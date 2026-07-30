Sosyal medyada 'abonelik' tuzağı: İçerik adı altında müstehcenlik

Sosyal medyanın bilinçsiz kullanımı toplumun temel değerlerini sarsmaya devam ediyor. "Kolay yoldan para kazanma" hırsıyla birleşen ve "abonelik" adı altında pazarlanan yeni sistem, ahlaki çürümeye zemin hazırlarken; uzmanlar kültürel yozlaşma ve çocuk psikolojisi üzerindeki yıkıcı etkilere karşı uyarılarda bulunuyor. Dijital içerik adı altında sergilenen "kepazelikler", toplumsal çürümeyi hiç olmadığı kadar hızlandırıyor.

Abonelik sisteminin popülerleşmesiyle birlikte etik değerler yerini maddiyata bırakıyor. Sosyal medyada yaygınlaşan abonelik sistemi toplumsal çözülmeyi hızlandırıyor, ahlaki erozyonu büyütüyor. İÇERİK ADI ALTINDA SOSYAL ÇÜRÜME "DİJİTAL İÇERİK" ADI ALTINDA MÜSTEHCENLİK PAZARLANIYOR Konuyla ilgili görüşlerini ATV Haber'e paylaşan İletişim Uzmanı Ali Murat Kırık, "Ünlüler aracılığıyla gündeme gelen ve bir anda popüler olan bu durum ciddi manada kültürel yozlaşmaya sebebiyet verdi" şeklinde konuştu.

"SANAL ALEM YALAN ALEM"

Sistemdeki suistimallerin ulaştığı nokta ise pes dedirtiyor. Bir vatandaş, "Sanal alem yalan alem" ifadeleriyle sosyal medyadaki tehlikeye dikkat çekti.

Sistemin işleyişini özetleyen ATV Haber muhabiri, "Yanlış kullanılan sosyal medya zaten çürümenin zeminini hazırlamıştı ancak bu kez işin içine abonelikler girdi. Peki nedir abonelikler? Özetle takip ettiğiniz bir içerik üreticisinin daha özel bir içeriğini görüntüleyebilmeniz için o üreticiye para vermeniz" sözleriyle abonelik sisteminin arka planını anlattı.

Sosyal medya mecralarında her geçen gün yayılan abonelik sistemi, sadece cüzdanları değil, toplumsal ahlakı da hedef alıyor. KOLAY PARA HIRSI DEĞERLERİ YOK EDİYOR

Yanlış kullanılan sosyal medya ahlaki çürümenin zeminini hazırlıyor, yetmezmiş gibi bir de işin içine abonelikler girdi. Sosyal medyadaki abonelik, takip ettiğiniz içerik üreticisinin size parayla sattığı görüntülere deniyor. Kolay yolla para kazanma hem kültürel yozlaşmayı hem de çocuk psikolojisini yakından ilgilendiriyor.

ZİHİN DEĞİL BEDEN PARA KAZANIYOR

İçerik üretiminin nitelik değiştirdiğini belirten İletişim Uzmanı Ali Murat Kırık, "Dijital içerik üretimi adı altında türlü kepazelikler, müstehcen içerikleri ön plana çıkartıyor" diyerek toplumsal tehlikeye işaret etti. Bu durumun aileler üzerindeki yansımasını ise bir anne, "Çok yanlış. Çocuklar mesela, benim iki tane kızım var, çok fazla özenti" sözleriyle aktardı. Eğitim ve meslek sahibi olma idealinin yerini alan kolay para arzusu, geleceğimizi de tehdit ediyor.