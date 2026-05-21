CANLI YAYIN

Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren "Global Sumud" filosuna uluslararası sularda düzenlediği baskın ve ardından aktivistlere yönelik aşağılayıcı muamele büyük bir diplomatik krize dönüştü. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından paylaşılan görüntülerde aktivistlerin elleri arkadan kelepçelenmiş şekilde diz çöktürüldüğü, başlarının yere bastırıldığı ve İsrail marşı eşliğinde aşağılandığı görüldü. Görüntüler dünya genelinde infiale yol açarken Avrupa'dan Latin Amerika'ya kadar çok sayıda ülke İsrail'e sert tepki gösterdi.

Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! 1

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlere yönelik aşağılayıcı görüntüleri paylaşması dünya genelinde büyük infiale yol açtı.

Uluslararası sularda kaçırılan aktivistlerin elleri arkadan kelepçeli şekilde diz çöktürüldüğü başlarının yere bastırıldığı ve İsrail marşı eşliğinde kameralar önünde teşhir edildiği görüntüler adeta İsrail'in gerçek üyüzünü bir kez daha gün yüzüne serdi.

Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! 2

"İsrail'e Hoşgeldiniz" notuyla paylaşılan videoda Ben-Gvir'in elinde İsrail bayrağıyla aktivistlerin arasında dolaşması, hakaretler etmesi, işgal güçleri tarafından uygulanan şiddet, birçok ülke tarafından "işkence", "insanlık dışı muamele", "aşağılama" ve "demokrasiye yakışmayan davranış" olarak değerlendirildi.

Avrupa'dan Asya'ya onlarca ülke İsrail büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırırken, bazı hükümetler Ben-Gvir'e yönelik yaptırımların genişletilmesini gündeme aldı. İnsan hakları kuruluşları ise gözaltındaki aktivistlerin elektrik şokuna maruz bırakıldığını, fiziksel şiddet gördüğünü ve psikolojik işkenceye uğradığını açıkladı.

Dünyadan tepkiler çığ gibi...

Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! 3

İTALYA: "BU GÖRÜNTÜLER KABUL EDİLEMEZ"

İtalya hükümeti İsrail Büyükelçisi Jonathan Peled'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak resmi protestoda bulundu. İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Riccardo Guariglia, İtalyan vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını istedi.

Başbakan Giorgia Meloni ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ortak açıklamalarında, Ben-Gvir'in yayımladığı görüntülerin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise İsrail'e sert sözlerle yüklendi:
"Biz insanların uluslararası sularda tutuklanmasıyla değil, kurtarılmasıyla gurur duyarız."

Roma yönetimi ayrıca Avrupa Birliği düzeyinde siyasi yaptırımların gündeme gelebileceğini duyurdu.

Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! 4

İSPANYA: "CANAVARCA VE İNSANLIK DIŞI"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares görüntüleri "korkunç, insanlık dışı ve utanç verici" olarak nitelendirdi.

Madrid yönetimi İsrail maslahatgüzarını acil olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Albares, İsrail'den kamuoyu önünde özür talep etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlarımıza kötü muamele edilmesine asla izin vermeyeceğiz."

Sanchez, Ben-Gvir'e yönelik yaptırımların tüm Avrupa Birliği çapına yayılması için Brüksel'de girişim başlatacaklarını açıkladı.

Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! 5

FRANSA: "İZAHAT VERİN"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail Büyükelçisi'nin açıklama vermek üzere çağrıldığını duyurdu.

Barrot, Ben-Gvir'in davranışlarının "kabul edilemez" olduğunu belirterek Fransız vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını istedi.

Paris yönetimi ayrıca vatandaşlarının güvenliğinin "öncelikli mesele" olduğunu vurguladı.

Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! 6

BELÇİKA: "İNSANLIK ONURU AYAKLAR ALTINA ALINDI"

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, görüntülerin "son derece rahatsız edici" olduğunu söyledi.

Belçika, İsrail Büyükelçisi'ni çağırarak resmi açıklama talep etti. Prevot, aktivistlerin yere yatırılması ve sosyal medyada aşağılanmasının "temel insanlık değerlerine aykırı" olduğunu ifade etti.

Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! 7

HOLLANDA: "ŞOKE EDİCİ VE KABUL EDİLEMEZ"

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, görüntüleri "şoke edici" olarak tanımladı.

Amsterdam yönetimi İsrail Büyükelçisi'ni çağırma kararı aldı. Hollanda, gözaltındaki kişilere yapılan muamelenin insan onurunu ihlal ettiğini vurguladı.

Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! 8

YUNANİSTAN: "MUTLAK ŞEKİLDE KINANIYOR"

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ben-Gvir'in Yunan vatandaşlarını hedef alan davranışlarını "tamamen kabul edilemez ve mutlak surette kınanması gereken" bir hareket olarak değerlendirdi.

Atina yönetimi gözaltındaki Yunan vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını istedi.

Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! 9

İNGİLTERE: "DEHŞETE DÜŞTÜK"

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, videodan "gerçekten dehşete düştüğünü" açıkladı.

Londra yönetimi İsrail'den resmi açıklama talep etti ve İngiliz vatandaşlarının haklarının korunmasını istedi.

Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! 10

İSVEÇ: "SAVUNULAMAZ"

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Ben-Gvir'in eylemlerini "savunulamaz" olarak tanımladı.

Stockholm yönetimi, aşırı sağcı İsrailli bakanlara yönelik yaptırım çağrısını yeniden gündeme getirdi.

POLONYA: "VATANDAŞLARIMIZA BUNU YAPAMAZSINIZ"

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İsrail'e çok sert tepki gösterdi.

