Dünya bu skandalla çalkalanıyor! Eski ABD Başkanı Clİnton Epstein davasında hesap verdi

ABD medyasında yer alan haberlere göre Clinton, New York'taki bir gösteri merkezinde Kongre üyelerine verdiği ifadede Epstein ile bağlantısını kabul etti, ancak milyarder iş adamının suçlarından " asla haberdar olmadığını ve ilk suç itirafından çok önce onunla olan ilişkisini kestiğini " ısrarla belirtti.

Clinton'ın, Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyeleri tarafından Epstein ile olan bağları hakkında sorgulanmasına başlandı.

Clinton, Komite'nin sorularına, "Hiçbir şey görmedim ve hiçbir yanlış yapmadım. Geçmişe bakıldığında bile, beni asla şüpheye düşürecek hiçbir şey görmedim. Çünkü o bunu herkesten, çok uzun süre, çok iyi sakladı." sözleriyle cevap verdi.

Eski ABD Başkanı, eşi Hillary Clinton'ın bu konuyla hiçbir ilgisi olmadığı halde ifadeye çağrılmasından dolayı Komite'ye karşı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Ayrıca basına kapalı devam eden sorgulamayla ilgili basın açıklaması yapan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, Clinton'ın "çok işbirlikçi" davrandığını söyledi.

Clinton'ın Epstein tarafından nüfuz edebilmek adına hedef alındığı inancını paylaşan Luna, "Şu ana kadar onun bir şeyleri sakladığına inanmak için hiçbir nedenim yok. Oldukça şeffaf davrandı." dedi.