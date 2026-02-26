Epstein skandalında şok detay! Belgelerin yüzde 90’ı dosyada yok
Pedofili ağı elebaşı sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında sular durulmuyor. Epstein davasına ilişkin yayımlanan belgelerde, soruşturma kapsamında toplanan FBI ifadelerinin yaklaşık yüzde 90'ının dosyada yer almadığı iddia edildi. Ayrıca eksik kayıtlar arasında, Epstein'in kendisine çocuk yaşta cinsel istismarda bulunulduğunu belirten ve Donald Trump'ı cinsel istismarla suçlayan bir mağdurun ifadesi de bulunuyor.
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder sapık Jeffrey Epstein'le ilgili yayımlanan dosyalarda şok detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
YÜZDE 90'I KAYIP
Bu kapsamda Epstein davasına ilişkin yayımlanan belgelerde, onlarca ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tanık ifadesinin eksik olduğu iddia edildi.
MİDE BULANDIRAN TRUMP DETAYI
Sabah'ta yer alan habere göre, eksik olduğu belirtilen kayıtlar arasında, Epstein'in kendisini çocuk yaşta istismar ettiğini söyleyen ve ABD Başkanı Donald Trump'ı cinsel istismarla suçlayan bir mağdura ait FBI ifadelerinin de bulunduğu iddialar arasında yer alıyor.
"İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞUNA"
Ayrıca Epstein ile ilişkisi ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland'ın baskılar nedeniyle rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 75 yaşındaki Jagland'a ilişkin ülke medyasında "intihar girişiminde bulunduğuna" dair iddialar yer almıştı.
Öte yandan, İngiltere hükümeti eski Prens Andrew'un ticaret temsilcisi olduğu dönemde hükümete ait raporları Epstein ile paylaştığı iddialarına ilişkin suçlamalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından, söz konusu belgelerin yayımlayacağını açıkladı.