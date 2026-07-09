NATO Zirvesi'nde bir ilk yaşandı! Çekya'yı iki ayrı lider temsil etti
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi'nde Çekya, iki liderle temsil edilen ilk ülke olarak dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve Başbakan Andrej Babiš'in Ankara'daki zirveye aynı anda katılması, iki isim arasında zirve öncesinde yaşanan yetki tartışmasını da gündeme taşıdı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Çekya'dan iki liderin aynı anda yer alması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babiš'in birlikte katıldığı zirvede, Çekya iki liderle temsil edilen ilk NATO ülkesi oldu.
YETKİ KRİZİ ANKARA'YA TAŞINDI
Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babiš arasında zirveye katılım konusunda yetki anlaşmazlığı yaşandı. Krizin fitilini, Babiš'in zirve öncesinde yaptığı açıklama ateşledi.
Başbakan Babiš, Ankara'daki zirvede ülkesini kendisinin temsil edeceğini ve heyette Cumhurbaşkanı Pavel'in yer almayacağını söyledi.
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Pavel konuyu yargıya taşıdı. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar, Pavel'in NATO Zirvesi'ne katılmasının önünü açtı.
AYNI ÜLKE İKİ LİDERLE TEMSİL EDİLDİ
Prag'da başlayan gerilim Ankara'da da dikkat çeken görüntülere sahne oldu.
Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babiš, zirvenin düzenlendiği Ankara'ya ayrı devlet uçaklarıyla geldi. Böylece Çekya, zirvede iki lider tarafından temsil edilen ilk NATO ülkesi olarak kayıtlara geçti.
GERİLİM AİLE FOTOĞRAFINA DA YANSIDI
İki lider arasındaki gerilim, NATO'nun geleneksel aile fotoğrafı çekimine de yansıdı.
Petr Pavel ile Andrej Babiš, liderlerin yer aldığı aile fotoğrafında birbirinden uzak noktalarda poz verdi. Bu görüntü, zirvenin dikkat çeken diplomatik ayrıntıları arasında yer aldı.