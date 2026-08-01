AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'de varılan anlaşmaya destek verdi ve arabuluculuk sürecindeki Türkiye'ye teşekkür etti
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'de varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Kallas, anlaşmanın tam olarak uygulanmasının barış için yapıcı bir adım olacağını belirtirken, arabuluculuk sürecinde rol üstlenen Türkiye başta olmak üzere ABD, Mısır, Katar ve Nikolay Mladenov'a teşekkür etti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'de varılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, anlaşmanın eksiksiz uygulanması halinde barış yolunda yapıcı bir adım olacağını söyledi.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kallas, ABD'nin Türkiye, Mısır, Katar ve eski Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov'un desteğiyle yürüttüğü arabuluculuk sonucunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Kallas, hem ABD hem Hamas'la birlikte koordineli yürüttüğü diplomasi gerekçesiyle Türkiye'ye teşekkür etti.
İSRAİL'E HATIRLATMA: ANLAŞMANIN UYGULANMASINA DİKKAT ÇEKTİ
Kallas, planın başarıya ulaşabilmesi için tüm tarafların mutabakata tam bağlılık göstermesi gerektiğini belirtti.
Hamas'ın anlaşmaya uyup uymadığının doğrulanmasının önemli bir sınama olacağını ifade eden Kallas, İsrail'in de süreç kapsamında nihayetinde Gazze'den çekilmesi gerektiğini kaydetti.
AB'DEN SÜRECE DESTEK MESAJI
AB'nin sürecin sonraki aşamalarına katkı sunmaya hazır olduğunu belirten Kallas, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ile Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye konuşlandırılmasının planlanan adımlar arasında yer aldığını söyledi.
Kallas, sahada görev yapan iki AB misyonunun Filistin devletinin kurumsal yapılanma sürecine destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.
900 MİLYON EUROLUK DESTEK HATIRLATMASI
AB'nin Gazze'nin en büyük insani yardım bağışçısı olduğunu vurgulayan Kallas, Birliğin temmuz ayında Gazze'nin savaştan toparlanmasına katkı sağlayacak projeler için 900 milyon euroluk destek taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.