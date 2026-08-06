İran rejimine muhalif İran International'ın özel haberine göre, Mesud Pezeşkiyan'ın uzun süre talep ettiği görüşme, ancak Cumhurbaşkanı'nın ısrarlı talepleri ve istifa edebileceği yönündeki iddiaların ardından kabul edildi. Haberde, görüşmenin Mücteba Hamaney'in resmi ikametgahında değil, Tahran'da açıklanmayan gizli bir noktada gerçekleştirildiği öne sürüldü.

"ARKA KOLTUKTA GÖRÜŞTÜ, YÜZÜNÜ GÖREMEDİ" İDDİASI

Habere göre Pezeşkiyan, korumaları tarafından kimliği açıklanmayan bir adrese götürüldü. İran International'ın kaynakları, görüşmenin koyu renk camlı ticari bir aracın arka koltuğunda yapıldığını ve Pezeşkiyan'ın görüştüğü kişinin yüzünü göremediğini iddia etti.

Haberde, tarafların yalnızca birbirlerinin sesini duyabildiği, görüşmenin ise birkaç dakika sürdüğü öne sürüldü. Ayrıca Pezeşkiyan'ın tokalaşmasına izin verilmediği de iddialar arasında yer aldı.