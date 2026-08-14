ABD'nin İran savaşında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. The Wall Street Journal'ın (WSJ) özel haberine göre Washington yönetimi, 250 günden uzun süredir görevde bulunan USS Abraham Lincoln'ün yerine USS George Washington uçak gemisini Orta Doğu'ya göndermeye hazırlanıyor. Karar, Lincoln'deki yaşam koşullarına ilişkin çarpıcı iddiaların ve Amerikan askerlerinin aylar süren görev nedeniyle yaşadığı zorlukların gündeme geldiği bir dönemde geldi.

İddiaya göre Lincoln'de yiyecek ve temel ihtiyaç malzemelerinde eksiklik, su ve tesisat sorunları, posta sisteminde aksamalar ve mürettebatın psikolojik durumuna ilişkin endişeler bulunuyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunuyor. Ancak bir kişinin ağustos ayının başında gemiden denize düşmesi ve Lincoln'ün 200 günden uzun süredir limana uğramamış olması, iddiaları doğrular nitelikte.

200 GÜNDÜR LİMAN YÜZÜ GÖRMEDİ

USS Abraham Lincoln'ün görev süresi 250 günü aşmış durumda. Daha çarpıcı olan ise uçak gemisinin 200 gündür herhangi bir liman ziyareti gerçekleştirmemiş olması.

Connecticut Demokratı Senatör Richard Blumenthal, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Donanma Bakan Vekili Hung Cao'ya gönderdiği mektupta, bunun art arda denizde geçirilen günler açısından rekor olduğunu belirtti.

Blumenthal, gemide temel ihtiyaç malzemelerinde eksiklik, su kirliliği, tesisat sorunları, ruh sağlığına ilişkin endişeler, güverte güvenliği problemleri ve posta sistemindeki aksamalar bulunduğuna ilişkin yaygın iddialardan söz etti.