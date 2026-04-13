Lübnan’da ikinci Gazze planı! Katil İsrail Nebatiye’yi hayalet şehre çevirdi

Katil İsrail'in Lübnan'ı Gazze benzeri bir yapıya dönüştürme stratejisi kapsamında yürüttüğü saldırılar, ateşkes için kurulan müzakere girişimlerine rağmen yoğun şekilde sürüyor.

Lübnan'ın güneyinde yer alan stratejik kentlerden Nebatiye, son günlerin en ağır bombardımanına hedef olurken, bölgedeki yıkım A Haber ekibi Ata Gündüz Kurşun ve Hüseyin Koçak tarafından yerinde görüntülendi.

Hükümet binalarının da vurulduğu saldırılarda 13 devlet görevlisinin hayatını kaybettiği, kentin büyük bölümünün ise sessizliğe ve boşluğa sürüklendiği belirtilirken, bölgeden gelen görüntüler İsrail'in sert askeri politikasını bir kez daha gözler önüne serildi.

ATEŞ HATTINDA SESSİZLİĞİN ÇIĞLIĞI

Nebatiye kent merkezinin girişinden izlenimlerini aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Yine kent merkezinin girişindeyiz, Nebatiye'deyiz bugün ve her bir tarafta yıkım söz konusu. Araçlar, enkaz yığını haline gelen binalar ve ıssız sokaklar... Şu anda sadece benim sesim yankılanıyor Nebatiye kentinin girişinde. Az önce dört ambulans geçiş yaptı; çünkü sınır hattında çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.