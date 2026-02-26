Epstein skandalında şok detay! Belgelerin yüzde 90’ı dosyada yok

CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Pedofili ağı elebaşı sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında sular durulmuyor. Epstein davasına ilişkin yayımlanan belgelerde, soruşturma kapsamında toplanan FBI ifadelerinin yaklaşık yüzde 90'ının dosyada yer almadığı iddia edildi. Ayrıca eksik kayıtlar arasında, Epstein'in kendisine çocuk yaşta cinsel istismarda bulunulduğunu belirten ve Donald Trump'ı cinsel istismarla suçlayan bir mağdurun ifadesi de bulunuyor.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder sapık Jeffrey Epstein'le ilgili yayımlanan dosyalarda şok detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

YÜZDE 90'I KAYIP

Bu kapsamda Epstein davasına ilişkin yayımlanan belgelerde, onlarca ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tanık ifadesinin eksik olduğu iddia edildi.

MİDE BULANDIRAN TRUMP DETAYI

Sabah'ta yer alan habere göre, eksik olduğu belirtilen kayıtlar arasında, Epstein'in kendisini çocuk yaşta istismar ettiğini söyleyen ve ABD Başkanı Donald Trump'ı cinsel istismarla suçlayan bir mağdura ait FBI ifadelerinin de bulunduğu iddialar arasında yer alıyor.

"İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞUNA"

Ayrıca Epstein ile ilişkisi ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland'ın baskılar nedeniyle rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 75 yaşındaki Jagland'a ilişkin ülke medyasında "intihar girişiminde bulunduğuna" dair iddialar yer almıştı.

Öte yandan, İngiltere hükümeti eski Prens Andrew'un ticaret temsilcisi olduğu dönemde hükümete ait raporları Epstein ile paylaştığı iddialarına ilişkin suçlamalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından, söz konusu belgelerin yayımlayacağını açıkladı.

BANKAYLA DOLAYLI BAĞLANTI KURMUŞ
Epstein'in 2013'te küresel yatırım bankası JPMorgan ile ilişkisi kesilmesine rağmen bankayla dolaylı bağını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Yayınlanan Epstein belgelerine göre, Şubat 2019'da bir vakıf üzerinden kız arkadaşı Karyna Shuliak'ın JPMorgan'daki hesabına 150 bin dolar gönderdi.

Bu transfer, Epstein'in bankayla bağının tamamen kopmadığını gösteren örneklerden sadece biri. Belgeler, banka yöneticilerinin 1 milyar doları aşan şüpheli trafiğe göz yumduğunu ortaya koydu.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI NEDİR?
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

