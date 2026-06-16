ABD'den Ben-Gvir'e vize isteksizliği! Siyonist bakan ABD seyahatini iptal etti
İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, vize alma sürecinde yaşanan zorluklar nedeniyle planladığı ailece ABD seyahatini iptal etti. İsrail basını, gelişmeyi salı günü duyurdu.
Haaretz gazetesinin haberine göre, ABD Büyükelçiliği Ben-Gvir'e vize işlemlerinin bir parçası olarak şahsen gelerek biyometrik parmak izi vermesi gerektiğini bildirdi.
İsrail medyasındaki yorumlarda, bu şartın ABD'nin Ben-Gvir'e vize verme konusunda isteksiz olduğunun bir işareti olarak değerlendirildiği belirtildi.
Ben-Gvir, daha önce de sık sık provokatif eylem ve açıklamalarıyla gündeme gelmiş; bu tutumu uluslararası kamuoyunda geniş çaplı eleştirilere ve kınamalara yol açmıştı.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ABD vizesi almakta yaşadığı zorluklar ve ardından Washington ziyaretini iptal etmesi, gözleri bir kez daha iki "müttefik" arasında yaşanan krizlere çevirdi.
İsrail basını, ABD Büyükelçiliği'nin Ben-Gvir'den standart prosedürlerin ötesinde biyometrik işlem talep etmesini, Washington'ın bakana yönelik mesafeli tutumunun bir göstergesi olarak yorumladı. Ancak Ben-Gvir'in son yıllarda yalnızca ABD ile değil, birçok Batılı ülke ile de sorunlar yaşadığı biliniyor.
TRUMP'IN İRAN ANLAŞMASINA EN KARŞI ÇIKAN İSİMLERDEN BİRİ
Ben-Gvir, ABD ile İran arasında imzalanan ve bölgede çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan mutabakata en sert tepki gösteren İsrailli siyasetçiler arasında yer aldı.
İsrail basınına göre Ben-Gvir, anlaşmanın İsrail'in güvenlik çıkarlarını zedelediğini savundu ve İran'a yönelik baskının sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Sağ koalisyon içindeki birçok isim gibi Ben-Gvir de anlaşmanın İran'ın nükleer ve füze programlarını tamamen ortadan kaldırmadığını öne sürdü.
Anlaşmanın açıklanmasının ardından İsrail hükümeti içinde yaşanan rahatsızlıkların en yüksek sesli temsilcilerinden biri yine Ben-Gvir oldu.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz. İsrail, ABD'ye bağlı değildir ve biz bağımsız ve egemen bir ulusuz. ABD'yi seviyoruz ve Başkan Trump'a minnettarız ama İsrail, bir muz cumhuriyeti değildir. Güney Lübnan'daki evleri yok etmeye devam etmeliyiz." demişti.
"SUMUD FİLOSU" VAHŞETİ AVRUPA'YI AYAĞA KALDIRDI
Ben-Gvir'in adı son dönemdeülkesini soykırım ve abluka uyguladığı Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan "Küresel Sumud Filosu" olayında da gündeme geldi.