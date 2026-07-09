NATO Zirvesi'nde bir ilk yaşandı! Çekya'yı iki ayrı lider temsil etti

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi'nde Çekya, iki liderle temsil edilen ilk ülke olarak dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve Başbakan Andrej Babiš'in Ankara'daki zirveye aynı anda katılması, iki isim arasında zirve öncesinde yaşanan yetki tartışmasını da gündeme taşıdı.