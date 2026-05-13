ABD, Rusya ve Çin: Yeni düzenin üçlü masası | “Savaş pastasını bölüşecekler”

Küresel güç mücadelesinde bu kez ABD-Çin hattına Rusya da eklendi. A Haber canlı yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Amerika, Rusya ve Çin yeni dünya sistemini beraber kuruyor” diyerek savaş sonrası ekonomik düzenin şekillendiğini savundu. Enerji ve yeraltı kaynakları üzerinden yeni bir paylaşım süreci yaşandığını belirten Memiş, “Savaş pastasını bölüşecekler” ifadelerini kullandı.

A Haber ekranlarında küresel güç mücadelesinin perde arkası masaya yatırıldı. Gazeteci Mahmut Övür, Gazeteci Murat Özer ve Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, canlı yayındaki değerlendirmelerinde ABD, Rusya ve Çin arasındaki yeni güç dengeleri ile savaş sonrası şekillenecek ekonomik düzeni masaya yatırdı.

"AMERİKA TEK HEGEMON AMA EN BÜYÜK ZAAFI EKONOMİK SİSTEMİ"

Gazeteci Mahmut Övür, dünya siyasetindeki güç mücadelesini değerlendirirken Amerika'nın halen dünyanın tek hegemon gücü olduğunu belirtti. Övür, "Amerika şu anda dünyanın tek hegemon devleti. Güçlü bir askeri gücü var, kimse ona danışmadan bir şey yapamıyor. Ama aynı zamanda kapitalist sistem nedeniyle de en zayıf, zaafı olan hegemon güç" ifadelerini kullandı.

Çin'in yükselen güç olduğuna dikkat çeken Övür, Pekin yönetiminin henüz tam anlamıyla hegemon bir aktöre dönüşemediğini ancak küresel ölçekte etkisini giderek artırdığını söyledi.

Gazeteci Mahmut Övür, dünya siyasetindeki güç mücadelesini değerlendirirken Amerika'nın halen dünyanın tek hegemon gücü olduğunu belirtti.(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"KUŞAK YOL PROJESİ DÜNYAYI KUŞATIYOR"

Mahmut Övür, Çin'in dev "Kuşak Yol Projesi"ne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Projenin yalnızca kara hattından oluşmadığını belirten Övür, "Biz bunu orta kuşakta bir yol diye biliyoruz ama hayır efendim, dünyayı kuşatan bir hat oluşturuyor. Bunun deniz boyutu var, buz boyutu var, dijital-siber boyutu var" dedi.

Çin'in özellikle dijital alanda büyük bir hakimiyet kurduğunu vurgulayan Övür, "Siber boyutta dünyanın yüzde 60 siber hattını döşeyen bir ülke" sözleriyle Pekin'in teknolojik etkisine dikkat çekti.

Mahmut Övür: Çin'in özellikle dijital alanda büyük bir hakimiyet kurdu (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"HÜRMÜZ, VENEZUELA, PANAMA… HEPSİ ÇİN HAMLESİ"

ABD'nin Çin'i durdurmak için küresel ölçekte hamle yaptığını savunan Mahmut Övür, Hürmüz Boğazı'ndan Venezuela'ya kadar birçok jeopolitik gerilimin arkasında bu rekabetin bulunduğunu ifade etti.

Övür, "Amerika bunu görüyor. Bu korkuyu yaşıyor, durdurmaya çalışıyor. Hürmüz de budur, Venezuela da budur, Panama da budur. Başka bölgelerde de benzer şeyler çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Çin'i aşağı çekmek için gelecekte savaş seçeneğini dahi masada tutabileceğini belirten Övür, "Çin'i sıkıştırabilmek için her şeyi yapacak; gelecekte savaş dahil" şeklinde konuştu.

"ÇİNLİLER STRATEJİK SABIRLA HAREKET EDİYOR"

Çin'in diplomatik tavrına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Övür, Pekin yönetiminin uzun vadeli ve kontrollü hareket ettiğini söyledi. Övür, "Çinliler stratejik sabır diyorlar ya… Kimseye kızdığını bile anlamıyorsun bu adamların" sözleriyle Çin'in sessiz ama etkili ilerleyişine dikkat çekti.

ABD BAŞKANI TRUMP ÇİN'DE

in'in diplomatik tavrına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Övür, Pekin yönetiminin uzun vadeli ve kontrollü hareket ettiğini söyledi.(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"ÇİN'İN YÜKSELİŞİ BUGÜNÜN DEĞİL 2000 YILIN GERÇEĞİ"

Gazeteci Dr. Murat Özer ise Çin'in küresel güç olmasının yeni bir durum olmadığını savundu. Özer, Çin'in tarih boyunca ticaretin ve bilimin merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Bu bugünün değil, belki de son 2000 yılın Çin gerçeği" dedi.

