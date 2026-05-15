ABD askeri helikopteri Güney Kore’de acil iniş yaptı

ABD ordusuna ait bir askeri helikopter, Güney Kore’nin başkenti Seul’ün güneyindeki bir pirinç tarlasına acil iniş yaptı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansının yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD ordusuna ait AH-64E Apache tipi saldırı helikopteri, Seul'ün yaklaşık 65 kilometre güneyindeki Gyeonggi eyaletine bağlı Pyeongtaek bölgesindeki bir pirinç tarlasına tedbir amaçlı iniş gerçekleştirdi.

PİLOTLAR KURTULDU

Yetkililer, helikopterde bulunan iki pilotun da olaydan yara almadan kurtulduğunu açıkladı. İniş sonrası herhangi bir yangın ya da ikincil bir olayın meydana gelmediği belirtildi.

Olayın ardından bölgeye güvenlik ekipleri sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

"MOTOR AŞIRI ISINMIŞ OLABİLİR"

Yetkililer, pilotların uçuş sırasında motorda aşırı ısınma ihtimalini bildirmesi üzerine acil iniş kararı aldığını ifade etti. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ABD Sekizinci Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Askeri personel ile yerel makamlar arasındaki koordinasyon sayesinde durum kontrol altında tutuluyor. İnişin kesin nedenini belirlemek için soruşturma sürüyor" denildi.

HELİKOPTERİN TAŞINMASI GÜNLER SÜREBİLİR

Polis yetkilileri, ABD Kuvvetleri Kore Komutanlığı'nın helikopteri onarıp başka bir bölgeye taşımayı planladığını aktardı. Bu sürecin iki ila üç gün sürebileceği ifade edildi.

GÜNEY KORE'DE 28 BİNDEN FAZLA ABD ASKERİ BULUNUYOR

Asya-Pasifik bölgesindeki en önemli ABD müttefiklerinden biri olan Güney Kore, iki ülke arasındaki karşılıklı savunma anlaşması kapsamında 28 bin 500'den fazla ABD askerine ev sahipliği yapıyor.