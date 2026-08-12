Küçük çocukları hedef alan trans "Chakma Grup" skandalı: Sosyal medya ayağa kalktı

Türkiye genelinde LGBT adı altında sosyal medya platformlarında gençler ve çocuklar hedef alınırken dijital mecralardaki bu "zehirli" içeriklere bir yenisi daha eklendi. Kendilerini "Türkiye'nin ilk trans kız grubu" olarak tanımlayan Chakma isimli grup, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Grup üyelerinin, müzik çalışmaları üzerinden toplumsal mesajlar vermeyi hedefledikleri belirtilirken, "Bu ülkenin küçük trans çocuklarına örnek olacağız" şeklindeki skandal ifadeleri tepki çekti.

Türkiye'nin toplumsal değerlerini ve aile yapısını hedef alan LGBT lobisinin dijital mecralardaki "zehirli" faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. KÜÇÜK ÇOCUKLARI HEDEF ALAN TRANS "CHAKMA GRUP" SKANDALI Kendilerini "Türkiye'nin ilk trans kız grubu" olarak tanımlayan "Chakma" isimli oluşum, sosyal medyada paylaştıkları görüntülerle büyük tepki topladı.

Özellikle küçük yaştaki çocukları hedef alan ve "cinsiyet seçimi" adı altında sunulan skandal ifadeler, ailelerin ve toplumun sabrını taşırdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde grup üyelerinin pervasız tavırları dikkat çekti.

SÖZDE GRUBUN "TRANS" PROPAGANDASI

Dijital dünyada mantar gibi türeyen ve genç zihinleri bulandırmayı amaçlayan oluşumlar, bu kez bir müzik grubu maskesiyle ortaya çıktı. Paylaşılan videoda grup üyeleri, toplumun sinir uçlarıyla oynayan ifadeler kullandı.

Skandal ifadeler kullanan grubun üyesi bir genç kız, "Chakma'ya hazır mısınız? Chakma Türkiye'nin ilk trans kız grubu" ifadelerini kullanarak sözde grubun kimliğini ilan etti.

Hızını alamayan grubun üyesi olan "Bizim konserlerimiz +18'i geçin +36 yaş grubuna yönelik olacak ve Türkiye'nin daha önce hiç görmediği şovları, Türkiye'nin daha önce hiç görmediği şarkıları yapacağız" sözleriyle yapacakları faaliyetlerin boyutunu gözler önüne serdi.



KÜÇÜK ÇOCUKLARI HEDEF ALAN SKANDAL İTİRAF

Videonun en can alıcı ve en çok tepki çeken kısmı ise çocuklara yönelik yapılan açık çağrı oldu. Toplumun geleceği olan çocukların cinsiyet algılarıyla oynamaya çalışan grup üyesi, niyetlerini açıkça itiraf etti.

Grubun üyesi devamında, "Bu ülkenin küçük trans çocuklarına örnek olacağız, nasıl cinsiyetlerini seçebileceklerini, nasıl onlara dayatılan cinsiyette yaşamak zorunda olmadıklarını onlara göstereceğiz. Siz en iyisi Manifest'i öpüp başınıza koyun" şeklindeki skandal sözlerle, çocuklara yönelik planlanan tehlikeli ajandayı deşifre etti.