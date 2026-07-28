Netanyahu'ya protesto şoku: Beyaz Saray önünde toplandılar

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında bir araya gelen Filistin destekçileri, katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretini protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için ülkeye gelen Netanyahu'nun ziyaretine tepki gösteren göstericiler, Filistin bayrakları ve ABD'nin İsrail'e desteğini eleştiren dövizler taşıdı.

"ABD/İSRAİL SAVAŞ MAKİNESİNİ DURDURUN" Dövizlerde "ABD/İsrail savaş makinesini durdurun", "İsrail'in Washington üzerindeki kontrolünü açığa çıkarın" ve "Filistinlilerin de insan hakları önemlidir" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Beyaz Saray kompleksinin içinde bulunan Blair House'ta kalan Netanyahu aleyhinde slogan atan grup da Filistin ve Gazze'ye desteklerini dile getirdi.