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Katil İsrail Gazze'de sivil çadırlarını vurdu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Katil İsrail Gazze'de sivil çadırlarını vurdu

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne uyguladığı soykrırm devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları bombalaması sonucu yaralanan Adem Ebu Hadayid yaşamını yitirdi.

Hadayid'in cenazesi, yakınları tarafından kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesinden alınan bilgiye göre, İsrail işgal güçlerinin Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu Ahmed Muhsin er-Rakab isimli çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail işgal güçlerinin yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadıra en az bir füzeyle saldırı düzenlediğini söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail işgal güçlerinin Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 1027 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 280 kişi yaralandı.

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