ABD'den Ben-Gvir'e vize isteksizliği! Siyonist bakan ABD seyahatini iptal etti

Ben-Gvir, daha önce de sık sık provokatif eylem ve açıklamalarıyla gündeme gelmiş; bu tutumu uluslararası kamuoyunda geniş çaplı eleştirilere ve kınamalara yol açmıştı.

İsrail medyasındaki yorumlarda, bu şartın ABD'nin Ben-Gvir'e vize verme konusunda isteksiz olduğunun bir işareti olarak değerlendirildiği belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, ABD Büyükelçiliği Ben-Gvir'e vize işlemlerinin bir parçası olarak şahsen gelerek biyometrik parmak izi vermesi gerektiğini bildirdi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ABD vizesi almakta yaşadığı zorluklar ve ardından Washington ziyaretini iptal etmesi, gözleri bir kez daha iki "müttefik" arasında yaşanan krizlere çevirdi.

İsrail basını, ABD Büyükelçiliği'nin Ben-Gvir'den standart prosedürlerin ötesinde biyometrik işlem talep etmesini, Washington'ın bakana yönelik mesafeli tutumunun bir göstergesi olarak yorumladı. Ancak Ben-Gvir'in son yıllarda yalnızca ABD ile değil, birçok Batılı ülke ile de sorunlar yaşadığı biliniyor.