İsrail’in Lübnan’daki vahşeti sınır tanımıyor! Sur kenti yerle bir edildi: Hedefte ibadethaneler var

Bölgedeki son durumu aktaran A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Siyonist İsrail devletinin ve eli kanlı ordusunun Lübnan'daki katliamlarını ve yıkımını ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti burası. Son bir haftalık süre içerisinde onlarca saldırı düzenlendi Sur kentine yönelik. Artık burada neredeyse ayakta kalan, sağlam bir bina yok desek yeridir." ifadelerini kullandı.

ENKAZLARIN GÖLGESİNDE HAYATA TUTUNMA MÜCADELESİ Saldırıların hemen ardından bölge halkı ve görevliler, yıkıntılar arasında yaşamı yeniden canlandırmak için büyük bir risk alarak çalışmaya başladı. Yıkılan direkler ve birbirine karışan kablolar arasında yürütülen çalışmaları yerinde gözlemleyen Ata Gündüz Kurşun , "Bir taraftan burada elektrik, telefon hatlarıyla uğraşan görevliler var. Bir taraftan da hayatı normale döndürme çalışmaları var. Çünkü insanlar İsrail'in o uyarıları ve katliamları sonrası buradan göç ettiler, tahliye ettiler ama tekrar yerlerine, yurtlarına gelecek bu insanlar. Dolayısıyla hayatı da bir şekilde normale döndürmek gerekiyor." sözleriyle bölgedeki direnci dile getirdi.

KUTSAL MEKANLAR VE CAMİLER HEDEFTE

Katil İsrail'in saldırılarında sadece konutlar değil, halkın manevi değerleri ve ibadethaneleri de acımasızca hedef alınıyor. Sur kentinde yeni inşa edilmiş bir caminin saldırılar sonucu aldığı hasarı gösteren Ata Gündüz Kurşun, "İsrail'in yaptığı, kutsalları da hiçe sayıyor. İşte o saldırılarla birlikte burada bir mabedimiz, bir camimizin de hasar gördüğünü ne yazık ki paylaşıyoruz. Yeni yapılmış bir camiden bahsediyoruz ama camlar komple kırılmış ve kapısına artık bir kilit vurulmuş. Şu anda ibadete kapatılmış olan bir camiden bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

İsrail'in Lübnan'ın dört bir yanındaki camileri vurmakla tehdit ettiğini ve insanları buraları boşaltmaları için uyardığını belirten Kurşun, bu baskılar nedeniyle pek çok ibadethanenin kapalı kaldığını aktardı.