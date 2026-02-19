Epstein dosyaları patladı! İngiliz polisi sapığın arkadaşı eski Prens Andrew'ı tutukladı

Thames Valley Polisi, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, 60'lı yaşlarında Norfolk bölgesinden bir erkeğin gözaltına alındığını ve Berkshire ile Norfolk'ta aramaların sürdüğünü duyurdu.

66'NCI YAŞ GÜNÜNDE KELEPÇE!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, en az altı işaretsiz polis aracı sabah saat 08.00 sularında Sandringham bölgesindeki Wood Farm adlı mülke giriş yaptı. Operasyonda yaklaşık sekiz sivil polis memurunun da yer aldığı bildirildi.

Polis açıklamasında, "Soruşturma kapsamında bugün (19/2) kamu görevinde suistimal şüphesiyle 60'lı yaşlarında bir kişi gözaltına alınmış ve Berkshire ile Norfolk'taki adreslerde arama çalışmaları başlatılmıştır. Şüpheli halen gözaltındadır" ifadeleri kullanıldı.