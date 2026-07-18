TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, sosyal medya platformlarının Türkiye'deki uygulamalarını masaya yatırdı. Komisyonda TikTok, Meta ve X temsilcileri milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Özellikle okul saldırıları öncesinde yapılan tehditlerin neden zamanında tespit edilemediği, çocukların platformlara erişimi ve yapay zekâ sistemlerinin etkinliği konusunda yöneltilen soruların önemli bölümüne yazılı cevap verileceği belirtildi.

Aydın ayrıca şu verileri paylaştı:

TikTok Türkiye temsilcisi Ahmet Buğra Aydın, 2026'nın ilk altı ayında Türkiye'de 13 yaşın altındaki kullanıcılara ait 428 bin 713 hesabın kapatıldığını söyledi.

META: FAİLLER KARA LİSTEYE ALINDI

Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından alınan tedbirleri anlattı.

Yeşil, "Bu saldırı manifestosunun bizim platformlarımızda yayınlandığına ilişkin hiçbir kanıt bulamadık." dedi.

Yeşil ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Faillerin isimleri kara listeye alındı. Bu isimlerle hiç kimse taklitçi, hayran hesabı veya sahte profil oluşturamayacak."

Meta'nın açıklamasına göre, çocukların yanlış yaş beyanıyla hesap açması durumunda yapay zekâ destekli sistemler yaş tespiti yaparak hesapları kapatabiliyor.