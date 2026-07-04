Arnavutluk'ta kanlı ortaklık: Özel Kuvvetleri'ni soykırımcı İsrail eğitecek
Arnavutluk ile İsrail arasında son birkaç yıldır kademeli olarak büyüyen askeri eğitim ve savunma sanayii ortaklığı, Temmuz 2026'da açılan Ulusal Uçuş Okulu ile en somut ve tehlikeli aşamasına ulaştı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın, Gazze'de soykırım yürüten İsrail için "En büyük güvencemiz, dostumuz ve müttefikimiz" şeklindeki skandal sözleri tepkilere yol açtı.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Gazze'de katliam yapan İsrail ordusunu ülkeye davet etti. Tepki çeken anlaşmaya göre, İsrail askeri eğitmenleri Arnavut özel kuvvetlerini ve Kosovalı öğrencileri eğitecek. Başbakan Rama'nın "En büyük güvencemiz İsrail" sözleri ise tepkilere yol açtı.
Temmuz 2026'da Rinas Hava Üssü'nde açılan Ulusal Uçuş Okulu'nun ardından Başbakan Edi Rama, doğrudan İsrail askeri modelini Arnavutluk'a taşımayı amaçlayan Ulusal Özel Kuvvetler Akademisi projesini ilan etti.
Rama yönetiminin, soykırımcı İsrail askeri eğitmenlerini ülkeye getirmek ve Arnavut askerlerinin eğitimini katliamcı bir orduya teslim etmek için doğrudan müzakereler yürüttüğü ortaya çıktı. İsrail güvenlik ve hava kuvvetleri sistematiğini temel alacak olan bu skandal akademide, Kosova'dan gelecek öğrencilerin de eğitilmesi planlandı.
Edi Rama, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Özel kuvvetlerin eğitimi, öğretimi ve sertifikasyonu alanında dünyanın önde gelen mükemmeliyet merkezlerinden birini İsrail'den getirmek üzere partnerlerimizle görüşmeler yürütüyoruz. Bu konudaki güvencemiz, dostumuz ve müttefikimiz olan İsrail güvenlik güçleri ve hava kuvvetleridir."
SAVAŞ SUÇLULARININ SAVUNMA DEVİ ARNAVUTLUK'A YERLEŞTİ
Askeri ortaklığın operasyonel ayağı, Arnavutluk Savunma Bakanlığı'na bağlı devlet silah üretim şirketi KAYO ile İsrail'in küresel askeri teknoloji devi Elbit Systems arasında yürütüldü.