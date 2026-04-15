Lübnan’da 45 günlük ateş hattı nöbeti sona erdi: A Haber ekibinden tarihi devir teslim
Lübnan’da ateş hattından yapılan canlı yayınlarda A Haber ekibi, 45 gün boyunca bombaların altında süren kritik nöbeti tamamladı. Başkent Beyrut’ta kısmi sakinlik dikkat çekerken, ülkenin güneyinde ölüm yağmaya devam ediyor. ABD’de kurulan müzakere masası sahaya yansımazken, İsrail saldırıları hız kesmiyor. A Haber ekibi ise tarihi bir nöbet değişimini canlı yayında gerçekleştirerek görevini yeni ekibe devretti.
A Haber ekranlarında konuşan Spiker Cansın Helvacı, savaşın başladığı günden bu yana her sabah olduğu gibi yine Lübnan'a bağlanacaklarını belirterek, "Her sabah olduğu gibi savaş başladığından bu yana yine Lübnan'a gideceğiz. Bizi arkadaşım Ata Gündüz Kurşun ve kameraman arkadaşımız Hüseyin Koçak bekliyor olacak" ifadelerini kullandı.
Helvacı, bölgede görev yapan ekibin zorlu şartlar altında 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını vurgulayarak, "Çok zorlu bir süreçte, yoğun bir mesaiyle 7/24 bombaların altında bu yayınları gerçekleştirdiler" dedi.
"SAVAŞ MUHABİRİ DEYİNCE AKLA GELEN İSİMLERDEN"
Cansın Helvacı, sahadaki muhabir Ata Gündüz Kurşun'un tecrübesine dikkat çekerek, "Sahaya, bölgeye hem yurt içinde hem yurt dışında çok alışkın. Savaş muhabiri deyince Türkiye'de akla gelen isimlerden biri" sözleriyle meslektaşına övgüde bulundu.
Aynı şekilde kameraman Hüseyin Koçak'ın da büyük emek verdiğini vurgulayan Helvacı, ailelerin de bu zorlu görevin ardından ekiplerini beklediğini ifade etti.
SAHADAN SON DURUM: "MÜZAKERE MASASI SAHAYA YANSIMIYOR"
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, ABD'de kurulan müzakere masasına rağmen sahada değişen bir durum olmadığını belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri'nde bir müzakere masası kuruldu ama bunun sahaya yansıdığını söylemek mümkün değil. Sadece Beyrut özelinde bir yansıma var" ifadelerini kullandı.