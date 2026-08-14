Jared Kushner Gazze ateşkesinin ikinci aşaması için İsrail'e gidiyor: Heyet Kahire'de arabulucularla yol haritasını görüşecek
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın, Gazze ateşkesinin ikinci aşamasına ilişkin görüşmeler için Nikolay Mladenov ve Tony Blair ile İsrail'e gideceği belirtildi. Heyetin İsrail temaslarının ardından Kahire'ye geçerek içlerinde Türklerin de bulunduğu arabulucularla yol haritasının uygulanmasını ele alacağı aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'ın Gazze ateşkesinin ikinci aşamasına ilişkin temaslarda bulunmak üzere İsrail'e gideceği belirtildi. Ziyarette ateşkes planının ilerletilmesine yönelik adımlar ele alınacak.
İsrail'de yayın yapan İ24 News'in haberine göre Kushner'a, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ile kurulda yer alan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair eşlik edecek.
Heyetin İsrail temaslarının ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçmesi planlanıyor.
TRUMP'IN 20 MADDELİK GAZZE PLANI GÖRÜŞÜLECEK
İ24 News'e göre heyet, İsrail'deki görüşmelerde ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik Gazze planının ilerletilmesini ele alacak.
Gazze Barış Kurulu'ndan ismi açıklanmayan bir kaynak, ABD ile İsrail'in Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda aynı görüşte olduğunu ancak ateşkesin ikinci aşamasına geçişe ilişkin endişeler ve atılacak adımların görüşüleceğini söyledi. İsrail, Gazze planının ikinci aşamasını, işgal güçlerinin bölgeden çekilmesi gerektiği için reddettiğini açıklamıştı.
Kaynak, tarafların arzu edilen sonuç ile sürecin hızlandırılması için atılacak adımlarda mutabakata varmasının önemli olduğunu ifade etti.
HEYETİN İKİNCİ DURAĞI KAHİRE
Kushner, Mladenov ve Blair'ın İsrail'in ardından Kahire'ye giderek arabulucularla görüşeceği belirtildi. Barış Kurulu kaynağına göre görüşmelerde yol haritasının uygulanmasına yönelik sonraki adımların somutlaştırılması hedefleniyor.
Axios da Kushner ile Mladenov'un İsrail'e gideceğini aktardı. Haberde Barış Kurulu'nun Trump'ın Gazze planının Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail'in Gazze'den çekilmesine odaklanan ikinci aşamasına geçilmesi için çalıştığı belirtildi.
Axios, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile hükümetinin ABD planına şüpheyle yaklaştığını ve ekimde yapılacak İsrail seçimlerinin konuyu siyasi açıdan hassas hale getirdiğini bildirdi.
İKİNCİ AŞAMA İÇİN YOL HARİTASI AÇIKLANMIŞTI
Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov daha önce Hamas'ın, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanması için sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti. Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan konular için takvim oluşturulmasını temel şart olarak göstermiş, ikinci aşamanın uygulanmasını da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlamıştı.
Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.
Netanyahu ise Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik açıkladığı 15 maddelik planı reddettiğini duyurmuştu.
Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Anlaşmada ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılması öngörülmesine rağmen kaynak metne göre İsrail saldırılarını ve yardım girişine yönelik kısıtlamalarını sürdürmüştü.