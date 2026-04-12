İsrail’in Lübnan’daki vahşeti sınır tanımıyor! Sur kenti yerle bir edildi: Hedefte ibadethaneler var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Siyonist İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik başlattığı katliam ve yıkım saldırıları, bölgeyi adeta bir hayalet kente çevirdi. Özellikle stratejik öneme sahip Sur kenti, son bir hafta içinde onlarca kez ağır mühimmatlarla hedef alınırken, sivil yerleşim alanları ve kutsal mekanlar moloz yığınına dönüştü. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak, ateş hattının tam kalbinden, yıkımın ve insanlık dramının boyutlarını tüm dünyaya aktardı.

Siyonist İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik başlattığı katliam hız kesmeden sürerken işgalciler sivil alanların yanı sıra ibadethaneleri de hedef alıyor.

A HABER İSRAİL'İN BOMBALADIĞI LÜBNAN'IN SUR KENTİNDE!

İsrail ordusunun Sur kentine yönelik saldırılarının şiddeti, gün ağarınca ortaya çıkan manzarayla dehşetin boyutlarını gözler önüne serdi.

Bölgedeki son durumu aktaran A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Siyonist İsrail devletinin ve eli kanlı ordusunun Lübnan'daki katliamlarını ve yıkımını ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti burası. Son bir haftalık süre içerisinde onlarca saldırı düzenlendi Sur kentine yönelik. Artık burada neredeyse ayakta kalan, sağlam bir bina yok desek yeridir." ifadelerini kullandı.

Bölgede yüzlerce binanın tamamen yıkıldığını, binlercesinin ise ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini belirten Kurşun, kentin silüetinin tamamen değiştiğini vurguladı.

ENKAZLARIN GÖLGESİNDE HAYATA TUTUNMA MÜCADELESİ
Saldırıların hemen ardından bölge halkı ve görevliler, yıkıntılar arasında yaşamı yeniden canlandırmak için büyük bir risk alarak çalışmaya başladı. Yıkılan direkler ve birbirine karışan kablolar arasında yürütülen çalışmaları yerinde gözlemleyen Ata Gündüz Kurşun, "Bir taraftan burada elektrik, telefon hatlarıyla uğraşan görevliler var. Bir taraftan da hayatı normale döndürme çalışmaları var. Çünkü insanlar İsrail'in o uyarıları ve katliamları sonrası buradan göç ettiler, tahliye ettiler ama tekrar yerlerine, yurtlarına gelecek bu insanlar. Dolayısıyla hayatı da bir şekilde normale döndürmek gerekiyor." sözleriyle bölgedeki direnci dile getirdi.

KUTSAL MEKANLAR VE CAMİLER HEDEFTE
Katil İsrail'in saldırılarında sadece konutlar değil, halkın manevi değerleri ve ibadethaneleri de acımasızca hedef alınıyor. Sur kentinde yeni inşa edilmiş bir caminin saldırılar sonucu aldığı hasarı gösteren Ata Gündüz Kurşun, "İsrail'in yaptığı, kutsalları da hiçe sayıyor. İşte o saldırılarla birlikte burada bir mabedimiz, bir camimizin de hasar gördüğünü ne yazık ki paylaşıyoruz. Yeni yapılmış bir camiden bahsediyoruz ama camlar komple kırılmış ve kapısına artık bir kilit vurulmuş. Şu anda ibadete kapatılmış olan bir camiden bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

İsrail'in Lübnan'ın dört bir yanındaki camileri vurmakla tehdit ettiğini ve insanları buraları boşaltmaları için uyardığını belirten Kurşun, bu baskılar nedeniyle pek çok ibadethanenin kapalı kaldığını aktardı.

YIKIMIN BOYUTU: HER ADIMDA AYRI BİR DEHŞET
Kentin içinde ilerledikçe yıkımın ne kadar geniş bir alana yayıldığı daha net görülüyor. Yaklaşık 200 metre yürüdükten sonra başka bir enkaz yığınına ulaşan Ata Gündüz Kurşun, "Yıkımın boyutu çok büyük, bunu birkaç dakikalık yayınla anlatmak inanın çok zor. Lübnan'ın güneyinde nereye gitsek; Sur olsun, Nebatiye olsun, bağlı köyler, kasabalar, ilçeler olsun, her yerde bu yıkımı gözlemleyebiliyoruz. Vurulduktan sonra yangın çıkmış anladığımız kadarıyla bu evin içerisinde." dedi. Kullanılan mühimmatların gücüne dikkat çeken Kurşun, "Öyle mühimmatlar kullanıyorlar ki koca bir mahalle ne yazık ki harap oluyor. İş güvenliği denilen bir kavram da yok ama bir şekilde o elektriğin, telefon veya internet hattının çevre sakinlerine ulaştırılması gerekiyor." diyerek sahadaki zorlu şartları anlattı.

İSRAİL'İN KİRLİ PLANI: LÜBNAN'IN GÜNEYİNİ HARİTADAN SİLMEYE ÇALIŞIYORLAR
İsrail'in saldırılarındaki asıl amacın bölgeyi tamamen insansızlaştırmak olduğunu ifade eden Ata Gündüz Kurşun, karşılaştığı manzarayı şu sözlerle özetledi: "İsrail Lübnan'ı bu şekilde istiyor. Diyor ki hiçbir bina kalmasın; koltuklar yerlere saçılmış, yastıklar görüyoruz burada. İnsanların aileleriyle birlikte kaldığı normal bir yapıdan bahsediyoruz ama İsrail burada insanlar yaşamasın, Lübnan'ın güneyi tamamen boşalsın istiyor." Sınır köylerinde buldozerlerle evlerin yıkıldığını ve köylerin altına patlayıcılar döşenerek yerleşim yerlerinin haritadan silindiğini hatırlatan Kurşun, İsrail ordusunun bu yıkım görüntülerini marifetmiş gibi sosyal medya hesaplarından paylaştığını da sözlerine ekledi.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNİN GÖLGESİNDE DİRENİŞ VE KATLİAM
Bölgede diplomatik süreçler devam ederken sahadaki çatışma ve bombardımanlar hız kesmiyor. Yaşanan süreci değerlendiren Ata Gündüz Kurşun, "Hizbullah direnmeye devam ediyor. Bir taraftan artık ateşkes görüşmeleri gerçekleştirilirken, bir taraftan da bu müzakereler İsrail'in ateşi ve katliamı altında devam ediyor." ifadelerini kullandı. Sur kentindeki son durumu özetleyerek yayını sonlandıran Kurşun, yüzlerce belki de binlerce binanın yıkık veya hasarlı olduğunu, İsrail'in son bir haftadır tüm gücüyle bu kente yoğunlaştığını belirterek sözü merkeze bıraktı.