"Suç işlememiş Polonya vatandaşlarına böyle davranamazsınız" diyen Sikorski, İsrail'den hesap sorulacağını ve sonuçları olacağını belirtti.

Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! 11

AVUSTURYA: "TAMAMEN KABUL EDİLEMEZ"

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Ben-Gvir'in görüntülerini "kesinlikle kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Viyana yönetimi, İsrail Büyükelçiliği'ne resmi öfkesini ilettiğini duyurdu.

PORTEKİZ: "AŞAĞILAYICI İNSANLIK SUÇU"

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, İsrail'in davranışlarını "insan onuruna yönelik aşağılayıcı ihlal" olarak nitelendirdi.

Lizbon yönetimi İsrail maslahatgüzarını çağırarak protesto notası vereceğini açıkladı.

Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! 12

ROMANYA: "İNSANLIK ONURUNA AYKIRI"

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, Ben-Gvir'in davranışlarını "düşmanca ve aşağılayıcı gösteri" olarak tanımladı.

Bükreş yönetimi aktivistlerin derhal ve güvenli şekilde serbest bırakılmasını istedi.

Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! 13

SLOVENYA: "İŞKENCEYLE KARŞILAMA OLMAZ"

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, görüntüleri "dehşet verici, şok edici ve tamamen kabul edilemez" sözleriyle değerlendirdi.

Fajon, "Hiçbir ülke insanları işkenceyle karşılamamalı" diyerek İsrail'i sert şekilde eleştirdi.

Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! 14

KANADA: "İĞRENÇ MUAMELE"

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in aktivistlere yönelik tavrını "iğrenç" olarak tanımladı.

Ottawa yönetimi İsrail Büyükelçisi'ni çağırdı ve Kanadalıların güvenliği konusunda güvence istedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ise görüntüleri "derinden rahatsız edici ve kesinlikle kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! 15

KOLOMBİYA: "BEN GVİR GERÇEK BİR NAZİ GİBİ DAVRANDI"

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Ben-Gvir'i "gerçek bir Nazi gibi davranmakla" suçladı.

Petro, "Vatandaşlarımıza sırf Gazze'deki soykırımı durdurmak istedikleri için böyle davrandılar" ifadelerini kullandı.

Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! 16

AVRUPA BİRLİĞİ: "DEMOKRASİYE YAKIŞMAYAN DAVRANIŞ"

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ben-Gvir'in tavrını "bir demokrasi makamında bulunan kişiye yakışmayan davranış" olarak nitelendirdi.

AB Sözcüsü Anouar El Anouni ise aktivistlere yapılan muamelenin "tamamen kabul edilemez" olduğunu açıkladı ve tüm gözaltındakilerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! 17

YENİ ZELANDA: "CİDDİ ENDİŞE DUYUYORUZ"

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, İsrail Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılacağını açıkladı.

Peters, aktivistlere yönelik muamele nedeniyle "ciddi endişe" duyduklarını belirterek İsrail'in uluslararası hukuka uyması gerektiğini söyledi.

Wellington yönetimi ayrıca Ben-Gvir'e daha önce uygulanan seyahat yasağını hatırlatarak şu ifadeyi kullandı:
"Son davranışları, aldığımız kararın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi."

Yeni Zelanda, görüntüler nedeniyle İsrail'i sert şekilde kınayan ülkeler arasına katıldı.

Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! 18

FİNLANDİYA: "ULUSLARARASI HUKUKA UYUN"

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçisi'nden resmi açıklama talep edeceklerini duyurdu.

Helsinki yönetimi, aktivistlerin "saygılı şekilde muamele görmesi gerektiğini", hukuki güvencelerinin sağlanmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Finlandiya ayrıca "hukukun üstünlüğü ve uluslararası hukukun mutlaka uygulanması gerektiğini" açıkladı.

Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! 19

KÜBA: "İŞKENCE VE KEYFİ GÖZALTI"

Küba'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ernesto Soberon Guzman, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada İsrail'i açık şekilde suçladı.

Guzman, Global Sumud filosundaki aktivistlerin uluslararası sularda "keyfi şekilde gözaltına alındığını" ve işkenceye uğradığını söyledi.

Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! 20

Kübalı diplomat ayrıca İsrail'i şu suçlamalarla hedef aldı:

Uluslararası hukuku sistematik şekilde ihlal etmek
Toplu cezalandırma uygulamak
Açlığı savaş yöntemi olarak kullanmak
Gazze'de insanlığa karşı suç işlemek
Filistin halkına karşı apartheid ve soykırım yürütmek

Küba, İsrail'in "cezasızlık zırhıyla hareket ettiğini" belirterek uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! 21

GÜNEY KORE: "İSRAİL TÜM ULUSLARARASI NORMLARI ÇİĞNİYOR"

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Lee, İsrail'in Gazze filosuna müdahalesinin hukuki temelini sorgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"İsrail bütün uluslararası normları ihlal ediyor."

Güney Kore lideri ayrıca:

Gazze'nin İsrail toprağı olmadığını vurguladı
Üçüncü ülke gemilerine müdahalenin yasa dışı olduğunu söyledi
İsrail'in Gazze işgalinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti

Seul yönetiminin bu çıkışı, Asya'dan gelen en sert tepkilerden biri olarak değerlendirildi.

Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı! 22

AVRUPA'DA BEN GVİR'E YAPTIRIM ÇAĞRILARI BÜYÜYOR

İsveç, İspanya, Kanada ve Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülke Ben-Gvir'e yönelik mevcut yaptırımların genişletilmesini istedi.

Bazı ülkeler:

Seyahat yasağı
Mal varlığı dondurma
Avrupa genelinde ortak yaptırım
Diplomatik kınama
Büyükelçi çağırma adımlarını devreye soktu veya değerlendirmeye aldı.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin