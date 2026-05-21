Katil İsrail’in Sumud aktivistleri işkencesi dünyayı ayağa kaldırdı!
İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren "Global Sumud" filosuna uluslararası sularda düzenlediği baskın ve ardından aktivistlere yönelik aşağılayıcı muamele büyük bir diplomatik krize dönüştü. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından paylaşılan görüntülerde aktivistlerin elleri arkadan kelepçelenmiş şekilde diz çöktürüldüğü, başlarının yere bastırıldığı ve İsrail marşı eşliğinde aşağılandığı görüldü. Görüntüler dünya genelinde infiale yol açarken Avrupa'dan Latin Amerika'ya kadar çok sayıda ülke İsrail'e sert tepki gösterdi.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlere yönelik aşağılayıcı görüntüleri paylaşması dünya genelinde büyük infiale yol açtı.
Uluslararası sularda kaçırılan aktivistlerin elleri arkadan kelepçeli şekilde diz çöktürüldüğü başlarının yere bastırıldığı ve İsrail marşı eşliğinde kameralar önünde teşhir edildiği görüntüler adeta İsrail'in gerçek üyüzünü bir kez daha gün yüzüne serdi.
"İsrail'e Hoşgeldiniz" notuyla paylaşılan videoda Ben-Gvir'in elinde İsrail bayrağıyla aktivistlerin arasında dolaşması, hakaretler etmesi, işgal güçleri tarafından uygulanan şiddet, birçok ülke tarafından "işkence", "insanlık dışı muamele", "aşağılama" ve "demokrasiye yakışmayan davranış" olarak değerlendirildi.
Avrupa'dan Asya'ya onlarca ülke İsrail büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırırken, bazı hükümetler Ben-Gvir'e yönelik yaptırımların genişletilmesini gündeme aldı. İnsan hakları kuruluşları ise gözaltındaki aktivistlerin elektrik şokuna maruz bırakıldığını, fiziksel şiddet gördüğünü ve psikolojik işkenceye uğradığını açıkladı.
Dünyadan tepkiler çığ gibi...
İTALYA: "BU GÖRÜNTÜLER KABUL EDİLEMEZ"
İtalya hükümeti İsrail Büyükelçisi Jonathan Peled'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak resmi protestoda bulundu. İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Riccardo Guariglia, İtalyan vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını istedi.
Başbakan Giorgia Meloni ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ortak açıklamalarında, Ben-Gvir'in yayımladığı görüntülerin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise İsrail'e sert sözlerle yüklendi:
"Biz insanların uluslararası sularda tutuklanmasıyla değil, kurtarılmasıyla gurur duyarız."
Roma yönetimi ayrıca Avrupa Birliği düzeyinde siyasi yaptırımların gündeme gelebileceğini duyurdu.
İSPANYA: "CANAVARCA VE İNSANLIK DIŞI"
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares görüntüleri "korkunç, insanlık dışı ve utanç verici" olarak nitelendirdi.
Madrid yönetimi İsrail maslahatgüzarını acil olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Albares, İsrail'den kamuoyu önünde özür talep etti.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlarımıza kötü muamele edilmesine asla izin vermeyeceğiz."
Sanchez, Ben-Gvir'e yönelik yaptırımların tüm Avrupa Birliği çapına yayılması için Brüksel'de girişim başlatacaklarını açıkladı.
FRANSA: "İZAHAT VERİN"
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail Büyükelçisi'nin açıklama vermek üzere çağrıldığını duyurdu.
Barrot, Ben-Gvir'in davranışlarının "kabul edilemez" olduğunu belirterek Fransız vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını istedi.
Paris yönetimi ayrıca vatandaşlarının güvenliğinin "öncelikli mesele" olduğunu vurguladı.