İsrail’in Sumud Filosuna saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler

Ala paylaşımında, "Uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından Küresel Sumud Filosuna yapılan saldırıyı telin ediyoruz. Türkiye olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, uluslararası toplumu bu hukuk tanımaz korsanlığa karşı etkili ve caydırıcı adımlar atılması konusunda ortak tutuma davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çelik açıklamasında, "Haysiyet ve asaleti temsil eden Sumud Filosunu selamlıyoruz. Sumud Filosuna İsrail'in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır. Hak, hukuk ve insan haklarını esas alan tüm odaklar bu barbarlığa karşı durmalıdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıya sert tepki gösterdi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosuna İsrail tarafından uluslararası sularda düzenlenen saldırıya siyasiler sert tepki gösterdi. AK Parti kurmayları ve hükümet üyeleri peş peşe açıklamalar yaparak saldırıyı kınadı.

"DEVLET MASKESİ TAKMIŞ HAYDUTLUK ŞEBEKESİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Faruk Acar da İsrail'e sert sözlerle tepki gösterdi.

Acar açıklamasında, "Devlet maskesi takmış bir haydutluk şebekesi olduğunu tüm dünyaya gösteren İsrail'in, Küresel Sumud Filosuna yönelik hukuksuz müdahalesi işgalci zihniyetin çaresiz ve alçakça bir çırpınışıdır" dedi.

İsrail'in barış planlarını sabote ettiğini belirten Acar, "Barış planını bizzat çiğneyen, yükümlülüklerini sabote ederek sahadaki süreci baltalayan taraf İsrail'in kendisidir. İnsani çabaları ve kurumlarımızı hedef alan mesnetsiz açıklamalarınız suçlarınızı örtemez. Sivil gemilere çökmek ancak terör devletlerinin ve korsanların harcıdır" ifadelerini kullandı.

Faruk Acar ayrıca, "Gazze'ye ulaşmaya çalışan vicdan konvoylarını tehdit ederek hakikati susturamazsınız. Sivilleri ve yardım girişimlerini hedef alan bu pervasız saldırganlığın hesabını er ya da geç vereceksiniz" dedi.

"HİÇBİR ABLUKA MERHAMETİ DURDURAMAYACAK"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

Memişoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'deki kardeşlerimize sadece şifa ve nefes olmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda yapılan alçak müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu bu insanların tek derdi mazlumun yarasını sarmaktı. Sağlık ve yaşam hakkına kurşun sıkan bu zulüm, insanlığın vicdanında zaten mahkum olmuştur. Hiçbir abluka merhameti durduramayacak, insanlık onuru elbet kazanacaktır."

DURAN: ULUSLARARASI HUKUKA AÇIKÇA AYKIRI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail'in saldırısına ilişkin İngilizce paylaşım yaptı. Duran, Küresel Sumud Filosunun Gazze'ye yönelik insanlık dışı ablukayı kırmayı amaçlayan ve 40 ülkeden aktivistin yer aldığı sivil bir oluşum olduğunu belirtti.

İsrail'in müdahalesini sert sözlerle kınayan Duran, "İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık ve alçaklık, insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Sivillerin hedef alınmasının insanlığın ortak vicdanına saldırı olduğunu vurgulayan Duran, başta filoda vatandaşları bulunan ülkeler olmak üzere uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Duran açıklamasında ayrıca, "İlgili kurumlarımız, vatandaşlarımızın ve filoda bulunan diğer ülke vatandaşlarının güvenli şekilde ülkelerine dönmesi için gerekli tüm çalışmaları hassasiyetle sürdürmektedir" dedi.

Türkiye'nin Filistin davasını savunmaya devam edeceğini belirten Duran, "Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zulme, korsanlığa ve hukuksuzluğa karşı durmaya, mazlumların sesi olmaya ve Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını her platformda savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.