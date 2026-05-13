ABD, Rusya ve Çin: Yeni düzenin üçlü masası | “Savaş pastasını bölüşecekler”

in’in diplomatik tavrına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Övür, Pekin yönetiminin uzun vadeli ve kontrollü hareket ettiğini söyledi.(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"ÇİN'İN YÜKSELİŞİ BUGÜNÜN DEĞİL 2000 YILIN GERÇEĞİ"

Gazeteci Dr. Murat Özer ise Çin'in küresel güç olmasının yeni bir durum olmadığını savundu. Özer, Çin'in tarih boyunca ticaretin ve bilimin merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Bu bugünün değil, belki de son 2000 yılın Çin gerçeği" dedi.

Özer, "Bugün Kuşak Yol Projesi diyoruz ama zaten o İpek Yolu üzerindeki dünyadan bahsediyoruz. 2000 yıldır dünya ticaretinin, ilmin merkezi Çin'di" ifadelerini kullandı.

1945 sonrası dönemde Amerika'nın ekonomik liderliği ele geçirdiğini belirten Özer, artık dengelerin değişmeye başladığını savundu.

"ŞU AN İÇİN SAVAŞ İHTİMALİ DÜŞÜK"

Mahmut Övür'ün savaş vurgusuna karşı daha temkinli bir yaklaşım sergileyen Murat Özer, kısa vadede büyük bir savaş beklemediğini söyledi. Özer, "Ben savaş olma ihtimalini çok düşük görüyorum. En azından şu an savaşmayacaklarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN Şİ CİNPİNG'E ÖVGÜ: "MÜTHİŞ BİR İNSAN"

Programın sunucusu Melih Altınok ise eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin lideri Şi Cinping hakkındaki açıklamalarını gündeme taşıdı. Altınok, Trump'ın "Şi müthiş bir insan. Onunla çok iyi bir ilişkimiz var" dediğini aktararak iki ülke arasındaki ekonomik bağların büyüklüğüne dikkat çekti.

Trump'ın Çin ile yapılan ticaretten büyük para kazanıldığını söylediğini belirten Altınok, Çin'in petrol ihtiyacının büyük bölümünü Hürmüz Boğazı üzerinden sağladığı yönündeki açıklamaları da hatırlattı.

TAYVAN HATTI YENİDEN ISINIYOR

Melih Altınok, Tayvan çevresinde yaşanan askeri hareketliliğe de dikkat çekti. Amerikan silahlarının Çin'e çevrildiğini belirten Altınok, bölgede tansiyonun yükseldiğini ifade etti.

Ancak programda ağırlıklı olarak İran başlığının öne çıktığı ve ABD-Çin görüşmelerinde enerji ile yeraltı kaynaklarının kritik gündem maddesi olduğu vurgulandı.

CEO ORDUSUYLA ÇİN ÇIKARMASI

Melih Altınok'un gündeme taşıdığı bir diğer dikkat çekici detay ise Trump'ın Çin temaslarına eşlik eden iş dünyası devleri oldu. Elon Musk'tan Tim Cook'a, BlackRock'tan Blackstone'a kadar çok sayıda milyarder CEO'nun Çin hattındaki ekonomik ilişkiler için devrede olduğu belirtildi.

Altınok, "Murat diyor ya 600 milyar dolarlık ilişki diye… Elon Musk tek başına SpaceX ve Tesla'yla orada. Tim Cook var, Larry Fink var. Yani onları da yanına alıyor ve 'burada bu kadar iş var' diyor" ifadelerini kullandı.