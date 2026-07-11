Almanya'da yeni yasa hazırlığı: İsrail'in var olma hakkını inkâr edenlere hapis cezası gündemde
Almanya'da koalisyon hükümeti, soykırımcı İsrail'in var olma hakkını inkâr eden açıklamaları suç kapsamına alacak yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. Hazırlanan tasarının yasalaşması halinde, söz konusu ifadeleri kullanan kişiler hakkında para cezası ve hapis cezası dahil çeşitli yaptır ımlar uygulanabilecek.
Berlin yönetimi, düzenlemenin temel gerekçesini son dönemde ülkede artış gösteren antisemitik söylem ve eylemlerle daha etkin mücadele edilmesi olarak açıklıyor. Hükümet yetkilileri, İsrail'in var olma hakkını reddeden söylemlerin yalnızca siyasi bir görüş olarak değerlendirilemeyeceğini, bunların Yahudi karşıtı nefret söyleminin bir parçası olduğunu savunuyor.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TARTIŞMASI BÜYÜYOR
Tasarı, kamuoyunda ve hukuk çevrelerinde geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Düzenlemeyi destekleyenler, bunun Almanya'nın tarihi sorumlulukları ve Yahudi toplumunun güvenliği açısından gerekli olduğunu belirtirken, eleştirenler ifade özgürlüğünün daha da sınırlandırılabileceği uyarısında bulunuyor.
Eleştirilerde, soykırımcı İsrail devletinin varlığına yönelik söylemler ile İsrail hükümetinin politikalarına yönelik eleştirilerin birbirinden ayrılması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle Gazze'de yürütülen soykırım ile Batı Şeria'daki işgalci politikalara yönelik uluslararası eleştirilerin ifade edilmesinin cezai yaptırımlarla karıştırılmaması gerektiği yönünde görüşler dile getiriliyor.
GÖZLER FEDERAL MECLİS'TE
Önümüzdeki aylarda Federal Meclis'in gündemine gelmesi beklenen tasarının kabul edilmesi halinde, Almanya'da soykırımcı İsrail'in var olma hakkını inkâr eden veya bu yönde çağrıda bulunan kişilere yönelik cezai yaptırımların uygulanmasının önü açılmış olacak.
GAZZE SOYKIRIMI
Soykırımcı İsrail, Hamas'ın işgale karşı gerçekleştirdiği 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu sonrası 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde savaş suçu işliyor. Abluka uygulanan, sistematik saldırılar düzenlenen ve insani yardım girişi engellenen Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana resmi rakamlara göre 73 bin 118 Filistinli katledildi. 173 bin 615 Filistinli ise yaralandı.
Enkaz altında on binlerce Filistinlinin naaşı olduğu tahmin ediliyor.
Batı Şeria başta olmak üzere İsrailli yerleşimciler, Filistinlilerin topraklarını gasp ederek bölgenin kendilerine ait olduğunu savunuyor.
İsrail işgal güçleri, Lübnan ve Suriye'de de saldırılar düzenleyerek bölge halkının topraklarını gasp ediyor.