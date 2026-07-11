İsrailli gaspçılar ABD'li kongre üyesini alıkoydu: "Filistinlilerin neler yaşadığını bir düşünün"

İşgal altındaki Filistin topraklarına inceleme gezisi düzenleyen ABD Kongre Üyesi Ro Khanna, Batı Şeria'nın el-Halil kentinde dünya gündemine oturan bir skandalla karşı karşıya kaldı. 2028 ABD Başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'nin en güçlü aday adaylarından biri olarak gösterilen Khanna, önce Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ardından ise onlara destek veren İsrail ordusu tarafından alıkonuldu. Silahların gölgesinde 90 dakika boyunca mahsur kalan Amerikalı siyasetçi, yaşadığı dehşet anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak katil İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulmü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

İşgal altındaki Filistin topraklarına inceleme gezisi düzenleyen ABD Kongre Üyesi Ro Khanna, Batı Şeria'nın el-Halil kentinde dünya gündemine oturan bir skandalla karşı karşıya kaldı. 2028 ABD Başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'nin en güçlü aday adaylarından biri olarak gösterilen Khanna, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimciler ve onlara destek veren İsrail askerleri tarafından alıkonuldu.

ABD Kongre Üyesi Ro Khanna, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailliler tarafından alıkonuldu (X-Ekran görüntüsü) ABD Kongre Üyesi Ro Khanna, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, el-Halil'de yaşadığı saldırı ve alıkonulma anlarını detaylarıyla anlattı. Khanna, "Filistin'e yaptığım seyahat sırasında, Amerikan yapımı M4'leri elinde sallayan İsrailli yerleşimciler beni ve diğer Amerikalıları gözaltına aldı." ifadesini kullandı. Olayın ardından bölgeye gelen İsrail ordusunun işgalci yerleşimcilerin yanında saf tuttuğunu belirten Khanna, İsrail askerlerinin kendisini alıkoymaya devam ettiğini vurguladı. Amerikalı siyasetçi paylaşımını, "Büyük bir hata yaptılar." sözleriyle bitirerek yaşananlara sert tepki gösterdi.