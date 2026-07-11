Almanya'da yeni yasa hazırlığı: İsrail'in var olma hakkını inkâr edenlere hapis cezası gündemde

Berlin yönetimi, düzenlemenin temel gerekçesini son dönemde ülkede artış gösteren antisemitik söylem ve eylemlerle daha etkin mücadele edilmesi olarak açıklıyor. Hükümet yetkilileri, İsrail'in var olma hakkını reddeden söylemlerin yalnızca siyasi bir görüş olarak değerlendirilemeyeceğini, bunların Yahudi karşıtı nefret söyleminin bir parçası olduğunu savunuyor.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Tasarı, kamuoyunda ve hukuk çevrelerinde geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Düzenlemeyi destekleyenler, bunun Almanya'nın tarihi sorumlulukları ve Yahudi toplumunun güvenliği açısından gerekli olduğunu belirtirken, eleştirenler ifade özgürlüğünün daha da sınırlandırılabileceği uyarısında bulunuyor.