Mücteba Hamaney babasının cenaze törenine katılacak mı? İran'da Ali Hamaney için hazırlıklar başladı
İran'da ABD ile İsrail'in düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden eski Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze töreni öncesinde başkent Tahran'da hazırlıklar hız kazandı. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, başkentten yaptığı canlı yayında cenaze programına ilişkin son durumu aktardı.
İran'ın eski Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in ülkelerine açtığı savaşın ilk günü olan 28 Şubat'ta düzenlenen bombalı suikast sonucu bazı aile fertleriyle birlikte hayatını kaybetti. ABD ile vardığı ateşkesle nefes alan İran, Hamaney'i son yolculuğuna uğurlama törenine hazırlanıyor.
Karabağ'ın verdiği bilgilere göre cenaze programı cumartesi günü başlayacak ve Tahran'da üç gün sürecek. İlk iki gün boyunca başkentin en büyük ibadet merkezlerinden Musalla Camisi'nde anma etkinlikleri düzenlenecek.
Programın üçüncü gününde ise cenaze, Tahran'ın ana caddelerinden birinde halkın katılımıyla taşınacak.
BAŞKENT SİYAH BAYRAKLARLA DONATILDI
A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, canlı yayın yaptığı Devrim Meydanı'nda hazırlıkların sürdüğünü belirtti.
Karabağ'ın aktardığına göre belediye ekipleri tören güzergâhında çalışmalarını sürdürürken, meydan ve cenazenin geçeceği cadde boyunca siyah yas bayrakları asıldı. Ayrıca tören süresince kullanılacak iletişim sistemleri ve teknik altyapı da kurulmaya başlandı.
Karabağ, cenaze programı kapsamında cumartesi gününden itibaren üç gün boyunca Tahran'da resmi tatil uygulanacağını ifade etti.
DÜNYA LİDERLERİNİN KATILMASI BEKLENİYOR
Ekber Karabağ'ın aktardığına göre cenaze törenine dünyanın farklı ülkelerinden üst düzey isimlerin katılması bekleniyor.
Karabağ, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Tahran'a gelmesinin beklendiğini, Türkiye'den de üst düzey yetkililerin törene katılmasının öngörüldüğünü söyledi.
CENAZE KUM VE MEŞHED'E GÖTÜRÜLECEK
Karabağ'ın verdiği bilgiye göre cenaze törenlerinin ardından Ayetullah Ali Hamaney'in naaşı önce Şiiler açısından önemli dini merkezlerden Kum kentine götürülecek.
Burada düzenlenecek törenin ardından son durak Meşhed olacak. Karabağ, Hamaney'in cenazesinin, Şiilerin sekizinci imamı kabul edilen İmam Rıza'nın türbesinin yanına defnedileceğini aktardı.
GÖZLER MÜCTEBA HAMANEY'DE
Cenaze töreni öncesinde en çok merak edilen konulardan birinin Mücteba Hamaney'in halkın karşısına çıkıp çıkmayacağı olduğunu belirten Ekber Karabağ, bu konuda resmi bir açıklama bulunmadığını söyledi.
Karabağ, güvenlik gerekçesiyle farklı değerlendirmeler yapılsa da Mücteba Hamaney'in cenaze töreni kapsamında kamuoyu önüne çıkabileceğine yönelik beklentilerin bulunduğunu ifade etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son olarak İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlenebileceğine ilişkin açıklamalarını hatırlatan Karabağ, ateşkes sürecine rağmen güvenlik endişelerinin sürdüğünü dile getirdi.