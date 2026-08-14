Avustralya'da düzenlemenin uygulanması ise halen yakından takip ediliyor. Meta, Aralık 2025-Haziran 2026 döneminde 16 yaşından küçük Avustralyalıların kullandığından şüphelenilen 756 binin üzerinde Instagram ve Facebook hesabını kaldırdığını açıkladı. Ancak platformlar, ilk verilerin dikkatli yorumlanması gerektiğini savunurken, Avustralya makamları da yaş doğrulama sistemlerinin uygulanmasındaki güçlükleri kabul ediyor.

Çocukların sosyal medya kullanımının sınırlandırılması, yalnızca Fransa'nın gündeminde değil. Avustralya, dünyada 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını ulusal düzeyde yasaklayan ilk ülke oldu. Düzenleme Aralık 2025'te yürürlüğe girdi ve TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat ve YouTube gibi büyük platformları kapsadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öncülük ettiği yasanın 1. maddesini inceleyen Anayasa Konseyi, söz konusu düzenlemenin 15 yaş altındaki çocukların ifade ve iletişim özgürlüğüne yönelik "uygun, gerekli veya orantılı olmayan bir müdahale" teşkil ettiğine karar verdi.

Avrupa Birliği düzeyinde de daha kapsamlı bir adım gündemde. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik Avrupa çapında bir yaş sınırı teklifini 2026'nın ilerleyen döneminde açıklaması bekleniyor.

İspanya da Avustralya modeline benzer şekilde 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını engellemeye yönelik planını açıkladı. Avrupa'da ayrıca farklı yaş sınırları ve yaş doğrulama modelleri üzerinde çalışan çok sayıda ülke bulunuyor.

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TÜRKİYE'DE 15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI

Türkiye ise bu alanda Avrupa'daki birçok ülkeden daha somut bir adım attı. TBMM'de kabul edilen düzenleme ile 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal ağ sağlayıcıların hizmetlerinden yararlanması yasaklandı. Platformlara da kullanıcıların yaşını doğrulamak ve 15 yaş altındaki çocukların erişimini engellemek için gerekli teknik tedbirleri alma yükümlülüğü getirildi.

Düzenleme bununla da sınırlı kalmıyor. 15 yaşını doldurmuş çocuklar için yetişkinlerden ayrıştırılmış hizmet sunulması, platformların ebeveyn kontrol araçları sağlaması ve kullanım süresinin takip edilip sınırlandırılabilmesi öngörülüyor. Ayrıca ücretli işlemlerin ebeveyn onayına bağlanabilmesi ve aldatıcı reklamlara karşı önlem alınması da zorunlu hale getiriliyor.

Burada önemli bir ayrıntı var: Kanun 1 Mayıs 2026'da Resmî Gazete'de yayımlandı ancak sosyal ağ sağlayıcıların bu yükümlülüklerini düzenleyen hükümler yayım tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Dolayısıyla Türkiye'deki sistemin platformlar açısından tam anlamıyla uygulanması 1 Kasım 2026 itibarıyla başlayacak.