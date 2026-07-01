ABD ile Suudi Arabistan arasında uzun yıllardır devam eden stratejik ortaklığın, İran-İsrail savaşı sırasında Hürmüz Boğazı nedeniyle ciddi bir sınavdan geçtiği öne sürüldü.

Wall Street Journal'ın (WSJ), ABD'li ve Arap yetkililere dayandırdığı özel haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla hazırladığı "Project Freedom" (Özgürlük Projesi) adlı askeri operasyon, Suudi Arabistan'ın üslerini ve hava sahasını kullandırmayı reddetmesi üzerine durduruldu.

Gazeteye göre, operasyon kapsamında 100'den fazla ABD savaş uçağı ile bölgedeki savaş gemileri göreve hazırlanırken, Riyad'ın desteğini çekmesi planın uygulanmasını engelledi.

WSJ: WASHINGTON RİYAD'I SAVUNMA SİSTEMLERİYLE TEHDİT ETTİ

WSJ'nin haberine göre, Suudi Arabistan'ın tutumu Washington'da büyük rahatsızlık yarattı.

Gazetenin ABD'li ve Arap kaynaklara dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray'ın Riyad'a, İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı ihtiyaç duyduğu önleme sistemlerinin sevkiyatını durdurabileceği uyarısında bulunduğu öne sürüldü.

Habere göre Suudi Arabistan daha sonra geri adım atarken, ABD'li yetkililer iki ülke arasındaki güven ilişkisinin ciddi şekilde zedelendiği değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman (AFP)

ABD'NİN SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ ASKERİ VARLIĞI MASADA

WSJ'ye göre, Washington yönetimi yaşanan gerilimin ardından Suudi Arabistan'daki Amerikan askeri varlığını azaltma seçeneğini de değerlendiriyor.

Haberde, ABD'nin ilerleyen dönemde bölgedeki askeri kapasitesini, savaş sürecinde Washington'a daha fazla destek veren Ürdün ve İsrail gibi ülkelere kaydırmayı planladığı iddia edildi. Ancak söz konusu değerlendirmenin henüz hazırlık aşamasında olduğu ve nihai bir karar alınmadığı aktarıldı.

RİYAD, İRAN'A KARŞI ASKERİ TIRMANIŞA MESAFELİ KALDI

WSJ'nin haberine göre, Suudi Arabistan savaşın başından itibaren İran'a yönelik geniş çaplı askeri operasyonlara mesafeli yaklaştı.

Gazete, Riyad yönetiminin Washington'a, İran yönetimini devirmeye yönelik herhangi bir girişimin Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına, küresel petrol piyasalarının sarsılmasına ve Körfez'de istikrarın bozulmasına yol açabileceği uyarısında bulunduğunu yazdı.

Habere göre Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri, kamuoyu önünde de üslerinin ve hava sahalarının İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

VELİAHT PRENS'İN ÖNCELİĞİ GERİLİMİ DÜŞÜRMEK OLDU

WSJ, İran'ın savaş sırasında Körfez'deki enerji altyapılarını hedef alan saldırılarının ardından Suudi Arabistan'ın güvenlik kaygılarının arttığını aktardı.

Gazeteye göre Veliaht Prens Muhammed bin Selman, özellikle enerji ihracatının yeni saldırılarla hedef alınabileceği endişesi nedeniyle gerilimin düşürülmesi için diplomatik girişimlere ağırlık verdi.

Haberde ayrıca Riyad'ın, ABD'den İran limanlarına uygulanan ablukanın kaldırılmasını ve Tahran ile müzakerelere yeniden dönülmesini talep ettiği öne sürüldü.

'PROJECT FREEDOM' YENİDEN BAŞLATILMADI

WSJ'nin haberine göre, Trump yönetimi yaşanan kriz sonrasında "Project Freedom" operasyonunu yeniden devreye almadı.

Bunun yerine ABD'nin, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan gece saatlerinde ve elektronik takip sistemleri kapalı şekilde geçiş yapmalarını koordine ettiği belirtildi.

Gazete, Washington ile Riyad arasında yaşanan bu görüş ayrılıklarının, uzun yıllardır Körfez güvenlik mimarisinin temel taşlarından biri olarak görülen ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinde son yılların en ciddi krizlerinden biri olarak değerlendirildiğini aktardı.