ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın, Gazze ateşkesinin ikinci aşamasına ilişkin görüşmeler için Nikolay Mladenov ve Tony Blair ile İsrail'e gideceği belirtildi. Heyetin İsrail temaslarının ardından Kahire'ye geçerek içlerinde Türklerin de bulunduğu arabulucularla yol haritasının uygulanmasını ele alacağı aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'ın Gazze ateşkesinin ikinci aşamasına ilişkin temaslarda bulunmak üzere İsrail'e gideceği belirtildi. Ziyarette ateşkes planının ilerletilmesine yönelik adımlar ele alınacak. İsrail'de yayın yapan İ24 News'in haberine göre Kushner'a, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ile kurulda yer alan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair eşlik edecek. Heyetin İsrail temaslarının ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçmesi planlanıyor.