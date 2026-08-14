Fransa, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesinde Filistinlilerin evlerini kuşatan İsrailli işgalcilerin tutuklanıp yargılanmasını ve sivil halkın korunmasını istedi.

Fransa, cuma günü yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesinde Filistinlilerin evlerinin önünü kapatan ve bölge sakinlerini kuşatma altında tutan İsrailli işgalcilerin tutuklanıp yargılanması ve sivil halkın korunması çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fransa, İsrailli işgalcilerin Batı Şeria'daki Kusra köyünde çok sayıda Filistinlinin evine el koymasını ve Filistinli sivillere yönelik şiddet eylemlerini güçlü şekilde kınıyor." ifadeleri kullanıldı.