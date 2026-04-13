Lübnan’da ikinci Gazze planı! Katil İsrail Nebatiye’yi hayalet şehre çevirdi

Lübnan’da ikinci Gazze planı! Katil İsrail Nebatiye’yi hayalet şehre çevirdi

Katil İsrail’in Lübnan’ı adeta ikinci bir Gazze’ye çevirme stratejisi doğrultusunda gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkese yönelik müzakere masaları kurulmasına rağmen tüm şiddetiyle devam ediyor. Lübnan’ın güneyindeki stratejik kentlerden biri olan Nebatiye, son günlerin en ağır bombardımanına maruz kalırken, bölgedeki dehşeti A Haber ekibi Ata Gündüz Kurşun ve Hüseyin Koçak yerinde görüntüledi.

Katil İsrail'in Lübnan'ı Gazze benzeri bir yapıya dönüştürme stratejisi kapsamında yürüttüğü saldırılar, ateşkes için kurulan müzakere girişimlerine rağmen yoğun şekilde sürüyor.

Lübnan'ın güneyinde yer alan stratejik kentlerden Nebatiye, son günlerin en ağır bombardımanına hedef olurken, bölgedeki yıkım A Haber ekibi Ata Gündüz Kurşun ve Hüseyin Koçak tarafından yerinde görüntülendi.

Hükümet binalarının da vurulduğu saldırılarda 13 devlet görevlisinin hayatını kaybettiği, kentin büyük bölümünün ise sessizliğe ve boşluğa sürüklendiği belirtilirken, bölgeden gelen görüntüler İsrail'in sert askeri politikasını bir kez daha gözler önüne serildi.

A HABER LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ YIKIMI GÖRÜNTÜLEDİ

ATEŞ HATTINDA SESSİZLİĞİN ÇIĞLIĞI

Nebatiye kent merkezinin girişinden izlenimlerini aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Yine kent merkezinin girişindeyiz, Nebatiye'deyiz bugün ve her bir tarafta yıkım söz konusu. Araçlar, enkaz yığını haline gelen binalar ve ıssız sokaklar... Şu anda sadece benim sesim yankılanıyor Nebatiye kentinin girişinde. Az önce dört ambulans geçiş yaptı; çünkü sınır hattında çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Kurşun, masadaki müzakerelerin sahada bir karşılığı olmadığını vurgulayarak, "Bir taraftan müzakere masası kuruldu, bir taraftan ateşkes çabaları devam ederken İsrail ne yazık ki kana doymuyor. 'Fırsat bu fırsat' deyip özellikle Lübnan'ın güneyini yaşanmaz hale getiriyor" sözleriyle bölgedeki acı tabloyu aktardı.

GÜNEY LÜBNAN'I İZOLE ETME STRATEJİSİ

İşgal ordusunun bölgeyi dünyadan koparmaya yönelik hamlelerine dikkat çeken Ata Gündüz Kurşun, "Daha önce köprüler hedef alınmıştı hatırlanacağı gibi. Köprülerin vurulmasıyla birlikte Lübnan'ın güneyini diğer kentlerden ayırmaya, daha doğrusu izole etmeye çalışmıştı işgal ordusu. Ve şimdi de artık yollar vuruluyor, yolun kenarındaki binalar vuruluyor" şeklinde konuştu.

Kameraman Hüseyin Koçak'ın objektifine yansıyan yıkımı detaylandıran Kurşun, "Şu karşı tarafta onlarca araç var, bakar mısınız... Onun hemen yanı başında eczane, giyim mağazaları, spor salonları yerle bir olmuş durumda. İsrail'in dün gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu ortaya çıkan manzara ne yazık ki bu. Lübnan'ın güneyinde taş üstünde taş bırakmıyor İsrail" ifadelerini kullandı.

HAYALET ŞEHİRDE İLK KEZ A HABER EKRANLARINDA

Nebatiye'nin merkezinde hiçbir hayat belirtisinin kalmadığını belirten Kurşun, "Kameraman arkadaşım Hüseyin'le birlikte işletmeleri sizlere göstereceğim... Tuz buz olmuş camlar ne yazık ki gördüğünüz gibi. Hiçbir yerde bir hayat belirtisi yok şu anda. Biz önceki günlerde de buraya gelmiştik; ama şu anda bu çektiğimiz noktalarda o zaman bu yıkılan binalar yoktu. Halen dumanların çıktığını bile görebiliyoruz bazı noktalardan" dedi.

Türk televizyonlarında ilk kez A Haber farkıyla yayınlanan görüntülerde, kentin en işlek meydanlarının nasıl bir enkaz yığınına dönüştüğü gözler önüne serildi.

HÜKÜMET BİNASINDA DEVLET GÖREVLİLERİNE VAHŞİ SALDIRI

İsrail ordusunun sivil ve kamu binalarını hedef gözetmeksizin vurduğunu ifade eden Ata Gündüz Kurşun, "Önceki gün hedef alınan hükümet binasının tam da önündeyiz. İşte İsrail'in bu noktaya düzenlediği saldırıda 13 devlet görevlisi hayatını kaybetti, İsrail tarafından katledildi. Burası bir idare binası; valiliklerin, belediyenin olduğu bir hükümet binasıydı ve hedef alınan yerlerden bir tanesi" cümleleriyle yaşanan katliamın boyutlarını aktardı.

Kurşun ayrıca, "Sadece orası değil, bakın araçları artık saymıyoruz bile biz; hurda yığını haline gelen, yanan araçları saymıyoruz. Onun hemen karşısında dört beş katlı bir apartman vardı, burası da yerle bir edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

BİTKİSEL HAYATA MAHKUM EDİLEN KENTLER

Bölgedeki yaşamın durma noktasına geldiğini vurgulayan Kurşun, "Yarı bitkisel bir hayat sürüyor artık Lübnan'ın güneyindeki köyler, kasabalar, kentler. Şu caddeye bir bakar mısınız? Hemen sol tarafta yine yanmış araçları görüyorsunuz. Gerçekten içimizi acıtan görüntüler bunlar. İşte İsrail'in Lübnan'ı getirdiği hal, durum bu" sözleriyle Nebatiye'den gelen feryadı dünyaya duyurdu.

