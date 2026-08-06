İran International'dan dikkat çeken iddia: Pezeşkiyan'ın Mücteba Hamaney ile gizli görüştüğü ve yüzünü göremediği öne sürüldü
Londra merkezli ve İran yönetimine muhalif yayın politikasıyla bilinen İran International, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile İran lideri Mücteba Hamaney arasında gerçekleştirildiği öne sürülen görüşmeye ilişkin dikkat çekici iddialar yayımladı. Haberde, görüşmenin gizli bir noktada, koyu camlı bir aracın arka koltuğunda yapıldığı, Pezeşkiyan'ın görüştüğü kişinin yüzünü göremediği ve yalnızca sesini duyabildiği öne sürüldü. Söz konusu iddialar İran makamları tarafından doğrulanmadı.
İran rejimine muhalif İran International'ın özel haberine göre, Mesud Pezeşkiyan'ın uzun süre talep ettiği görüşme, ancak Cumhurbaşkanı'nın ısrarlı talepleri ve istifa edebileceği yönündeki iddiaların ardından kabul edildi. Haberde, görüşmenin Mücteba Hamaney'in resmi ikametgahında değil, Tahran'da açıklanmayan gizli bir noktada gerçekleştirildiği öne sürüldü.
"ARKA KOLTUKTA GÖRÜŞTÜ, YÜZÜNÜ GÖREMEDİ" İDDİASI
Habere göre Pezeşkiyan, korumaları tarafından kimliği açıklanmayan bir adrese götürüldü. İran International'ın kaynakları, görüşmenin koyu renk camlı ticari bir aracın arka koltuğunda yapıldığını ve Pezeşkiyan'ın görüştüğü kişinin yüzünü göremediğini iddia etti.
Haberde, tarafların yalnızca birbirlerinin sesini duyabildiği, görüşmenin ise birkaç dakika sürdüğü öne sürüldü. Ayrıca Pezeşkiyan'ın tokalaşmasına izin verilmediği de iddialar arasında yer aldı.
"GERÇEKTEN HAMANEY MİYDİ?" İDDİASI
İran International'ın haberinde, görüşmenin ardından Pezeşkiyan'ın yakın çevresine, araçta görüştüğü kişinin gerçekten Mücteba Hamaney olup olmadığını sorduğu ileri sürüldü.
Habere göre Cumhurbaşkanı'nın bu soruyu öfke nedeniyle mi yoksa gerçekten kimlik konusunda şüphe duyduğu için mi yönelttiği ise netlik kazanmadı. Bu iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.
YENİ GÖRÜŞME TALEBİNİN REDDEDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
Haberde ayrıca Pezeşkiyan'ın daha sonra Mücteba Hamaney ile bu kez resmi ikametgahta yeniden görüşmek istediği ancak bu talebin kabul edilmediği de iddia edildi. İran makamlarından bu iddiaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
MÜCTEBA HAMANEY'İN KAMUOYUNDAN UZAK KALMASI TARTIŞMA YARATTI
İran International, Mücteba Hamaney'in göreve gelmesinin ardından kamuoyuna herhangi bir görüntü veya ses kaydı verilmediğini öne sürerken, İran basınında da bu durumla ilgili çeşitli yorumlar yapıldığını aktardı.
Haberde, Hamşehri gazetesinin internet sitesinde yayımlanan bir videoda yabancı istihbarat servislerinin ses analizleriyle Hamaney'in yerini tespit edebileceği yönünde iddialara yer verildiği belirtildi.