Barbarlığın hesabı yargıda sorulacak! Filistin filosuna saldıran katillere Fransa’da terör soruşturması

Fransa'da yayımlanan resmi raporların ardından Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (Pnat), İsrail ordusunun aktivistlere yönelik muamelesini "savaş suçu ve işkence" kapsamında değerlendirerek ön soruşturma başlattı. Savcılık makamı, soruşturmanın derinleştirilmesi ve kanıtların toplanması amacıyla dosyayı İnsanlığa Karşı Suçlar ve Nefret Suçları ile Mücadele Merkezine devrettiğini duyurdu.

Pnat, soruşturmayı İnsanlığa Karşı Suçlar ve Nefret Suçları ile Mücadele Merkezine devrettiğini duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in filodaki aktivistlere kötü muamelesine ilişkin, "Türkiye'deki Başkonsolosumuzdan talep ettiğim bir rapora dayanarak ki bana, Fransız vatandaşlarına yönelik cinsel şiddet, soğukta bırakma, şiddet ve tekrarlanan aşağılama olaylarının yaşandığı bildirildi. Tüm bu eylemlerin muhtemel suç teşkil ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Bu rapordan hareketle Barrot, savcılığın konuya ilişkin soruşturma yürütmesi talimatını verdiğini açıklamıştı.