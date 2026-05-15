Putin gelecek hafta Çin’e gidiyor! Trump ziyaretinin ardından dikkat çeken temas

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretinden yalnızca birkaç gün sonra Pekin’e gitmeye hazırlandığı bildirildi.

South China Morning Post'un cuma günü yayımladığı habere göre Putin'in bir günlük Çin ziyaretinin 20 Mayıs'ta gerçekleşmesi bekleniyor. Gazeteye konuşan kaynaklar, ziyaretin Moskova ile Pekin arasındaki rutin diplomatik temasların bir parçası olduğunu ve büyük bir tören ya da gösterişli karşılama beklenmediğini söyledi.

Şimdiye kadar ne Çin ne de Rusya yönetimi ziyaret tarihlerini resmen doğruladı.

TRUMP'IN ÇİN TEMASLARININ HEMEN ARDINDAN

Trump, cuma günü Çin'deki üç günlük ziyaretini tamamladı. Dokuz yıl aradan sonra bir ABD başkanının Çin'e gerçekleştirdiği ilk ziyarette Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

İki liderin görüşmesinde ticaret, Tayvan, Orta Doğu'daki çatışmalar ve diğer önemli başlıkların ele alındığı belirtildi.

Putin'in planlanan ziyareti gerçekleşirse, Çin aynı ay içerisinde iki büyük küresel gücün liderini çok taraflı bir zirve dışında ağırlamış olacak.

KREMLİN'DEN "HAZIRLIKLAR TAMAMLANMAK ÜZERE" MESAJI

Putin ile Şi Cinping arasındaki son görüşme 4 Şubat 2026'da video konferans yöntemiyle yapılmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise perşembe günü yaptığı açıklamada Putin'in yakında Çin'i ziyaret edeceğini doğruladı.

Peskov, "Tarihleri çok yakında açıklayacağız. Bu ziyaret hazırlanıyor. Hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını, yalnızca son rötuşların kaldığını söyleyebiliriz. Ziyaret çok yakın zamanda gerçekleşecek" dedi.

"TRUMP'IN ZİYARETİNDEN BAĞIMSIZ"

Peskov, ABD liderinin Pekin ziyaretinin ardından Rusya ile Çin arasında yeni temaslar olup olmayacağı yönündeki soruya da yanıt verdi.

Kremlin Sözcüsü, Rus yönetiminin Trump'ın ziyaretinden bağımsız olarak Şi Cinping ile temas halinde olmayı beklediğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun da cuma günü yaptığı açıklamada, Pekin ile Moskova'nın liderler görüşmesinin hazırlıkları konusunda yakın iletişim içinde olduğunu belirtti.

Guo, görüşmeye ilişkin daha fazla detayın "uygun zamanda" paylaşılacağını ifade etti.

ÇİN'DEN DİKKAT ÇEKEN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Putin'in ziyareti gerçekleşirse Çin, kısa süre içinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin diğer dört daimi üyesinin liderlerini ağırlayan ilk ülke olacak.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Rusya, ABD, İngiltere, Fransa ve Çin'den oluşuyor.

Emmanuel Macron aralık ayında Çin'i ziyaret ederken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise ocak ayında Pekin'de temaslarda bulunmuştu.