CANLI | ABD Lübnan'da yeni dönemi başlattı! CENTCOM devreye giriyor
ABD, İsrail-Lübnan hattındaki ateşkesi ve çatışma durumunu izlemek için CENTCOM bünyesinde yeni bir kontrol mekanizması kurdu. Gelişme, Washington'un İsrail'in Lübnan'daki hareket alanını daralttığı iddialarının ardından geldi.
İran ile ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlandı. Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alındı.
Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirildi. Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedildi.
SON 24 SAATTE NELER OLDU?
LÜBNAN CEPHESİ
ABD'li bir yetkili, CENTCOM'un Lübnan'daki ateşkesi ve olası ihlalleri eş zamanlı takip edecek yeni bir izleme mekanizması oluşturduğunu açıkladı. Washington, İsrail ve Lübnan arasında kalıcı güvenlik düzenlemesine giden süreci desteklediğini duyurdu.
İSRAİL CEPHESİ
İsrail basını, ABD'nin Tel Aviv'e Lübnan'da verdiği "sınırsız hareket serbestisinin" sona erdiğini yazdı. Buna rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail yönetimi, Lübnan'ın güneyindeki "güvenli bölge" olarak tanımladıkları işgal hattından çekilmeyecekleri mesajını verdi.
İRAN CEPHESİ
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası geçişlere açık kalacağını ancak yönetimin tamamen İran'ın kontrolünde olacağını söyledi. Tahran ayrıca Lübnan'da kurulacak yeni ateşkes mekanizmasına temsilci göndermeye hazırlanıyor.
ABD CEPHESİ
Donald Trump, İran ile İsviçre'de yürütülen görüşmeleri başarılı olarak nitelendirdi. Trump, "İran uygun davranmazsa gerekeni yaparım" diyerek baskıyı sürdürürken, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün ve İran'ın nükleer silah edinmesini engellemenin Washington'un önceliği olduğunu vurguladı.
İŞTE ORTA DOĞU'DAN ANBEAN YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN PAKİSTAN'A GİDİYOR
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD ile yürütülen müzakere sonrası Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gideceği açıklandı.
ABD'DEN İSRAİL'E FREN Mİ? CENTCOM LÜBNAN'DA DEVREYE GİRECEK
ABD'li bir yetkili, Lübnan'daki ateşkesi ve "çatışma" durumunu izlemek için ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) bir "mekanizma" başlattığını ifade etti.
İsmi paylaşılmayan ABD'li yetkili, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.
Yetkili, CENTCOM'un Lübnan'daki "çatışma durumunu eş zamanlı incelemek üzere izleme mekanizması" başlattığını belirterek amaçlarının "şiddetin sona ermesi" olduğunu aktardı.
Bu adımın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile telefon görüşmeleri sonrası atıldığını kaydeden yetkili, "İsrail ve Lübnan'ın iki egemen devlet olarak görüşmesini ve barış ile güvenlik için bir yol bulmalarını sağlıyoruz. Görüşmeler, iki ülke arasında kapsamlı bir barış ve güvenlik anlaşmasına doğru ilerlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.