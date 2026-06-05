Barbarlığın hesabı yargıda sorulacak! Filistin filosuna saldıran katillere Fransa’da terör soruşturması
Katil İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan aktivistlere yönelik müdahalesi Fransa'da yargıya taşındı. Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Fransız vatandaşlarının maruz kaldığı iddia edilen kötü muamele, şiddet ve hak ihlalleri nedeniyle Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı tarafından "savaş suçu" ve "işkence" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Katil İsrail ordusunun insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik gerçekleştirdiği hukuk dışı müdahaleler, bu kez Fransız yargısının radarına girdi.
Fransa'da yayımlanan resmi raporların ardından Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (Pnat), İsrail ordusunun aktivistlere yönelik muamelesini "savaş suçu ve işkence" kapsamında değerlendirerek ön soruşturma başlattı. Savcılık makamı, soruşturmanın derinleştirilmesi ve kanıtların toplanması amacıyla dosyayı İnsanlığa Karşı Suçlar ve Nefret Suçları ile Mücadele Merkezine devrettiğini duyurdu.
Pnat, soruşturmayı İnsanlığa Karşı Suçlar ve Nefret Suçları ile Mücadele Merkezine devrettiğini duyurdu.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in filodaki aktivistlere kötü muamelesine ilişkin, "Türkiye'deki Başkonsolosumuzdan talep ettiğim bir rapora dayanarak ki bana, Fransız vatandaşlarına yönelik cinsel şiddet, soğukta bırakma, şiddet ve tekrarlanan aşağılama olaylarının yaşandığı bildirildi. Tüm bu eylemlerin muhtemel suç teşkil ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Bu rapordan hareketle Barrot, savcılığın konuya ilişkin soruşturma yürütmesi talimatını verdiğini açıklamıştı.
KATİL İSRAİL'İN KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARI
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında, Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.
Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.
İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı, 50 tekneden oluşan filoya 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.
İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.