha önceden planlandığını savunuyor.

ABD Donanması alarmda: 250 günü aşan Lincoln görevi sonrası George Washington İran savaşı için Orta Doğu’ya sevk edildi 15

WASHINGTON ORTA DOĞU'YA GİDERKEN GERİDE NE BIRAKACAK?

USS George Washington'ın bölgeye gönderilmesi, ABD'nin İran savaşı kapsamında Orta Doğu'daki askeri varlığını sürdürebilmek için uçak gemilerini rotasyona tabi tuttuğunu ortaya koyuyor.

Ancak WSJ'nin aktardığı gelişmeler, bu rotasyonun çok daha geniş bir sorunu da görünür hale getirdiğini gösteriyor:

ABD Donanması, uzun süreli savaş görevlerinin yükünü ne kadar süre daha taşıyabilir?

Lincoln'ün 250 günü aşan görevi, 200 günü geçen limansız seyri, gemideki koşullara ilişkin iddialar ve George Washington'ın Pasifik'ten çekilmesi, İran savaşı nedeniyle Amerikan askeri kapasitesinin farklı alanlarda baskı altında kaldığına ilişkin tartışmaları büyütüyor.

ABD Donanması alarmda: 250 günü aşan Lincoln görevi sonrası George Washington İran savaşı için Orta Doğu’ya sevk edildi 16

Şimdilik Washington yönetimi operasyonlarını sürdürebileceği mesajını veriyor. Ancak ABD Donanmasının önündeki tablo, yalnızca bir uçak gemisinin diğerinin yerini almasıyla sınırlı görünmüyor.

WSJ'nin özel haberinin ortaya koyduğu asıl dikkat çekici nokta, uzayan savaş temposunun ABD'nin savaş gemilerini, askerlerini ve küresel askeri planlamasını aynı anda zorlamaya başlaması.

Üstelik USS George Washington'ın Orta Doğu'ya kaydırılmasıyla birlikte bu baskının Pasifik'teki Amerikan varlığına da yansıması bekleniyor.

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