CANLI YAYIN

Epstein dosyaları patladı! İngiliz polisi sapığın arkadaşı eski Prens Andrew'ı tutukladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Epstein dosyaları patladı! İngiliz polisi sapığın arkadaşı eski Prens Andrew'ı tutukladı

İngiltere’de Jeffrey Epstein dosyalarının ortaya saçtığı yeni skandallar sonrası Kral Charles’ın kardeşi eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor, 66’ncı yaş gününde polis tarafından gözaltına alındı. BBC TV’nin aktardığına göre Andrew, “kamu görevinde suistimal” şüphesiyle tutuklanırken, polis ekipleri aynı gün Windsor ve Sandringham’daki evlere baskın düzenledi.

Thames Valley Polisi, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, 60'lı yaşlarında Norfolk bölgesinden bir erkeğin gözaltına alındığını ve Berkshire ile Norfolk'ta aramaların sürdüğünü duyurdu.

66'NCI YAŞ GÜNÜNDE KELEPÇE!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, en az altı işaretsiz polis aracı sabah saat 08.00 sularında Sandringham bölgesindeki Wood Farm adlı mülke giriş yaptı. Operasyonda yaklaşık sekiz sivil polis memurunun da yer aldığı bildirildi.

SAPIK EPSTEİN'İN ARKADAŞI ESKİ PRENS ANDREW TUTUKLANDI!

Polis açıklamasında, "Soruşturma kapsamında bugün (19/2) kamu görevinde suistimal şüphesiyle 60'lı yaşlarında bir kişi gözaltına alınmış ve Berkshire ile Norfolk'taki adreslerde arama çalışmaları başlatılmıştır. Şüpheli halen gözaltındadır" ifadeleri kullanıldı.

REUTERSREUTERS

SUÇLAMANIN CEZASI: ÖMÜR BOYU HAPİS!

İngiltere'de "kamu görevinde suistimal" suçlamasının azami cezasının müebbet hapis olduğu belirtilirken, Thames Valley Polisi'nden Yardımcı Emniyet Müdürü Oliver Wright, soruşturmanın resmen başlatıldığını açıkladı.

Wright, "Bu suçlama üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptık ve kamu görevinde suistimal iddiasıyla ilgili soruşturma açtık. Soruşturmanın bütünlüğünü ve tarafsızlığını korumamız önemli" diyerek kamuoyuna bilgi verileceğini kaydetti.

SAPYK EPSTEIN'İN "EN YAKIN ARKADAŞI" MERCEK ALTINDA

Haberde, eski Prens Andrew'un adının yeniden gündeme gelmesinin sebebinin, ABD tarafından yayımlanan milyonlarca sayfalık Epstein dosyaları olduğu belirtildi.

Söz konusu belgelerde Andrew'un, sapık milyarder Epstein'e "gizli ticaret elçisi belgeleri" sızdırdığı iddiası yer aldı.

İngiliz basınına göre Andrew, 2001-2011 yılları arasında yürüttüğü İngiltere ticaret elçiliği görevi sırasında bazı resmi belgeleri Epstein'e iletti.

REUTERSREUTERS

WİNDSOR VE SANDRİNGHAM'DA BASKIN: EVLER ARANDI

Polis ekiplerinin Andrew'un bağlantılı olduğu adreslerde arama başlatması, İngiltere'de büyük yankı uyandırdı. Baskın yapılan adreslerin Windsor ve Sandringham'da olduğu aktarılırken, soruşturmanın genişleyebileceği değerlendiriliyor.

Andrew'un yaklaşık üç haftadır Wood Farm'da yaşadığı, bu süreçte yalnızca bir kez görüntülendiği de haberde yer aldı.

STARMER'DAN SERT ÇAĞRI: "İFADE VERMELİ!"

Skandalın büyümesi üzerine İngiltere Başbakanı Keir Starmer, BBC Breakfast programında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Starmer, "Kimde bilgi varsa ifade vermeli. Andrew ya da başka biri… Bu Epstein meselesi olabilir ya da başka bir olay… Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle ilgili bilgiye sahip olan herkesin, kim olursa olsun, bunu paylaşma sorumluluğu vardır" sözleriyle Andrew'u dolaylı biçimde hedef aldı.

3 MİLYON SAYFALIK DOSYA! BİRÇOK POLİS TEYAKKUZDA

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Epstein dosyaları yaklaşık 3 milyon sayfadan oluşuyor ve ülkede birçok polis birimi bu belgeleri incelemeye aldı.

Andrew'ın gözaltına alındığı anlar (TheSun aracılığıyla)Andrew'ın gözaltına alındığı anlar (TheSun aracılığıyla)

Dosyaları değerlendiren kurumlar arasında şu birimlerin bulunduğu kaydedildi:

  • Essex Polisi
  • Metropolitan Polisi (Met)
  • Surrey Polisi
  • Thames Valley Polisi
  • Norfolk Polisi
  • Bedfordshire Polisi

Bu kurumların, Epstein'in uçuş kayıtları ve e-posta trafiği dahil olmak üzere kapsamlı bir inceleme yürüttüğü belirtildi.

