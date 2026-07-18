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TBMM Komisyonu'nda okul saldırıları oturumu: Sosyal medya devlerinden 'yazılı' yanıt kurnazlığı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TBMM Komisyonu'nda okul saldırıları oturumu: Sosyal medya devlerinden 'yazılı' yanıt kurnazlığı!

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu'nda dinlenen TikTok, Meta ve X temsilcileri, milletvekillerinin okul saldırıları, çocuk güvenliği, içerik denetimi ve tehditlerin tespitiyle ilgili kritik sorularına büyük ölçüde "Yazılı yanıtlayacağız" karşılığını verdi. Platformlar ise bugüne kadar uyguladıkları içerik kaldırma ve hesap kapatma önlemlerini anlattı.

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, sosyal medya platformlarının Türkiye'deki uygulamalarını masaya yatırdı. Komisyonda TikTok, Meta ve X temsilcileri milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Özellikle okul saldırıları öncesinde yapılan tehditlerin neden zamanında tespit edilemediği, çocukların platformlara erişimi ve yapay zekâ sistemlerinin etkinliği konusunda yöneltilen soruların önemli bölümüne yazılı cevap verileceği belirtildi.

TBMM Komisyonu'nda okul saldırıları oturumu: Sosyal medya devlerinden 'yazılı' yanıt kurnazlığı! - 1

TİKTOK MİLYONLARCA İÇERİK VE CANLI YAYINA MÜDAHALE EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

TikTok Türkiye temsilcisi Ahmet Buğra Aydın, 2026'nın ilk altı ayında Türkiye'de 13 yaşın altındaki kullanıcılara ait 428 bin 713 hesabın kapatıldığını söyledi.

Aydın ayrıca şu verileri paylaştı:

  • 7 milyon 192 bin 608 içerik kaldırıldı.
  • 3 milyon 274 bin 773 canlı yayına müdahale edildi.
  • Yaklaşık 761 bin şiddet içerikli video platformdan silindi.

TBMM Komisyonu'nda okul saldırıları oturumu: Sosyal medya devlerinden 'yazılı' yanıt kurnazlığı! - 2

META: FAİLLER KARA LİSTEYE ALINDI

Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından alınan tedbirleri anlattı.

Yeşil, "Bu saldırı manifestosunun bizim platformlarımızda yayınlandığına ilişkin hiçbir kanıt bulamadık." dedi.

Yeşil ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Faillerin isimleri kara listeye alındı. Bu isimlerle hiç kimse taklitçi, hayran hesabı veya sahte profil oluşturamayacak."

Meta'nın açıklamasına göre, çocukların yanlış yaş beyanıyla hesap açması durumunda yapay zekâ destekli sistemler yaş tespiti yaparak hesapları kapatabiliyor.

TBMM Komisyonu'nda okul saldırıları oturumu: Sosyal medya devlerinden 'yazılı' yanıt kurnazlığı! - 3

X: ONLİNE MÜDAHALE PROTOKOLÜ DEVREYE ALINDI

Sabah'ın haberine göre; X Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Reem Sadek ise okul saldırılarının ardından "Online Müdahale Protokolü"nün uygulandığını söyledi.

Sadek, nefret söylemi, istismar ve taciz içeriklerinin yasaklandığını belirterek yaş şartlarını taşımayan kullanıcıların platformdan çıkarıldığını ifade etti.

TBMM Komisyonu'nda okul saldırıları oturumu: Sosyal medya devlerinden 'yazılı' yanıt kurnazlığı! - 4

MİLLETVEKİLLERİ HANGİ SORULARI YÖNELTTİ?

Komisyonda sosyal medya temsilcilerine şu kritik sorular yöneltildi:

  1. Türkiye'de bugüne kadar kaç tehdit tespit edildi ve kaçı güvenlik birimlerine bildirildi?
  2. Yapay zekâ sistemleri tarafsız mı, yoksa ticari hedeflere göre mi çalışıyor?
  3. Çocukların yanlış yaş beyanıyla hesap açması nasıl engelleniyor?
  4. Kaç okul saldırısı tehdidi nedeniyle hesap kapatıldı?
  5. Siverek'teki olayda açık tehdit neden zamanında değerlendirilmedi?
  6. Saldırı içerikleri neden riskli paylaşım olarak işaretlenmiyor?
  7. Güvenlik kurumlarını harekete geçirecek dijital uyarı sistemleri neden devreye girmiyor?
  8. Ölüm tehditleri ve okul saldırısı çağrıları neden daha hızlı analiz edilmiyor?
  9. Okul saldırılarının görüntüleri platformlarda neden uzun süre kalabiliyor?
  10. TikTok'un "sonsuz kaydırma" sistemiyle ilgili yeni önlem alınacak mı?

TBMM Komisyonu'nda okul saldırıları oturumu: Sosyal medya devlerinden 'yazılı' yanıt kurnazlığı! - 5

KOMİSYON YAZILI YANITLARI BEKLİYOR

Komisyonda milletvekilleri, sosyal medya platformlarının çocukların güvenliği ve okul saldırılarının önlenmesi konusunda daha etkin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Platform temsilcilerinin yazılı olarak ileteceği yanıtların komisyon çalışmalarında değerlendirilmesi bekleniyor.

TBMM Komisyonu'nda okul saldırıları oturumu: Sosyal medya devlerinden 'yazılı' yanıt kurnazlığı! - 6

HABER HAKKINDA MERAK EDİLENLER

TBMM Komisyonu hangi platformları dinledi?

TikTok, Meta ve X'in Türkiye temsilcileri komisyon toplantısına katılarak milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Komisyonun temel gündemi neydi?

Okul saldırılarının önlenmesi, çocukların dijital güvenliği, içerik denetimi ve sosyal medya platformlarının yükümlülükleri ele alındı.

Sosyal medya temsilcileri soruların tamamını yanıtladı mı?

Hayır. Temsilciler, birçok kritik soruya "Yazılı yanıtlayacağız" cevabını verdi.

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