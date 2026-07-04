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Arnavutluk'ta kanlı ortaklık: Özel Kuvvetleri'ni soykırımcı İsrail eğitecek

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Arnavutluk ile İsrail arasında son birkaç yıldır kademeli olarak büyüyen askeri eğitim ve savunma sanayii ortaklığı, Temmuz 2026'da açılan Ulusal Uçuş Okulu ile en somut ve tehlikeli aşamasına ulaştı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın, Gazze'de soykırım yürüten İsrail için "En büyük güvencemiz, dostumuz ve müttefikimiz" şeklindeki skandal sözleri tepkilere yol açtı.

Arnavutluk'ta kanlı ortaklık: Özel Kuvvetleri'ni soykırımcı İsrail eğitecek 1

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Gazze'de katliam yapan İsrail ordusunu ülkeye davet etti. Tepki çeken anlaşmaya göre, İsrail askeri eğitmenleri Arnavut özel kuvvetlerini ve Kosovalı öğrencileri eğitecek. Başbakan Rama'nın "En büyük güvencemiz İsrail" sözleri ise tepkilere yol açtı.

Arnavutluk'ta kanlı ortaklık: Özel Kuvvetleri'ni soykırımcı İsrail eğitecek 2

Temmuz 2026'da Rinas Hava Üssü'nde açılan Ulusal Uçuş Okulu'nun ardından Başbakan Edi Rama, doğrudan İsrail askeri modelini Arnavutluk'a taşımayı amaçlayan Ulusal Özel Kuvvetler Akademisi projesini ilan etti.

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Arnavutluk'ta kanlı ortaklık: Özel Kuvvetleri'ni soykırımcı İsrail eğitecek 3

Rama yönetiminin, soykırımcı İsrail askeri eğitmenlerini ülkeye getirmek ve Arnavut askerlerinin eğitimini katliamcı bir orduya teslim etmek için doğrudan müzakereler yürüttüğü ortaya çıktı. İsrail güvenlik ve hava kuvvetleri sistematiğini temel alacak olan bu skandal akademide, Kosova'dan gelecek öğrencilerin de eğitilmesi planlandı.

Arnavutluk'ta kanlı ortaklık: Özel Kuvvetleri'ni soykırımcı İsrail eğitecek 4

Edi Rama, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Özel kuvvetlerin eğitimi, öğretimi ve sertifikasyonu alanında dünyanın önde gelen mükemmeliyet merkezlerinden birini İsrail'den getirmek üzere partnerlerimizle görüşmeler yürütüyoruz. Bu konudaki güvencemiz, dostumuz ve müttefikimiz olan İsrail güvenlik güçleri ve hava kuvvetleridir."

Arnavutluk'ta kanlı ortaklık: Özel Kuvvetleri'ni soykırımcı İsrail eğitecek 5

SAVAŞ SUÇLULARININ SAVUNMA DEVİ ARNAVUTLUK'A YERLEŞTİ

Askeri ortaklığın operasyonel ayağı, Arnavutluk Savunma Bakanlığı'na bağlı devlet silah üretim şirketi KAYO ile İsrail'in küresel askeri teknoloji devi Elbit Systems arasında yürütüldü.

Arnavutluk'ta kanlı ortaklık: Özel Kuvvetleri'ni soykırımcı İsrail eğitecek 6

Gazze'deki katliamlarda kullanılan silahların üreticisi olan Elbit Systems, Mayıs 2026'da Arnavutluk'ta resmi bir şube açarak ülkedeki kalıcı faaliyetlerini tescilledi.

İki kurum arasındaki ilk büyük anlaşmalar 2025 yılında imzalandı ve Arnavutluk, İsrail menşeli şirketlerden milyonlarca avroluk askeri mühimmat ve teknoloji tedarik etmeye başladı.

Arnavutluk'ta kanlı ortaklık: Özel Kuvvetleri'ni soykırımcı İsrail eğitecek 7

NETANYAHU'YA ÖVGÜLER DİZMİŞTİ

Edi Rama, ocak ayında da İsrail'e resmi bir ziyaret düzenleyerek katil Binyamin Netanyahu'ya övgü dolu sözlerle hitap etmişti. İsrail meclisinin "çok özel bir yer" olduğunu ve burada olmaktan "büyük onur" duyduğunu belirten Rama'ya kendi ülkesi dahil dünyadan tepki yağmıştı.

Rama'nın konuşması öncesinde, 3 farklı partiye mensup Arap milletvekilleri "siyasi boykot" yaparak İsrail meclisini terk etmişti.

Arnavutluk'ta kanlı ortaklık: Özel Kuvvetleri'ni soykırımcı İsrail eğitecek 8

HALKTAN TOKAT GİBİ TEPKİ: "ÇOCUK ÖLDÜRMEYİ DE ÖĞRETECEK Mİ?"

Rama'nın Arnavut askerlerini soykırımcılara eğittirme planı, sosyal medyada ve sokaklarda çok sert karşılık buldu. Vatandaşlar öfkelerini şu çarpıcı sorularla dile getirdi:

"Soykırımcı İsrail askerleri Arnavut güçlerine çocuk öldürmeyi de öğretecek mi?"

"Katillerle iş birliği yapmak Arnavutluk tarihine kara bir lekedir!"

Arnavutluk'ta kanlı ortaklık: Özel Kuvvetleri'ni soykırımcı İsrail eğitecek 9

ASKERİ BÖLGELER YABANCI SERMAYEYE AÇILDI: HALK SOKAKTA

Askeri skandalların yanı sıra Rama hükümetinin, ülkenin stratejik ve askeri alanlarını yabancı sermayeye peşkeş çekmesi de büyük protesto dalgalarına neden oldu. Yıllarca askeri bölge olarak kullanılan Sazan Adası ve Zvërnec Yarımadası'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump'ın desteklediği 1,4 milyar euroluk lüks turizm projesine tahsis edilmesi bardağı taşırdı.

Arnavutluk'ta kanlı ortaklık: Özel Kuvvetleri'ni soykırımcı İsrail eğitecek 10

PROTESTOLARDA EPSTEIN DOSYASI SESLERİ

Çevresel yıkım ve yolsuzluk eleştirileriyle başlayan gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı kitlesel eylemlere dönüştü. ABD'de yeniden gündeme gelen kirli Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin tartışmalar da protestolara yansıdı. Göstericiler sokaklarda; Jared Kushner, Trump ailesi ve Epstein dosyasına atıf yapan sert dövizler taşıyarak askeri toprakların şaibeli isimlere satılmasına tepki gösterdi.

Arnavutluk'ta kanlı ortaklık: Özel Kuvvetleri'ni soykırımcı İsrail eğitecek 11

RAMA YÖNETİMİ GERİ ADIM ATMADI

Tüm çevre örgütlerinin, muhalif grupların ve halkın büyük öfkesine rağmen Başbakan Edi Rama geri adım atmayacağının sinyalini verdi.

Avrupa basınına göre, Arnavut askerlerinin soykırımcılar tarafından eğitilmesi skandalı ve Sazan Adası projesi, ülkede hükümetin kirli ilişkileri etrafında büyüyen devasa bir siyasi krizin simgesi haline geldi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama İsrailde ARNAVUTLUK BAŞBAKANI EDİ RAMA İSRAİL'DE
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