Okullarda yeni dönem! 81 ile talimat gönderildi, sosyal medya kuralları değişti: İşte 10 maddede bilmeniz gerekenler

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm illere kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin 10 maddeden oluşan bir yazı gönderdi. Buna göre artık sınıf listeleri, öğrenci numaraları, devamsızlık ve başarı bilgileri, sağlık, disiplin, veli ve personel iletişim bilgileri ile öğrenci ve personele ait görüntülü içerikler, okul ve kurum internet siteleri, sosyal medya hesapları veya çevrim içi platformlarda yayımlanamayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrim içi platformlardaki paylaşımların incelenerek kişisel verilere yer veren içeriklerin kaldırılması talimatında bulundu. Bakanlıkça, tüm illere kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin 10 maddeden oluşan yazı gönderildi.

Merkez ve taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında yürütülen iş ve işlemler sırasında öğrenci, veli, öğretmen, personel ve diğer ilgililere ait kişisel verilerin işlendiği belirtilen yazıda, verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuata uygun şekilde korunmasının önemine dikkat çekildi. Yazıda, kişisel verilerin yalnızca görev ve hizmet gerekleri doğrultusunda, belirli ve meşru amaçlarla işlenmesi, işlenen verilerin yapılan işlemle sınırlı olması, gereğinden fazla veri alınmaması, verilerin güncelliğinin korunması ve yetkisiz kişilerin erişimine karşı gerekli tedbirlerin uygulanması gerektiği bildirildi.

Bu kapsamda alınacak tedbirler doğrultusunda, okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrim içi platformlarda kişisel verilerin yer aldığı içerikler kamuya açık şekilde paylaşılamayacak.

KİŞİSEL VERİ İÇERMEYECEK Öğrenci sınıf listeleri, öğrenci numaraları, T.C. kimlik numaraları, sınav listeleri, devamsızlık ve başarı bilgileri, sağlık bilgileri, disiplin bilgileri, veli bilgileri, personel iletişim bilgileri ile öğrenci ve personele ait fotoğraf, video ve benzeri içerikler, okul ve kurum internet siteleri, sosyal medya hesapları veya çevrim içi platformlarda yayımlanamayacak.