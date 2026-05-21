Uluslararası sularda kaçırılan aktivistlerin elleri arkadan kelepçeli şekilde diz çöktürüldüğü başlarının yere bastırıldığı ve İsrail marşı eşliğinde kameralar önünde teşhir edildiği görüntüler adeta İsrail'in gerçek üyüzünü bir kez daha gün yüzüne serdi.

"İsrail'e Hoşgeldiniz" notuyla paylaşılan videoda Ben-Gvir'in elinde İsrail bayrağıyla aktivistlerin arasında dolaşması, hakaretler etmesi, işgal güçleri tarafından uygulanan şiddet, birçok ülke tarafından "işkence", "insanlık dışı muamele", "aşağılama" ve "demokrasiye yakışmayan davranış" olarak değerlendirildi.

Avrupa'dan Asya'ya onlarca ülke İsrail büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırırken, bazı hükümetler Ben-Gvir'e yönelik yaptırımların genişletilmesini gündeme aldı. İnsan hakları kuruluşları ise gözaltındaki aktivistlerin elektrik şokuna maruz bırakıldığını, fiziksel şiddet gördüğünü ve psikolojik işkenceye uğradığını açıkladı.

Dünyadan tepkiler çığ gibi...