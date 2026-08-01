AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'de varılan anlaşmaya destek verdi ve arabuluculuk sürecindeki Türkiye'ye teşekkür etti

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'de varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Kallas, anlaşmanın tam olarak uygulanmasının barış için yapıcı bir adım olacağını belirtirken, arabuluculuk sürecinde rol üstlenen Türkiye başta olmak üzere ABD, Mısır, Katar ve Nikolay Mladenov'a teşekkür etti.