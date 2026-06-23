NATO Askeri Komite Başkanı Dragone'den A Haber'e özel röportaj: Türkiye vazgeçilmez aktör"

7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone, A Haber'e verdiği özel röportajda Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Dragone, Türkiye'nin yalnızca coğrafi konumu nedeniyle değil, ittifaka sunduğu katkılar ve üstlendiği sorumluluklar nedeniyle de NATO'nun en önemli üyelerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin NATO'nun kuruluşundan bu yana ittifakın yanında yer aldığını belirten Dragone, Ankara'nın birçok konuda üye ülkeler için örnek teşkil ettiğini ifade etti.

"Türkiye hiç kuşkusuz NATO'nun sadık bir müttefikidir" diyen Dragone, Türkiye'nin ittifak içerisinde "referans ve güven noktası" haline geldiğini vurguladı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNE ÖVGÜ: "OYUN DEĞİŞTİRİCİ SİSTEMLER"

Röportajda Türk savunma sanayiine ayrı bir parantez açan Dragone, son yıllarda yapılan yatırımların dikkat çekici sonuçlar verdiğini söyledi.

Türkiye'nin bugün üst düzey savunma sistemleri geliştirebilen güçlü bir sanayi altyapısına sahip olduğunu belirten NATO Askeri Komite Başkanı, bu sistemlerin savaş sahasında ve gerçek operasyonel koşullarda kendilerini kanıtladığını ifade etti. Dünyanın birçok ülkesinin Türk savunma ürünlerine yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çeken Dragone, Türkiye'nin teknoloji alanındaki ilerlemesinin NATO'nun caydırıcılık kapasitesine de katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

ABD'NİN BOŞLUĞUNU KİM DOLDURACAK?

Dragone'nin en dikkat çekici değerlendirmelerinden biri ise ABD'nin küresel askeri önceliklerini değiştirmesi halinde ortaya çıkabilecek güvenlik denklemine ilişkin oldu.

ABD'nin bazı kuvvetlerini farklı harekât alanlarına kaydırması durumunda, Akdeniz ve Kuzey Afrika ekseninde Türkiye ile İtalya'nın öne çıkacağını belirten Dragone, iki ülkenin aynı stratejik ilgi alanlarını paylaştığını ve gelecekte bu süreçte başlıca aktörler olacağını söyledi.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA VAZGEÇİLMEZ AKTÖR"

NATO Askeri Komite Başkanı, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki rolüne de övgüyle değindi.

Türkiye'nin savaşın başından itibaren esir takaslarında arabuluculuk yaptığını, Karadeniz'deki hassas dengenin korunmasına katkı sunduğunu ve tahıl koridorunun hayata geçirilmesinde kilit rol oynadığını hatırlatan Dragone, uluslararası toplumun Türkiye'nin çabalarına minnettar olması gerektiğini söyledi.

ANKARA-ROMA HATTINDA YENİ DÖNEM

Dragone, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin geleceğine ilişkin de olumlu mesajlar verdi.

Özellikle Libya başta olmak üzere birçok bölgede ortak çıkarların bulunduğunu belirten İtalyan amiral, önümüzdeki dönemde Ankara ile Roma arasında daha kapsamlı iş birliklerinin hayata geçirilmesini beklediğini ifade etti.

KONYA'YA KONUŞLANDIRILAN SAMP/T İÇİN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Konya'ya konuşlandırılan İtalyan SAMP/T hava savunma sistemine de değinen Dragone, bunun NATO'nun güney kanadına verilen ortak bir güvenlik mesajı olduğunu söyledi.

Türkiye ile İtalya arasında tehdit algıları ve alınacak tedbirler konusunda güçlü bir uyum bulunduğunu belirten Dragone, bu ortaklığın gelecekte de süreceğine inandığını kaydetti.

ANKARA ZİRVESİNDE MASADAKİ ÜÇ KRİTİK BAŞLIK

Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde öne çıkacak başlıklara da değinen Dragone, üç temel konu üzerinde durdu.

Bunların ilki Lahey'de üzerinde uzlaşılan savunma yatırımlarının güncellenmesi, ikincisi savunma sanayisinin üretim kapasitesinin artırılması, üçüncüsü ise Ukrayna'ya verilecek desteğin sürdürülmesi olacak.

"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNDE TÜRKİYE TEMEL AKTÖRLERDEN BİRİ"

Dragone, son olarak NATO ile ABD arasındaki stratejik bağların önemini vurguladı.

İttifakın değişen şartlara uyum sağlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten NATO Askeri Komite Başkanı, Avrupa'nın güvenliğinde Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceğini ifade ederek, Türkiye'nin bu süreçte temel aktörlerden biri olacağını söyledi.