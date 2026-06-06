CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gazze'de görev yapan doktor hücre hapsine gönderildi!

Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye'nin İsrail tarafından tek kişilik hücreye konulduğu yönündeki haberler uluslararası kamuoyunda yeni bir tepki dalgası başlattı.

Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar