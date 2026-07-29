ABD halkı "katil" dedi! Netanyahu için çember daralıyor: Anket sonuçlarından "tutuklansın" mesajı

Katil İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım politikası, en büyük destekçisi olan ABD'de de tepkilerin büyümesine neden oldu. The Economist ve YouGov tarafından yayımlanan son anket, eli kanlı Netanyahu'ya yönelik desteğin giderek azaldığını ortaya koydu. ABD vatandaşlarının yaklaşık yarısı, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı bulunan katil Netanyahu'nun ABD topraklarına adım attığı anda gözaltına alınması gerektiğini savundu.

The Economist ve YouGov tarafından 25-27 Temmuz'da yapılan ankette 18 yaşın üzerindeki 1559 katılımcıya "UCM'nin Netanyahu hakkında tutuklama kararı bulunuyor. Netanyahu, ABD'de tutuklanmalı mı?" sorusu yöneltildi. Netanyahuya protesto şoku NETANYAHU'YA PROTESTO ŞOKU Katılımcıların yüzde 49'u "Evet" diyerek katil Netanyahu'nun ABD'de tutuklanması gerektiğini ifade ederken, yüzde 27'si bu soruya "Hayır" cevabını verdi. Kararsız kalanların oranı ise yüzde 23 oldu. "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de savaş suçlusu olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 47'si "Evet" yanıtını verirken yüzde 24'ü "Hayır" cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 29'u ise "kararsız" olduklarını ifade etti. Önce Zelenskiy ardından katil Bibi ÖNCE ZELENSKİY ARDINDAN KATİL BİBİ Öte yandan, katılımcıların yüzde 43'ü Filistin'de soykırım yapıldığını düşündüklerini belirtirken yüzde 24'ü soykırım olmadığını savundu, yüzde 32'si ise yanıt verirken "çekimser" kaldı.