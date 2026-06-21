TBMM NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak: Geri sayım başladı

TBMM, 28-29 Haziran’da İstanbul’da NATO Parlamenter Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye, 32 NATO üyesi ülkenin meclis başkanları ve parlamenter heyetleri katılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da resmi öğle yemeğinde katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) tarafından düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'ne 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da ev sahipliği yapacak.

32 ÜLKEDEN KATILIM OLACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirvede, NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları ve parlamenter heyetleri bir araya gelecek.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde yapılacak toplantıya, 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanlarının yanı sıra NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello, NATO PA Başkanlık Divanı üyeleri ve üst düzey temsilcilerin katılması bekleniyor.

ÜST DÜZEY TEMASLAR DAMGA VURACAK

NATO PA tarafından 2024 yılından itibaren ev sahibi ülkelerle iş birliği içerisinde düzenlenmeye başlanan zirve, NATO Liderler Zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişi yapılmasına imkan tanıyan önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Toplantının, müttefik ülkeler arasında parlamenter eşgüdümün ve diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

İstanbul'daki organizasyon, daha önce ABD ve Belçika'da gerçekleştirilen zirvelerin ardından üçüncü NATO Parlamenter Zirvesi olma özelliğini taşıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN DA HİTAP EDECEK

Zirvenin ana oturumu 29 Haziran'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları ve delegasyon liderleri konuşmalar yapacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da zirve kapsamında düzenlenecek resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelmesi ve bir hitap gerçekleştirmesi bekleniyor.

Program kapsamında aynı gün öğleden sonra katılımcılar, Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret edecek. Ziyarette Baykar'ın faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında bilgi verilmesi planlanıyor.