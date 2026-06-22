Ankara'da NATO Zirvesi tedbiri: Miting ve gösterilere 13 gün süreliğine izin verilmeyecek
Ankara Valiliği 7-8 Temmuz tarihleri arasında 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı. Karar kapsamında zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı noktalar ve geçiş güzergahları çevresinde sıkı tedbirler uygulanırken, kent genelinde açık ve kapalı alanlarda gerçekleştirilecek toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri etkinlikler 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında 13 gün süreyle yasaklandı.
Ankara bu yıl 7-8 Temmuz tarihleri arasında 36. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirveye sayılı günler kala Ankara Valiliği tarafından zirve kapsamında alınan güvenlik tedbirleri açıklandı. Bu kapsamda kente gelecek devlet ve hükümet temsilcilerinin güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve olası provokasyonların önüne geçmek amacıyla kapsamlı tedbirler aldığını duyurdu. Güvenlik birimleri, geçmiş uluslararası organizasyonlardaki gelişmeleri ve sosyal medya üzerinden yapılan çağrıları değerlendirerek başkent genelinde geniş çaplı önlemleri devreye sokarken, zirve süresince kritik bölgelerde güvenlik seviyesi en üst noktaya çıkarılacak.
GÜVENLİK TEDBİRLERİ SIKLAŞTIRDI
NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engellenmesine karar verilmiştir.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada NATO Zirvesi, öncesi alınan kararalar ise şöyle; "Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Zirvesi kapsamında; gerek zirve güvenliğinin sağlanması gerek kamu düzeninin korunarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup bu doğrultuda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6–10 ve 22. maddesinde "parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti gören bina ve tesislerde ve bunların eklentilerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisine 1 km uzaklıktaki alan içerisinde toplantı yapılamaz. Genel meydanlardaki toplantılarda halkın ve ulaşım araçlarının gelip geçmesini sağlamak üzere Valilik ve Kaymakamlıklarca yapılacak düzenlemelere uyulması zorunludur" hükümlerine aykırı eylem/etkinliklerin önlenmesi ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesinde "Bölge valisi, vali veya kaymakam, milli güvenlik kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir" hükmü getirildi.
YETKİSİZ ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK
Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada zirveye katılacak üst düzey liderler ve temsilcilerinin güvenliği açısından yetkisi bulunmayan araçların güzergah üzerindeki geçişlerine izin verilmeyecek.
"5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesinde "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Valinin ödev ve görevlerindendir. (Ek cümle: 25/7/2018-7145/1 md.) Bunları sağlamak için Vali gereken karar ve tedbirleri alır." hükmüne istinaden;
NATO Zirvesi ile ilgili misafirlerin konaklama yapacağı ve toplantının yapılacağı yerlerde daha önce çeşitli gruplar tarafından yapılan eylemler ve bu grupların sosyal medya aracılığıyla yapılan çağrıları da göz önüne alındığında;
Milli güvenliğin, ülkemizin itibarının, vatandaşların huzur ve güvenliğinin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlükleri ile zirveye katılacak heyetlerin can güvenliklerinin en üst seviyede korunması amacıyla il genelinde;
Zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engellenecek."
STANT AÇMA, MİTİNG VE PANKART ASMA GİBİ EYLEMLER YAPILAMAYACAK
NATO Liderler Zirvesi sürecinde Ankara'da valilik izni haricinde dron uçuşu, pankart asma, miting, toplantı v.b etkinlikleri 28 Haziran 2026 günü saat 00.00'dan 10 Temmuz 2026 günü saat 23.59'a kadar 13 gün süre boyunca izin verilmeyeceği belirtilerek; "Söz konusu tarihler arasında ilimiz hava sahasında (Valilik izni haricinde) her türlü insansız hava aracı (drone vb.) uçuşunun yasaklanması,
Açık ve kapalı alanda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb. eylem/etkinliklerin 5442 Sayılı Kanun'un 11/C maddesi ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi kapsamında 28 Haziran 2026 günü saat 00.00'dan 10 Temmuz 2026 günü saat 23.59'a kadar (13 gün) süre ile YASAKLANMASI hususunda gerekli kararlar alınmıştır." ifadeleri yer aldı.