Mücteba Hamaney babasının cenaze törenine katılacak mı? İran'da Ali Hamaney için hazırlıklar başladı

İran'da ABD ile İsrail'in düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden eski Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze töreni öncesinde başkent Tahran'da hazırlıklar hız kazandı. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, başkentten yaptığı canlı yayında cenaze programına ilişkin son durumu aktardı.

İran'ın eski Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in ülkelerine açtığı savaşın ilk günü olan 28 Şubat'ta düzenlenen bombalı suikast sonucu bazı aile fertleriyle birlikte hayatını kaybetti. ABD ile vardığı ateşkesle nefes alan İran, Hamaney'i son yolculuğuna uğurlama törenine hazırlanıyor. Karabağ'ın verdiği bilgilere göre cenaze programı cumartesi günü başlayacak ve Tahran'da üç gün sürecek. İlk iki gün boyunca başkentin en büyük ibadet merkezlerinden Musalla Camisi'nde anma etkinlikleri düzenlenecek. İRAN'DA GÖZLER CENAZE TÖRENİNDE! Programın üçüncü gününde ise cenaze, Tahran'ın ana caddelerinden birinde halkın katılımıyla taşınacak. BAŞKENT SİYAH BAYRAKLARLA DONATILDI A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, canlı yayın yaptığı Devrim Meydanı'nda hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Tahran, İran (AFP) Karabağ'ın aktardığına göre belediye ekipleri tören güzergâhında çalışmalarını sürdürürken, meydan ve cenazenin geçeceği cadde boyunca siyah yas bayrakları asıldı. Ayrıca tören süresince kullanılacak iletişim sistemleri ve teknik altyapı da kurulmaya başlandı. Karabağ, cenaze programı kapsamında cumartesi gününden itibaren üç gün boyunca Tahran'da resmi tatil uygulanacağını ifade etti. DÜNYA LİDERLERİNİN KATILMASI BEKLENİYOR Ekber Karabağ'ın aktardığına göre cenaze törenine dünyanın farklı ülkelerinden üst düzey isimlerin katılması bekleniyor. Karabağ, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Tahran'a gelmesinin beklendiğini, Türkiye'den de üst düzey yetkililerin törene katılmasının öngörüldüğünü söyledi.