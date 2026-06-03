Rubıo'dan Netanyahu'ya Gazze ayarı! "Bu bizim planımız değil"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'da Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin yüzde 70'ini kontrol altına alma planının ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planında yer almadığını duyurdu. Gazze savaşı ve işgal tartışmalarının gölgesinde gelen açıklama, ABD ile İsrail arasında planın kapsamına ilişkin dikkat çeken görüş ayrılığını gözler önüne sererken, Rubio'nun "Bizim planımız böyle bir şeyi öngörmüyor" sözleri gündeme damga vurdu.

ABD ile İsrail arasında Gazze konusunda dikkat çeken bir mesaj trafiği yaşandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kongre'de katıldığı bütçe oturumunda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin yüzde 70'ini kontrol altına alma hedefiyle ilgili açıklamalarına mesafe koydu.

"BU PLANIN PARÇASI DEĞİL"

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Rosa DeLauro'nun Netanyahu'nun Gazze'nin yüzde 70'ine el koyma planını hatırlatması üzerine Rubio, ABD'nin yaklaşımını net sözlerle ortaya koydu.

Rubio, "Bizim bir planımız var. Bu plan böyle bir şeyi öngörmüyor" dedi.

ABD'li Bakan, Netanyahu'nun açıklamalarına işaret ederek, "O bu açıklamayı yaptı ancak bu söz konusu planın bir parçası değil" ifadelerini kullandı.

HAMAS VURGUSU: "KİMSE PARA YATIRMAZ"

Gazze'deki barış sürecinin neden ilerlemediği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Rubio, sorumluluğu Hamas'a yükledi.

Rubio, "Hamas silahsızlanmadığı sürece kimse Gazze'ye para yatırmayacaktır. Herkes yeni bir savaşın patlak vereceğini biliyor" diyerek, bölgedeki yeniden imar çalışmalarının önündeki en büyük engelin güvenlik endişeleri olduğunu savundu.

BATI ŞERİA MESAJI DA VERDİ

Oturumda Batı Şeria'daki gelişmeler de gündeme geldi. İsrail'in bölgede yürüttüğü politikaların "fiili ilhak" anlamına geldiği yönündeki eleştiriler üzerine Rubio, Trump yönetiminin tutumunu hatırlattı.

ABD Dışişleri Bakanı, Trump'ın Batı Şeria'nın statüsünde yapılacak "tek taraflı değişikliklere karşı olduğunu" vurguladı.

NETANYAHU YÜZDE 70 HEDEFİNİ AÇIKLAMIŞTI

İsrail Başbakanı Netanyahu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin yaklaşık yüzde 60'ını kontrol ettiğini belirterek bu oranı yüzde 70'e çıkarmayı hedeflediklerini duyurmuştu.

Bu çıkışın ardından Rubio'nun Kongre'de verdiği mesaj, Washington'ın Gazze konusunda Netanyahu'nun açıkladığı hedefe açık destek vermediği şeklinde yorumlandı.