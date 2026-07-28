CANLI YAYIN

Netanyahu'ya protesto şoku: Beyaz Saray önünde toplandılar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'a gelen katil İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray önü ve yakınlarında Filistin destekçilerinin protestosuyla karşılandı. Göstericiler, Filistin bayrakları ve ABD'nin İsrail'e desteğini eleştiren dövizler taşıdı. Dövizlerde "ABD/İsrail savaş makinesini durdurun" fadeleri yer aldı.

Netanyahu'ya protesto şoku: Beyaz Saray önünde toplandılar 1

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında bir araya gelen Filistin destekçileri, katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretini protesto etti.

Netanyahu'ya protesto şoku: Beyaz Saray önünde toplandılar 2

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için ülkeye gelen Netanyahu'nun ziyaretine tepki gösteren göstericiler, Filistin bayrakları ve ABD'nin İsrail'e desteğini eleştiren dövizler taşıdı.

Netanyahu'ya protesto şoku: Beyaz Saray önünde toplandılar 3

"ABD/İSRAİL SAVAŞ MAKİNESİNİ DURDURUN"
Dövizlerde "ABD/İsrail savaş makinesini durdurun", "İsrail'in Washington üzerindeki kontrolünü açığa çıkarın" ve "Filistinlilerin de insan hakları önemlidir" ifadeleri yer aldı.

Netanyahu'ya protesto şoku: Beyaz Saray önünde toplandılar 4

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Beyaz Saray kompleksinin içinde bulunan Blair House'ta kalan Netanyahu aleyhinde slogan atan grup da Filistin ve Gazze'ye desteklerini dile getirdi.

Netanyahu'ya protesto şoku: Beyaz Saray önünde toplandılar 5

DÜNYAYA GAZZE'YE BARIŞ ÇAĞRISI
Öte yandan aralarında anti-siyonist Yahudi bir grubun da bulunduğu göstericiler, ellerindeki pankartlarla Gazze'de barış çağrısında bulundu.

Netanyahu'ya protesto şoku: Beyaz Saray önünde toplandılar 6

KATİL BİBİ BEYAZ SARAY'DA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere başkent Washington'daki Beyaz Saray'a geldi. Katil Netanyahu ve beraberindeki heyet, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak kritik görüşme öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Netanyahu'ya protesto şoku: Beyaz Saray önünde toplandılar 7

TRUMP İLE KATİL NEYANYAHU BİR ARAYA GELDİ

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya geldi.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin