Ankara'da NATO Zirvesi tedbiri: Miting ve gösterilere 13 gün süreliğine izin verilmeyecek

Ankara bu yıl 7-8 Temmuz tarihleri arasında 36. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirveye sayılı günler kala Ankara Valiliği tarafından zirve kapsamında alınan güvenlik tedbirleri açıklandı. Bu kapsamda kente gelecek devlet ve hükümet temsilcilerinin güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve olası provokasyonların önüne geçmek amacıyla kapsamlı tedbirler aldığını duyurdu. Güvenlik birimleri, geçmiş uluslararası organizasyonlardaki gelişmeleri ve sosyal medya üzerinden yapılan çağrıları değerlendirerek başkent genelinde geniş çaplı önlemleri devreye sokarken, zirve süresince kritik bölgelerde güvenlik seviyesi en üst noktaya çıkarılacak.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ SIKLAŞTIRDI

NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engellenmesine karar verilmiştir.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada NATO Zirvesi, öncesi alınan kararalar ise şöyle; "Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Zirvesi kapsamında; gerek zirve güvenliğinin sağlanması gerek kamu düzeninin korunarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup bu doğrultuda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6–10 ve 22. maddesinde "parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti gören bina ve tesislerde ve bunların eklentilerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisine 1 km uzaklıktaki alan içerisinde toplantı yapılamaz. Genel meydanlardaki toplantılarda halkın ve ulaşım araçlarının gelip geçmesini sağlamak üzere Valilik ve Kaymakamlıklarca yapılacak düzenlemelere uyulması zorunludur" hükümlerine aykırı eylem/etkinliklerin önlenmesi ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesinde "Bölge valisi, vali veya kaymakam, milli güvenlik kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir" hükmü getirildi.