İsrail'in tutukladığı Gazze Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye hücre hapsine alındı

İsrail'in Aralık 2024'ten bu yana suçlama yöneltmeden tutuklu tuttuğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye'nin tek kişilik hücreye konulduğu bildirildi. İnsan hakları kuruluşları, Filistinli doktorun uzun süredir kötü muamele, işkence iddiaları ve keyfi tutuklulukla karşı karşıya olduğunu belirterek serbest bırakılması çağrısını yineledi.

İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemine yönelik operasyonlarının sembol isimlerinden biri haline gelen Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye'nin cezaevi koşullarına itiraz etmesinin ardından hücre hapsine alındığı bildirildi.

İsrail merkezli insan hakları kuruluşları ve Dr. Ebu Safiye'nin avukatlarının aktardığı bilgilere göre Filistinli doktor, son günlerde tutulduğu cezaevinden alınarak tek kişilik hücreye nakledildi. Kararın herhangi bir somut gerekçeyle açıklanmadığı belirtildi.

GAZZE'DE HASTANESİNİ TERK ETMEYEN DOKTOR

Çocuk doktoru ve yenidoğan uzmanı olan Hüsam Ebu Safiye, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin müdürü olarak görev yapıyordu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında hastanenin tahliye edilmesi yönündeki çağrılara rağmen görev yerini terk etmeyen Ebu Safiye, hastalarını yalnız bırakmayacağını söyleyerek dünyanın dikkatini çekmişti. İsrail işgal güçlerinin hastaneye yönelik operasyonları sırasında oğlu İbrahim hayatını kaybetmiş, kendisi de bir saldırıda yaralanmıştı. Buna rağmen hastanede kalmaya devam etmişti.

HASTANEYE BASKIN, ARDINDAN GÖZALTI

İsrail güçleri 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi. Hastane personeli ve hastaların tahliye edilmesinin ardından Ebu Safiye gözaltına alındı.

Gazze Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kuruluşlar, doktorun gözaltına alınmasının ardından uzun süre nerede tutulduğuna dair bilgi verilmediğini açıkladı. Daha sonra İsrail cezaevi sisteminde tutulduğu ortaya çıktı.

"SUÇLAMA YOK, YARGILAMA YOK"

İnsan hakları kuruluşlarının dikkat çektiği en önemli noktalardan biri ise Ebu Safiye'nin yaklaşık bir buçuk yılı aşkın süredir herhangi bir resmi suçlama yöneltilmeden tutuklu bulunması.

İsrail mahkemeleri, doktorun tutukluluğunu "Yasadışı Savaşçılar Yasası" kapsamında uzatırken, avukatlarının tahliye taleplerini reddetti. Hak savunucuları, söz konusu yasanın kişilerin uzun süre yargılanmadan tutulmasına imkan verdiğini belirtiyor.

BM'DEN "AĞIR İŞKENCE" UYARISI

Birleşmiş Milletler uzmanları Mart 2026'da yaptıkları açıklamada, Ebu Safiye'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BM uzmanları, ellerine ulaşan bilgilerde Filistinli doktorun "ağır işkence", "zalim ve aşağılayıcı muamele" gördüğüne ilişkin iddiaların yer aldığını açıkladı. Uzmanlar ayrıca sağlık durumunun bağımsız doktorlar tarafından incelenmesine izin verilmesini istedi.

HÜCRE HAPSİ TEPKİ ÇEKTİ

Son olarak hücre hapsine alınması, uluslararası insan hakları çevrelerinde yeni tepki dalgası oluşturdu.

Avukatları, tek kişilik hücre uygulamasının Ebu Safiye'yi diğer tutuklulardan, avukatlarından ve dış dünyadan izole etmeyi amaçladığını savunuyor. İnsan hakları örgütleri ise bu uygulamanın psikolojik baskı yöntemi olarak kullanıldığını öne sürüyor.

DÜNYA ÇAPINDA SERBEST BIRAKILMASI İÇİN ÇAĞRILAR YÜKSELİYOR

Uluslararası Af Örgütü, Birleşmiş Milletler uzmanları, çok sayıda insan hakları kuruluşu ve sağlık örgütü, Dr. Hüsam Ebu Safiye'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyor.

Kuruluşlar, Gazze'de sağlık hizmeti sunmaya çalışan doktorların hedef alınmasının yalnızca bireysel bir hak ihlali değil, aynı zamanda savaş koşullarında sağlık sisteminin işleyişine yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor.