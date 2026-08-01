CANLI YAYIN

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'de varılan anlaşmaya destek verdi ve arabuluculuk sürecindeki Türkiye'ye teşekkür etti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'de varılan anlaşmaya destek verdi ve arabuluculuk sürecindeki Türkiye'ye teşekkür etti

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'de varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Kallas, anlaşmanın tam olarak uygulanmasının barış için yapıcı bir adım olacağını belirtirken, arabuluculuk sürecinde rol üstlenen Türkiye başta olmak üzere ABD, Mısır, Katar ve Nikolay Mladenov'a teşekkür etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'de varılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, anlaşmanın eksiksiz uygulanması halinde barış yolunda yapıcı bir adım olacağını söyledi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kallas, ABD'nin Türkiye, Mısır, Katar ve eski Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov'un desteğiyle yürüttüğü arabuluculuk sonucunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Kallas, hem ABD hem Hamas'la birlikte koordineli yürüttüğü diplomasi gerekçesiyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Gazze için Barış toplantısında diğer ülke liderleri ile birlikte (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Gazze için Barış toplantısında diğer ülke liderleri ile birlikte (AA)

İSRAİL'E HATIRLATMA: ANLAŞMANIN UYGULANMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Kallas, planın başarıya ulaşabilmesi için tüm tarafların mutabakata tam bağlılık göstermesi gerektiğini belirtti.

Hamas'ın anlaşmaya uyup uymadığının doğrulanmasının önemli bir sınama olacağını ifade eden Kallas, İsrail'in de süreç kapsamında nihayetinde Gazze'den çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Gazze Şeridi (Arşiv)Gazze Şeridi (Arşiv)

AB'DEN SÜRECE DESTEK MESAJI

AB'nin sürecin sonraki aşamalarına katkı sunmaya hazır olduğunu belirten Kallas, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ile Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye konuşlandırılmasının planlanan adımlar arasında yer aldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti. (İHA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti. (İHA)

Kallas, sahada görev yapan iki AB misyonunun Filistin devletinin kurumsal yapılanma sürecine destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

900 MİLYON EUROLUK DESTEK HATIRLATMASI

AB'nin Gazze'nin en büyük insani yardım bağışçısı olduğunu vurgulayan Kallas, Birliğin temmuz ayında Gazze'nin savaştan toparlanmasına katkı sağlayacak projeler için 900 milyon euroluk destek taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.

Trump: İsrail ile Gazze konusunda anlaştıkTrump: İsrail ile Gazze konusunda anlaştık TRUMP: İSRAİL İLE GAZZE KONUSUNDA ANLAŞTIK
Pedro Sanchezten Gazzeli çocuklara duygulandıran mesajPedro Sanchezten Gazzeli çocuklara duygulandıran mesaj PEDRO SANCHEZ'TEN GAZZELİ ÇOCUKLARA DUYGULANDIRAN MESAJ
BM Genel Sekreteri Guterresten İsrail uyarısıBM Genel Sekreteri Guterresten İsrail uyarısı BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'TEN İSRAİL UYARISI

CANLI ABD-İran geriliminde kritik saatler: Kara ablukası masada, enerji tesislerine büyük saldırı hazırlığı iddiası gündemde
Sonraki haber
CANLI ABD-İran geriliminde kritik saatler: Kara ablukası masada, enerji tesislerine büyük saldırı hazırlığı iddiası gündemde
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın