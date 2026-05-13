ABD, Rusya ve Çin: Yeni düzenin üçlü masası | “Savaş pastasını bölüşecekler”
Küresel güç mücadelesinde bu kez ABD-Çin hattına Rusya da eklendi. A Haber canlı yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Amerika, Rusya ve Çin yeni dünya sistemini beraber kuruyor” diyerek savaş sonrası ekonomik düzenin şekillendiğini savundu. Enerji ve yeraltı kaynakları üzerinden yeni bir paylaşım süreci yaşandığını belirten Memiş, “Savaş pastasını bölüşecekler” ifadelerini kullandı.
A Haber ekranlarında küresel güç mücadelesinin perde arkası masaya yatırıldı. Gazeteci Mahmut Övür, Gazeteci Murat Özer ve Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, canlı yayındaki değerlendirmelerinde ABD, Rusya ve Çin arasındaki yeni güç dengeleri ile savaş sonrası şekillenecek ekonomik düzeni masaya yatırdı.
"AMERİKA TEK HEGEMON AMA EN BÜYÜK ZAAFI EKONOMİK SİSTEMİ"
Gazeteci Mahmut Övür, dünya siyasetindeki güç mücadelesini değerlendirirken Amerika'nın halen dünyanın tek hegemon gücü olduğunu belirtti. Övür, "Amerika şu anda dünyanın tek hegemon devleti. Güçlü bir askeri gücü var, kimse ona danışmadan bir şey yapamıyor. Ama aynı zamanda kapitalist sistem nedeniyle de en zayıf, zaafı olan hegemon güç" ifadelerini kullandı.
Çin'in yükselen güç olduğuna dikkat çeken Övür, Pekin yönetiminin henüz tam anlamıyla hegemon bir aktöre dönüşemediğini ancak küresel ölçekte etkisini giderek artırdığını söyledi.
"KUŞAK YOL PROJESİ DÜNYAYI KUŞATIYOR"
Mahmut Övür, Çin'in dev "Kuşak Yol Projesi"ne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Projenin yalnızca kara hattından oluşmadığını belirten Övür, "Biz bunu orta kuşakta bir yol diye biliyoruz ama hayır efendim, dünyayı kuşatan bir hat oluşturuyor. Bunun deniz boyutu var, buz boyutu var, dijital-siber boyutu var" dedi.
Çin'in özellikle dijital alanda büyük bir hakimiyet kurduğunu vurgulayan Övür, "Siber boyutta dünyanın yüzde 60 siber hattını döşeyen bir ülke" sözleriyle Pekin'in teknolojik etkisine dikkat çekti.
"HÜRMÜZ, VENEZUELA, PANAMA… HEPSİ ÇİN HAMLESİ"
ABD'nin Çin'i durdurmak için küresel ölçekte hamle yaptığını savunan Mahmut Övür, Hürmüz Boğazı'ndan Venezuela'ya kadar birçok jeopolitik gerilimin arkasında bu rekabetin bulunduğunu ifade etti.
Övür, "Amerika bunu görüyor. Bu korkuyu yaşıyor, durdurmaya çalışıyor. Hürmüz de budur, Venezuela da budur, Panama da budur. Başka bölgelerde de benzer şeyler çıkacaktır" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Çin'i aşağı çekmek için gelecekte savaş seçeneğini dahi masada tutabileceğini belirten Övür, "Çin'i sıkıştırabilmek için her şeyi yapacak; gelecekte savaş dahil" şeklinde konuştu.
"ÇİNLİLER STRATEJİK SABIRLA HAREKET EDİYOR"
Çin'in diplomatik tavrına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Övür, Pekin yönetiminin uzun vadeli ve kontrollü hareket ettiğini söyledi. Övür, "Çinliler stratejik sabır diyorlar ya… Kimseye kızdığını bile anlamıyorsun bu adamların" sözleriyle Çin'in sessiz ama etkili ilerleyişine dikkat çekti.