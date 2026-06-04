Şifa Hastanesi doktoru Rantisi anlattı: Gazze'de açlık, susuzluk ve bombardıman

Gazze'de ateşkese rağmen saldırılar sürerken, Şifa Hastanesi'nde görev yapan doktor Salah er-Rantisi bölgedeki insani krizin derinleştiğini söyledi. Sivillerin sığındığı çadırların dahi hedef alındığını belirten Rantisi, insanların açlık, susuzluk ve bombardıman arasında yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.

Gazze'nin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiğini anlatan Rantisi, yakıt, elektrik, temiz su ve ilaç sıkıntısının kritik seviyeye ulaştığını söyledi. "Halkın büyük bölümü yardımlarla ayakta kalmaya çalışıyor. Her gün yeni yaralılar geliyor, her gün çocukların ve kadınların ölüm haberlerini alıyoruz. Güvenli diyebileceğimiz hiçbir yer kalmadı" diyen Filistinli doktor, bölgede yaşam koşullarının her geçen gün ağırlaştığını belirtti. Sabah Gazetesi'nden Harun Sekmen'e konuşan Rantisi, Gazze'de halkın yaklaşık yüzde 40'lık bir alana sıkıştığını, işsizliğin yaygınlaştığını ve birçok memurun maaşlarının ancak yarısını alabildiğini söyledi.

Gazze Şeridi, REUTERS HAYATTA KALMA MÜCADELESİ Temel ihtiyaçlara ulaşmanın giderek zorlaştığını kaydeden Rantisi, yemek pişirmek için kullanılan gazın tükenme noktasına geldiğini, birçok ailenin hayır kuruluşları ve aşevlerinden gelen yardımlarla yaşamını sürdürdüğünü ifade etti. ÇOCUKLAR İÇİN DURUM DAHA DA KRİTİK Bölgede su ve enerji krizinin derinleştiğini belirten Rantisi, çocuk mamaları, süt, gıda takviyeleri ve ilaçların neredeyse tükendiğini söyledi. Hastanelerdeki tıbbi malzeme eksikliğinin de ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayan Filistinli doktor, çok sayıda hastanın gerekli tedavilere erişemediğini dile getirdi.