Andrew'ın gözaltına alındığı anlar (TheSun aracılığıyla)Andrew'ın gözaltına alındığı anlar (TheSun aracılığıyla)

"ÖZEL UÇUŞLAR" DETAYI: 90 UÇUŞ İDDİASI

Haberde en dikkat çeken ayrıntılardan biri de Epstein'e ait olduğu öne sürülen jetin, Stansted Havalimanı'ndaki özel terminale 90 kez iniş yaptığı iddiası oldu.

Bu uçuşların 15'inin, Epstein'in 2008 yılında reşit olmayanlarla cinsel ilişki suçlamasıyla hapse girmesinden sonra gerçekleştiği öne sürüldü.

Essex Polisi'nin özellikle uçuş loglarını ve e-postaları mercek altına aldığı kaydedildi.

"GENÇ KADIN GÖNDERİLDİ" İDDİASI: SARAY YAKIN TAKİPTE

Thames Valley Polisi'nin ayrıca, 2010 yılında 20'li yaşlarında bir kadının Epstein tarafından İngiltere'ye gönderildiği ve bu kişinin Andrew ile Royal Lodge'da cinsel ilişkiye zorlandığı iddiasını araştırdığı bildirildi.

Bu iddialar İngiltere'de kraliyet ailesi üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Eski Prens Andrew Epstein adasında (AFP)Eski Prens Andrew Epstein adasında (AFP)

MAXWELL DOSYALARI DA DEVREDE

Surrey Polisi'nin, Epstein'in hapse giren ortağı Ghislaine Maxwell'e ilişkin dosyalara erişmeye çalıştığı ve Andrew ile ilgili iddiaların geçtiği FBI raporunu incelemeye aldığı aktarıldı.

Bu raporun Temmuz 2020'de yazıldığı ve Epstein dosyalarına dahil edildiği kaydedildi.

"GİZLİ BELGELERİ NOEL ARİFESİNDE GÖNDERDİ" İDDİASI

İngiliz basını, Andrew'un Kasım 2010'da ticaret elçisi olarak yaptığı dört seyahatle ilgili bazı gizli belgeleri Epstein'e ilettiğini ileri sürdü.

Buna ek olarak, Afganistan'daki Helmand bölgesinin yeniden inşasına dair "confidential" ibareli belgelerin de 2010 Noel arifesinde Epstein'e gönderildiği iddia edildi.

ArşivArşiv

SARAYDA SKANDAL GÜVENLİK İDDİASI: "KİMLER GELİYOR BİLMİYORLARDI"

The Sun gazetesi ise Buckingham Sarayı'ndaki polislerin, Andrew'u ziyaret eden bazı kadınların isimlerinden haberdar edilmediğini öne sürdü. Bu iddia kamuoyunda "saray içinde gizli ziyaret zinciri" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

"İNGİLTERE'NİN FBI'I" DEVREYE GİRDİ

İngiltere Ulusal Suç Ajansı'nın (NCA) da soruşturmaya destek için devreye alındığı, özellikle yurt dışı bağlantılı bilgi taleplerinde İngiliz polis birimlerine yardımcı olacağı aktarıldı.

Metropolitan Polisi'nin FBI ile temas halinde olduğu da bildirildi.

ABD Adalet BakanlığıABD Adalet Bakanlığı

ANDREW SUSKUN: SON BELGELERDEN SONRA TEK KELİME ETMEDİ

Andrew Mountbatten-Windsor'un Epstein ile bağlantılarına ilişkin suçlamaları yıllardır reddettiği, ancak son belgelerin açıklanmasının ardından yorum taleplerine yanıt vermediği belirtildi.

Epstein'in en yakın arkadaşlarından biri olarak anılan Andrew'un, soruşturma kapsamında gözaltında tutulduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Sapık Epsteinin yakını Andrew Windsor Kalesinden kaçtı!Sapık Epsteinin yakını Andrew Windsor Kalesinden kaçtı! SAPIK EPSTEİN'İN YAKINI ANDREW WİNDSOR KALESİ'NDEN KAÇTI!
İngilterede Epstein skandalı büyüyor!İngilterede Epstein skandalı büyüyor! İNGİLTERE'DE EPSTEİN SKANDALI BÜYÜYOR!
Kral Charles ve Prens William, sapığın dostu Andrew’u gece yarısı kovduKral Charles ve Prens William, sapığın dostu Andrew’u gece yarısı kovdu KRAL CHARLES VE PRENS WİLLİAM, SAPIĞIN DOSTU ANDREW'U GECE YARISI KOVDU
Kral Charles, Prens Andrew için polisle iş birliğine gidiyorKral Charles, Prens Andrew için polisle iş birliğine gidiyor KRAL CHARLES, PRENS ANDREW İÇİN POLİSLE İŞ BİRLİĞİNE GİDİYOR
Prens Andrewa ABDden Epstein ifadesi çağrısıPrens Andrewa ABDden Epstein ifadesi çağrısı PRENS ANDREW'A ABD'DEN EPSTEİN İFADESİ ÇAĞRISI

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın