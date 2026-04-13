Lübnan’da ikinci Gazze planı! Katil İsrail Nebatiye’yi hayalet şehre çevirdi
Katil İsrail’in Lübnan’ı adeta ikinci bir Gazze’ye çevirme stratejisi doğrultusunda gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkese yönelik müzakere masaları kurulmasına rağmen tüm şiddetiyle devam ediyor. Lübnan’ın güneyindeki stratejik kentlerden biri olan Nebatiye, son günlerin en ağır bombardımanına maruz kalırken, bölgedeki dehşeti A Haber ekibi Ata Gündüz Kurşun ve Hüseyin Koçak yerinde görüntüledi.
Hükümet binalarının da vurulduğu saldırılarda 13 devlet görevlisinin hayatını kaybettiği, kentin büyük bölümünün ise sessizliğe ve boşluğa sürüklendiği belirtilirken, bölgeden gelen görüntüler İsrail'in sert askeri politikasını bir kez daha gözler önüne serildi.
ATEŞ HATTINDA SESSİZLİĞİN ÇIĞLIĞI
Nebatiye kent merkezinin girişinden izlenimlerini aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Yine kent merkezinin girişindeyiz, Nebatiye'deyiz bugün ve her bir tarafta yıkım söz konusu. Araçlar, enkaz yığını haline gelen binalar ve ıssız sokaklar... Şu anda sadece benim sesim yankılanıyor Nebatiye kentinin girişinde. Az önce dört ambulans geçiş yaptı; çünkü sınır hattında çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.
Kurşun, masadaki müzakerelerin sahada bir karşılığı olmadığını vurgulayarak, "Bir taraftan müzakere masası kuruldu, bir taraftan ateşkes çabaları devam ederken İsrail ne yazık ki kana doymuyor. 'Fırsat bu fırsat' deyip özellikle Lübnan'ın güneyini yaşanmaz hale getiriyor" sözleriyle bölgedeki acı tabloyu aktardı.
GÜNEY LÜBNAN'I İZOLE ETME STRATEJİSİ
İşgal ordusunun bölgeyi dünyadan koparmaya yönelik hamlelerine dikkat çeken Ata Gündüz Kurşun, "Daha önce köprüler hedef alınmıştı hatırlanacağı gibi. Köprülerin vurulmasıyla birlikte Lübnan'ın güneyini diğer kentlerden ayırmaya, daha doğrusu izole etmeye çalışmıştı işgal ordusu. Ve şimdi de artık yollar vuruluyor, yolun kenarındaki binalar vuruluyor" şeklinde konuştu.