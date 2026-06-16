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ABD'den Ben-Gvir'e vize isteksizliği! Siyonist bakan ABD seyahatini iptal etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, vize alma sürecinde yaşanan zorluklar nedeniyle planladığı ailece ABD seyahatini iptal etti. İsrail basını, gelişmeyi salı günü duyurdu.

ABD'den Ben-Gvir'e vize isteksizliği! Siyonist bakan ABD seyahatini iptal etti 1

Haaretz gazetesinin haberine göre, ABD Büyükelçiliği Ben-Gvir'e vize işlemlerinin bir parçası olarak şahsen gelerek biyometrik parmak izi vermesi gerektiğini bildirdi.

İsrail medyasındaki yorumlarda, bu şartın ABD'nin Ben-Gvir'e vize verme konusunda isteksiz olduğunun bir işareti olarak değerlendirildiği belirtildi.

Ben-Gvir, daha önce de sık sık provokatif eylem ve açıklamalarıyla gündeme gelmiş; bu tutumu uluslararası kamuoyunda geniş çaplı eleştirilere ve kınamalara yol açmıştı.

ABD'den Ben-Gvir'e vize isteksizliği! Siyonist bakan ABD seyahatini iptal etti 2

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ABD vizesi almakta yaşadığı zorluklar ve ardından Washington ziyaretini iptal etmesi, gözleri bir kez daha iki "müttefik" arasında yaşanan krizlere çevirdi.

İsrail basını, ABD Büyükelçiliği'nin Ben-Gvir'den standart prosedürlerin ötesinde biyometrik işlem talep etmesini, Washington'ın bakana yönelik mesafeli tutumunun bir göstergesi olarak yorumladı. Ancak Ben-Gvir'in son yıllarda yalnızca ABD ile değil, birçok Batılı ülke ile de sorunlar yaşadığı biliniyor.

ABD'den Ben-Gvir'e vize isteksizliği! Siyonist bakan ABD seyahatini iptal etti 3

TRUMP'IN İRAN ANLAŞMASINA EN KARŞI ÇIKAN İSİMLERDEN BİRİ

Ben-Gvir, ABD ile İran arasında imzalanan ve bölgede çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan mutabakata en sert tepki gösteren İsrailli siyasetçiler arasında yer aldı.

İsrail basınına göre Ben-Gvir, anlaşmanın İsrail'in güvenlik çıkarlarını zedelediğini savundu ve İran'a yönelik baskının sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Sağ koalisyon içindeki birçok isim gibi Ben-Gvir de anlaşmanın İran'ın nükleer ve füze programlarını tamamen ortadan kaldırmadığını öne sürdü.

ABD'den Ben-Gvir'e vize isteksizliği! Siyonist bakan ABD seyahatini iptal etti 4

Anlaşmanın açıklanmasının ardından İsrail hükümeti içinde yaşanan rahatsızlıkların en yüksek sesli temsilcilerinden biri yine Ben-Gvir oldu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz. İsrail, ABD'ye bağlı değildir ve biz bağımsız ve egemen bir ulusuz. ABD'yi seviyoruz ve Başkan Trump'a minnettarız ama İsrail, bir muz cumhuriyeti değildir. Güney Lübnan'daki evleri yok etmeye devam etmeliyiz." demişti.

ABD'den Ben-Gvir'e vize isteksizliği! Siyonist bakan ABD seyahatini iptal etti 5

"SUMUD FİLOSU" VAHŞETİ AVRUPA'YI AYAĞA KALDIRDI

Ben-Gvir'in adı son dönemdeülkesini soykırım ve abluka uyguladığı Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan "Küresel Sumud Filosu" olayında da gündeme geldi.

ABD'den Ben-Gvir'e vize isteksizliği! Siyonist bakan ABD seyahatini iptal etti 6

Filo aktivistleri, İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında insanlık dışı muameleye maruz kalırken, Avrupa'da çok sayıda siyasetçi ve insan hakları kuruluşu İsrail yönetimine sert tepki gösterdi. Barbar davranışlarıyla Filo'daki aktivistlere hakaret ve kötü mualamelede bulunmasının ardından Ben-Gvir hakkında yaptırım çağrıları yükseldi.

ABD'den Ben-Gvir'e vize isteksizliği! Siyonist bakan ABD seyahatini iptal etti 7

Fransa, Ben-Gvir'in ülkeye girişini yasakladı. İtalya'da ise bazı hukuk çevreleri ve savcılar olaylarla ilgili inceleme başlattı.

ABD'den Ben-Gvir'e vize isteksizliği! Siyonist bakan ABD seyahatini iptal etti 8

BİRÇOK ÜLKE SİYONİSTE KAPILARI KAPATTI

Ben-Gvir'in uluslararası alanda karşı karşıya kaldığı yaptırımlar yalnızca Fransa ile sınırlı değil.

Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç, Haziran 2025'te Ben-Gvir'e yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma yaptırımları uygulama kararı aldı. Söz konusu ülkeler, Ben-Gvir'i Filistinlilere yönelik şiddeti teşvik etmek ve aşırılıkçı söylemler kullanmakla suçladı.

ABD'den Ben-Gvir'e vize isteksizliği! Siyonist bakan ABD seyahatini iptal etti 9

Daha sonra Hollanda ve Slovenya da Ben-Gvir'e giriş yasağı getirdi. Hollanda hükümeti, İsrailli bakanın Filistinlilere yönelik şiddeti teşvik ettiğini ve Gazze'de etnik temizlik çağrıları yaptığını doğruladı.

ABD'den Ben-Gvir'e vize isteksizliği! Siyonist bakan ABD seyahatini iptal etti 10

İspanya da ilerleyen dönemde Ben-Gvir'i yaptırım listesine alan ülkeler arasına katıldı.

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