Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkesin ikinci aşamasına yönelik hazırlanan yol haritasına rağmen Hamas silahsızlandırılana kadar işgal altında tuttukları bölgelerden çekilmeyeceklerini açıkladı. Netanyahu, taslağa ilişkin itirazlarını ABD yönetimine ilettiklerini de bildirdi.

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Facebook hesabından yayımladığı video mesajda Gazze Şeridi'ndeki son duruma ve ateşkes sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar İsrail'in Gazze'de işgal altında tuttuğu mevcut hatlardan geri çekilmeyeceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Hamas'ın silahsızlandırılabileceğine inandığını söyleyen Netanyahu, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin hazırlanan yol haritasına yönelik itirazlarını Washington'a ilettiklerini ifade etti.

ATEŞKES YOL HARİTASINA İTİRAZ

Netanyahu, Barış Kurulu tarafından hazırlanan ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin yol haritasının İsrail'e ulaştığını ancak taslak metne yönelik çekincelerini ABD yönetimiyle paylaştıklarını söyledi.

GAZZE'DEKİ SON DURUM

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun saldırıları sürüyor. İsrail'in Gazze'nin yaklaşık yüzde 70'ini işgal ettiği, Filistinlilerin ise bölgenin yüzde 30'unu aşmayan bir alana sıkıştığı belirtildi.

İKİNCİ AŞAMA İÇİN AÇIKLAMALAR

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin ayrıntılı yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulunun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte arabulucuların sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirirken, ikinci aşamanın hayata geçirilmesi için İsrail'in saldırıları durdurması ve ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmaya yönelik kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.