Lübnan’da 45 günlük ateş hattı nöbeti sona erdi: A Haber ekibinden tarihi devir teslim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Lübnan’da ateş hattından yapılan canlı yayınlarda A Haber ekibi, 45 gün boyunca bombaların altında süren kritik nöbeti tamamladı. Başkent Beyrut’ta kısmi sakinlik dikkat çekerken, ülkenin güneyinde ölüm yağmaya devam ediyor. ABD’de kurulan müzakere masası sahaya yansımazken, İsrail saldırıları hız kesmiyor. A Haber ekibi ise tarihi bir nöbet değişimini canlı yayında gerçekleştirerek görevini yeni ekibe devretti.

A Haber ekranlarında konuşan Spiker Cansın Helvacı, savaşın başladığı günden bu yana her sabah olduğu gibi yine Lübnan'a bağlanacaklarını belirterek, "Her sabah olduğu gibi savaş başladığından bu yana yine Lübnan'a gideceğiz. Bizi arkadaşım Ata Gündüz Kurşun ve kameraman arkadaşımız Hüseyin Koçak bekliyor olacak" ifadelerini kullandı.

BOMBALARIN GÖLGESİNDE 45 GÜN: LÜBNAN'DAN CANLI YAYINDA TARİHİ NÖBET DEĞİŞİMİ

Helvacı, bölgede görev yapan ekibin zorlu şartlar altında 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını vurgulayarak, "Çok zorlu bir süreçte, yoğun bir mesaiyle 7/24 bombaların altında bu yayınları gerçekleştirdiler" dedi.

"SAVAŞ MUHABİRİ DEYİNCE AKLA GELEN İSİMLERDEN"

Cansın Helvacı, sahadaki muhabir Ata Gündüz Kurşun'un tecrübesine dikkat çekerek, "Sahaya, bölgeye hem yurt içinde hem yurt dışında çok alışkın. Savaş muhabiri deyince Türkiye'de akla gelen isimlerden biri" sözleriyle meslektaşına övgüde bulundu.

Aynı şekilde kameraman Hüseyin Koçak'ın da büyük emek verdiğini vurgulayan Helvacı, ailelerin de bu zorlu görevin ardından ekiplerini beklediğini ifade etti.

SAHADAN SON DURUM: "MÜZAKERE MASASI SAHAYA YANSIMIYOR"

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, ABD'de kurulan müzakere masasına rağmen sahada değişen bir durum olmadığını belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri'nde bir müzakere masası kuruldu ama bunun sahaya yansıdığını söylemek mümkün değil. Sadece Beyrut özelinde bir yansıma var" ifadelerini kullandı.

Kurşun, 8 Nisan'da yaşanan ve Lübnan kamuoyunda "Kara Çarşamba" olarak anılan saldırının ardından başkent Beyrut ve Dahiye bölgesinde nispi bir sakinlik olduğunu belirterek, "O günden bu yana başkent Beyrut'a ve Dahiye semtine yönelik herhangi bir saldırı yok. İnşallah da olmaz" şeklinde konuştu.

GÜNEYDE KATLİAM SÜRÜYOR: "KÖYLER HARİTADAN SİLİNİYOR"

Ancak Lübnan'ın güneyi için tablo çok daha karanlık. Ata Gündüz Kurşun, "Dün geceden bu yana İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırılarında Lübnan'ın güneyinde 13 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı sayısı üç bine yaklaşmış durumda" dedi.

Sahadaki yıkımı anlatan Kurşun, "Çatışmalar özellikle güneyde devam ediyor. Adeta köyler haritadan siliniyor. İşgal daha da genişletiliyor" ifadelerini kullandı.

MÜZAKERELER NEDEN SONUÇ VERMİYOR?

Kurşun, müzakere süreçlerinin geçmişte de sahaya yansımadığını hatırlatarak, "Geçmişte de hep tıkanan anlaşmalardan bahsediyoruz. Bu nedenle sahaya yansımayacak gibi görünüyor" dedi.

En büyük anlaşmazlık konusunun Hizbullah olduğunu belirten Kurşun, "İsrail'in ve Lübnan devletinin şartı Hizbullah'ın silah bırakması. Ancak Hizbullah bu çağrılara kulak asmıyor ve 'Silah bırakmayız, Lübnan'ı biz savunuyoruz' diyor" şeklinde konuştu.

"LÜBNAN KENDİ KADERİNİ BELİRLEYEMİYOR"

Bölgenin sosyopolitik yapısına da dikkat çeken Kurşun, "Lübnan kendi kaderini tayin edemeyen bir ülke. Sürekli dış müdahalelere açık" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki mezhepsel yapının zayıf devlet otoritesine yol açtığını belirten Kurşun, "Cumhurbaşkanı Hristiyan, başbakan Sünni, meclis başkanı Şii. Bu yapı birlik oluşturulmasını zorlaştırıyor" dedi.

Kurşun, İsrail'in Lübnan'ı stratejik hedef olarak gördüğünü vurgulayarak, "Bu savaş bitmeyecek gibi görünüyor. Lübnan, İsrail'in masasında çözülmesi gereken bir mesele olarak duruyor" değerlendirmesinde bulundu.

45 GÜNLÜK NÖBET BİTTİ: BAYRAK DEVREDİLDİ

Yayın sırasında tarihi bir nöbet değişimi de gerçekleşti. 45 gün boyunca sahada görev yapan ekip, görevi Ahmet Nazif Vural'a devretti.

Ahmet Nazif Vural, "Yaklaşık 1.5 aylık süreç boyunca bombaların altında kalan bölgeleri ekranlara aktardılar. Biz de şimdi bayrağı devralıyoruz" dedi.

SAHADAN İNSANİ DRAM: "GÖRÜLMEYEN LÜBNAN'I GÖSTERDİLER"

Vural, sahadaki insan hikâyelerine dikkat çekerek, "Lübnan'ın görülmeyen yerlerini bizlere aktardılar. Bu çok kıymetliydi" ifadelerini kullandı.

Kurşun'dan bölgedeki insani durumu özetlemesini isteyen Vural, sahadaki gözlemlerin önemine vurgu yaptı.

KAMERAMANIN GÖZÜNDEN SAVAŞ: "HER ŞEYİ ŞEFFAF AKTARDIK"

Kameraman Hüseyin Koçak ise savaşın en çarpıcı anlarını kaydettiklerini belirterek, "45 gün boyunca elimizden geldiğince her şeyi en şeffaf şekilde ekranlara aktarmaya çalıştık" dedi.

Koçak, sahadaki ekip ruhuna dikkat çekerek, "Muhabir arkadaşlarımız her detayı anlattı, biz de görüntülerle destekledik. Bir kader arkadaşlığı yaptık" ifadelerini kullandı.

YENİ EKİP SAHADA: "AKTARIMLAR SÜRECEK"

Görevi devralan Ahmet Nazif Vural, "Bizler de Lübnan'daki aktarımlarımıza aynı şekilde devam edeceğiz" diyerek yeni sürecin başlayacağını duyurdu.

Vural, Beyrut ve Bekaa Vadisi'nde göreceli bir sakinlik olduğunu ancak güneyde saldırıların sürdüğünü belirterek, "Güneyde zaman zaman hava saldırıları devam ediyor. Hizbullah da karşılık veriyor" dedi.