Özer, "Bugün Kuşak Yol Projesi diyoruz ama zaten o İpek Yolu üzerindeki dünyadan bahsediyoruz. 2000 yıldır dünya ticaretinin, ilmin merkezi Çin'di" ifadelerini kullandı.

1945 sonrası dönemde Amerika'nın ekonomik liderliği ele geçirdiğini belirten Özer, artık dengelerin değişmeye başladığını savundu.

"ŞU AN İÇİN SAVAŞ İHTİMALİ DÜŞÜK"

Mahmut Övür'ün savaş vurgusuna karşı daha temkinli bir yaklaşım sergileyen Murat Özer, kısa vadede büyük bir savaş beklemediğini söyledi. Özer, "Ben savaş olma ihtimalini çok düşük görüyorum. En azından şu an savaşmayacaklarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN Şİ CİNPİNG'E ÖVGÜ: "MÜTHİŞ BİR İNSAN"

Programın sunucusu Melih Altınok ise eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin lideri Şi Cinping hakkındaki açıklamalarını gündeme taşıdı. Altınok, Trump'ın "Şi müthiş bir insan. Onunla çok iyi bir ilişkimiz var" dediğini aktararak iki ülke arasındaki ekonomik bağların büyüklüğüne dikkat çekti.

Trump'ın Çin ile yapılan ticaretten büyük para kazanıldığını söylediğini belirten Altınok, Çin'in petrol ihtiyacının büyük bölümünü Hürmüz Boğazı üzerinden sağladığı yönündeki açıklamaları da hatırlattı.

TAYVAN HATTI YENİDEN ISINIYOR

Melih Altınok, Tayvan çevresinde yaşanan askeri hareketliliğe de dikkat çekti. Amerikan silahlarının Çin'e çevrildiğini belirten Altınok, bölgede tansiyonun yükseldiğini ifade etti.

Ancak programda ağırlıklı olarak İran başlığının öne çıktığı ve ABD-Çin görüşmelerinde enerji ile yeraltı kaynaklarının kritik gündem maddesi olduğu vurgulandı.

CEO ORDUSUYLA ÇİN ÇIKARMASI

Melih Altınok'un gündeme taşıdığı bir diğer dikkat çekici detay ise Trump'ın Çin temaslarına eşlik eden iş dünyası devleri oldu. Elon Musk'tan Tim Cook'a, BlackRock'tan Blackstone'a kadar çok sayıda milyarder CEO'nun Çin hattındaki ekonomik ilişkiler için devrede olduğu belirtildi.

Altınok, "Murat diyor ya 600 milyar dolarlık ilişki diye… Elon Musk tek başına SpaceX ve Tesla'yla orada. Tim Cook var, Larry Fink var. Yani onları da yanına alıyor ve 'burada bu kadar iş var' diyor" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dünyada yeni bir ekonomik düzenin oluştuğunu vurguladı.(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"AMERİKA, RUSYA VE ÇİN YENİ SİSTEMİ BERABER KURUYOR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Memiş, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dünyada yeni bir ekonomik düzenin oluştuğunu vurguladı.

İslam Memiş, "Amerika, Rusya, Çin anlaştı. Yeni dünya sistemini beraber kuruyorlar" ifadelerini kullandı.

Özellikle enerji, uranyum ve nadir elementler üzerinden büyük bir paylaşım savaşının yaşandığını belirten Memiş, Trump'ın Çin'e "İran'daki uranyumu beraber çıkarabiliriz" mesajı verdiğini söyledi.

İslam Memiş: Özellikle enerji, uranyum ve nadir elementler üzerinden büyük bir paylaşım savaşının yaşanıyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"SAVAŞ PASTASINI BÖLÜŞECEKLER"

İslam Memiş, İran geriliminin arka planında enerji ve yeraltı kaynaklarının bulunduğunu savundu. Memiş, "Yeraltı zenginliklerinde, nadir elementler noktasında Çin'le Amerika'nın ciddi iş birlikleri olacak" dedi.

Rusya'nın petrol fiyatlarının yükselmesiyle ciddi gelir elde ettiğini belirten Memiş, Moskova yönetiminin bu gelirlerle altın alımı yaptığını söyledi.

Çin'in Körfez ülkeleriyle dev yatırımlar yürüttüğünü ifade eden Memiş, "Körfez sermayesi yönünü Çin'e döndü" şeklinde konuştu.

Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının yakında biteceğine ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Memiş, büyük güçlerin savaş sonrası oluşacak ekonomik pastayı paylaşmaya hazırlandığını savundu.

Memiş, "Bunlar savaş ganimeti olarak bu pastadan pay alacaklar" ifadelerini kullandı.

