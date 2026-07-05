Barbar Siyonist Bakan Ben-Gvir'de tutuklanma korkusu! New York yolculuğu iptal edildi

Katilİsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinlilere yönelik yürüttüğü baskıcı politika ve uygulamaları nedeniyle uluslararası hukuk kıskacına girdi. Hakkında artan gözaltı ve soruşturma taleplerinden çekinen Ben-Gvir, bu hafta New York'a gerçekleştirmeyi planladığı resmi ziyareti son anda iptal etti. Radikal söylemleriyle tanınan bakanın, ABD topraklarında kelepçelenme endişesi yaşadığı iddia ediliyor.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre Ben-Gvir, Birleşmiş Milletler (BM) Polis Şefleri Zirvesi'ne katılmak üzere New York'a planladığı ziyareti, insan hakları gruplarının protesto gösterileri düzenlemesi ve hakkındaki gözaltı ile soruşturma taleplerinin artması endişesiyle iptal etti. Katil İsrail Suriyeye mi yerleşiyor? KATİL İSRAİL SURİYE'YE Mİ YERLEŞİYOR? Haberde, iptal kararının, Ben-Gvir'in radikal söylem ve politikaları nedeniyle protestolarla karşılaşabileceğine ve yasal baskılara maruz kalabileceğine işaret eden iç güvenlik ve siyasi değerlendirmelerin ardından alındığı vurgulandı. Barbarlığın hesabı yargıda sorulacak BARBARLIĞIN HESABI YARGIDA SORULACAK HIND RECEB VAKFI'NIN GİRİŞİMLERİ ETKİLİ OLDU The Jerusalem Post gazetesinin haberinde ise Ben-Gvir'in bu hafta New York'ta düzenlenecek uluslararası polis şefleri konferansına katılımını iptal etmesinin arkasında yasal baskıların olduğu belirtildi.

İsrail basınına göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hakkında artan gözaltı ve soruşturma talepleri nedeniyle New York ziyaretini iptal etti Gazete, Belçika merkezli insan hakları kuruluşu Hind Receb Vakfının, Filistinli esirlere yönelik politikaları nedeniyle Ben-Gvir hakkında ABD'de yasal şikayetlerde bulunarak, bu iptalde rol oynadığını aktardı. Kuruluşun, ABD Adalet Bakanlığına Ben-Gvir hakkında yasal işlem başlatılması için başvuruda bulunduğu ve New York Eyalet Başsavcısını da resmi bir soruşturma açmaya çağırdığı kaydedildi. Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! Avrupa’dan Asya’ya tepkiler çığ gibi KATİL İSRAİL'İN SUMUD AKTİVİSTLERİ İŞKENCESİ DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI! AVRUPA'DAN ASYA'YA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ Hukuki hesap verebilirliğin artık teorik bir durum olmaktan çıktığını vurgulayan Hind Receb Vakfı, Ben-Gvir'e karşı yasal adımlar atılması için ABD makamlarına baskı yapmayı sürdüreceklerini açıkladı. Ben-Gvir'in ofisinden ise iptal kararının gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.