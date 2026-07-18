TBMM Komisyonu'nda okul saldırıları oturumu: Sosyal medya devlerinden 'yazılı' yanıt kurnazlığı!
TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu'nda dinlenen TikTok, Meta ve X temsilcileri, milletvekillerinin okul saldırıları, çocuk güvenliği, içerik denetimi ve tehditlerin tespitiyle ilgili kritik sorularına büyük ölçüde "Yazılı yanıtlayacağız" karşılığını verdi. Platformlar ise bugüne kadar uyguladıkları içerik kaldırma ve hesap kapatma önlemlerini anlattı.
TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, sosyal medya platformlarının Türkiye'deki uygulamalarını masaya yatırdı. Komisyonda TikTok, Meta ve X temsilcileri milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Özellikle okul saldırıları öncesinde yapılan tehditlerin neden zamanında tespit edilemediği, çocukların platformlara erişimi ve yapay zekâ sistemlerinin etkinliği konusunda yöneltilen soruların önemli bölümüne yazılı cevap verileceği belirtildi.
TİKTOK MİLYONLARCA İÇERİK VE CANLI YAYINA MÜDAHALE EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI
TikTok Türkiye temsilcisi Ahmet Buğra Aydın, 2026'nın ilk altı ayında Türkiye'de 13 yaşın altındaki kullanıcılara ait 428 bin 713 hesabın kapatıldığını söyledi.
Aydın ayrıca şu verileri paylaştı:
- 7 milyon 192 bin 608 içerik kaldırıldı.
- 3 milyon 274 bin 773 canlı yayına müdahale edildi.
- Yaklaşık 761 bin şiddet içerikli video platformdan silindi.
META: FAİLLER KARA LİSTEYE ALINDI
Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından alınan tedbirleri anlattı.
Yeşil, "Bu saldırı manifestosunun bizim platformlarımızda yayınlandığına ilişkin hiçbir kanıt bulamadık." dedi.
Yeşil ayrıca şu ifadeleri kullandı:
"Faillerin isimleri kara listeye alındı. Bu isimlerle hiç kimse taklitçi, hayran hesabı veya sahte profil oluşturamayacak."
Meta'nın açıklamasına göre, çocukların yanlış yaş beyanıyla hesap açması durumunda yapay zekâ destekli sistemler yaş tespiti yaparak hesapları kapatabiliyor.