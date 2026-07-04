Arnavutluk'ta kanlı ortaklık: Özel Kuvvetleri'ni soykırımcı İsrail eğitecek

Gazze'deki katliamlarda kullanılan silahların üreticisi olan Elbit Systems, Mayıs 2026'da Arnavutluk'ta resmi bir şube açarak ülkedeki kalıcı faaliyetlerini tescilledi. İki kurum arasındaki ilk büyük anlaşmalar 2025 yılında imzalandı ve Arnavutluk, İsrail menşeli şirketlerden milyonlarca avroluk askeri mühimmat ve teknoloji tedarik etmeye başladı.

NETANYAHU'YA ÖVGÜLER DİZMİŞTİ Edi Rama, ocak ayında da İsrail'e resmi bir ziyaret düzenleyerek katil Binyamin Netanyahu'ya övgü dolu sözlerle hitap etmişti. İsrail meclisinin "çok özel bir yer" olduğunu ve burada olmaktan "büyük onur" duyduğunu belirten Rama'ya kendi ülkesi dahil dünyadan tepki yağmıştı. Rama'nın konuşması öncesinde, 3 farklı partiye mensup Arap milletvekilleri "siyasi boykot" yaparak İsrail meclisini terk etmişti.

HALKTAN TOKAT GİBİ TEPKİ: "ÇOCUK ÖLDÜRMEYİ DE ÖĞRETECEK Mİ?" Rama'nın Arnavut askerlerini soykırımcılara eğittirme planı, sosyal medyada ve sokaklarda çok sert karşılık buldu. Vatandaşlar öfkelerini şu çarpıcı sorularla dile getirdi: "Soykırımcı İsrail askerleri Arnavut güçlerine çocuk öldürmeyi de öğretecek mi?" "Katillerle iş birliği yapmak Arnavutluk tarihine kara bir lekedir!"

ASKERİ BÖLGELER YABANCI SERMAYEYE AÇILDI: HALK SOKAKTA Askeri skandalların yanı sıra Rama hükümetinin, ülkenin stratejik ve askeri alanlarını yabancı sermayeye peşkeş çekmesi de büyük protesto dalgalarına neden oldu. Yıllarca askeri bölge olarak kullanılan Sazan Adası ve Zvërnec Yarımadası'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump'ın desteklediği 1,4 milyar euroluk lüks turizm projesine tahsis edilmesi bardağı taşırdı.

PROTESTOLARDA EPSTEIN DOSYASI SESLERİ Çevresel yıkım ve yolsuzluk eleştirileriyle başlayan gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı kitlesel eylemlere dönüştü. ABD'de yeniden gündeme gelen kirli Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin tartışmalar da protestolara yansıdı. Göstericiler sokaklarda; Jared Kushner, Trump ailesi ve Epstein dosyasına atıf yapan sert dövizler taşıyarak askeri toprakların şaibeli isimlere satılmasına tepki gösterdi.