CANLI YAYIN

Siyonist Bakan Smotrich'ten Türkiye itirafı: F-35'ler için perde arkası operasyon

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Siyonist Bakan Smotrich'ten Türkiye itirafı: F-35'ler için perde arkası operasyon

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi için hem açıktan hem perde arkasında girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Maliye Bakanı Smotrich, F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine karşı olduklarını ve bunu engellemek için çaba gösterdiklerini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump ile yoğun görüşmeler yürüttüklerini ve F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için "hem açıktan hem perde arkasında çok sıkı çalıştıklarını" söyleyen Smotrich, "Erdoğan'ın oyunun kurallarını değiştirecek silahlara erişimine izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich (REUTERS)İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich (REUTERS)

Öte yandan Smotrich, "Erdoğan çok tehlikeli bir adam. Türkiye, bugünkü durumuyla İsrail için çok önemli bir tehdittir." iddiasında da bulundu.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne işaret eden açıklamaları, Tel Aviv yönetimi tarafından endişeyle karşılanmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump (AFP)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump (AFP)

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD basınına verdiği röportajlarla bu endişesini dile getirirken, Dışişleri Bakanı Gideon Saar da buna açıkça karşı olduklarını ve bölgede ABD'nin İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğünü" koruması gerektiğini savunmuştu.

ABD Başkanı Trump: Erdoğan harika bir liderABD Başkanı Trump: Erdoğan harika bir lider ABD BAŞKANI TRUMP: ERDOĞAN HARİKA BİR LİDER
Trumptan İsraile ayar! İrana ateşkes mesajıTrumptan İsraile ayar! İrana ateşkes mesajı TRUMP'TAN İSRAİL'E AYAR! İRAN'A ATEŞKES MESAJI
Trumpın CAATSA yaptırımlarını kaldırabiliriz açıklaması endişelendirdiTrumpın CAATSA yaptırımlarını kaldırabiliriz açıklaması endişelendirdi TRUMP'IN "CAATSA YAPTIRIMLARINI KALDIRABİLİRİZ" AÇIKLAMASI ENDİŞELENDİRDİ
Fox Newsten Başkan Erdoğan-Trump görüşmesine dikkat çeken yorumFox Newsten Başkan Erdoğan-Trump görüşmesine dikkat çeken yorum FOX NEWS'TEN BAŞKAN ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNE DİKKAT ÇEKEN YORUM

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın