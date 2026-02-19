Epstein dosyaları patladı! İngiliz polisi sapığın arkadaşı eski Prens Andrew'ı tutukladı
İngiltere’de Jeffrey Epstein dosyalarının ortaya saçtığı yeni skandallar sonrası Kral Charles’ın kardeşi eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor, 66’ncı yaş gününde polis tarafından gözaltına alındı. BBC TV’nin aktardığına göre Andrew, “kamu görevinde suistimal” şüphesiyle tutuklanırken, polis ekipleri aynı gün Windsor ve Sandringham’daki evlere baskın düzenledi.
Thames Valley Polisi, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, 60'lı yaşlarında Norfolk bölgesinden bir erkeğin gözaltına alındığını ve Berkshire ile Norfolk'ta aramaların sürdüğünü duyurdu.
66'NCI YAŞ GÜNÜNDE KELEPÇE!
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, en az altı işaretsiz polis aracı sabah saat 08.00 sularında Sandringham bölgesindeki Wood Farm adlı mülke giriş yaptı. Operasyonda yaklaşık sekiz sivil polis memurunun da yer aldığı bildirildi.
Polis açıklamasında, "Soruşturma kapsamında bugün (19/2) kamu görevinde suistimal şüphesiyle 60'lı yaşlarında bir kişi gözaltına alınmış ve Berkshire ile Norfolk'taki adreslerde arama çalışmaları başlatılmıştır. Şüpheli halen gözaltındadır" ifadeleri kullanıldı.
SUÇLAMANIN CEZASI: ÖMÜR BOYU HAPİS!
İngiltere'de "kamu görevinde suistimal" suçlamasının azami cezasının müebbet hapis olduğu belirtilirken, Thames Valley Polisi'nden Yardımcı Emniyet Müdürü Oliver Wright, soruşturmanın resmen başlatıldığını açıkladı.
Wright, "Bu suçlama üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptık ve kamu görevinde suistimal iddiasıyla ilgili soruşturma açtık. Soruşturmanın bütünlüğünü ve tarafsızlığını korumamız önemli" diyerek kamuoyuna bilgi verileceğini kaydetti.
SAPYK EPSTEIN'İN "EN YAKIN ARKADAŞI" MERCEK ALTINDA
Haberde, eski Prens Andrew'un adının yeniden gündeme gelmesinin sebebinin, ABD tarafından yayımlanan milyonlarca sayfalık Epstein dosyaları olduğu belirtildi.
Söz konusu belgelerde Andrew'un, sapık milyarder Epstein'e "gizli ticaret elçisi belgeleri" sızdırdığı iddiası yer aldı.
İngiliz basınına göre Andrew, 2001-2011 yılları arasında yürüttüğü İngiltere ticaret elçiliği görevi sırasında bazı resmi belgeleri Epstein'e iletti.
WİNDSOR VE SANDRİNGHAM'DA BASKIN: EVLER ARANDI
Polis ekiplerinin Andrew'un bağlantılı olduğu adreslerde arama başlatması, İngiltere'de büyük yankı uyandırdı. Baskın yapılan adreslerin Windsor ve Sandringham'da olduğu aktarılırken, soruşturmanın genişleyebileceği değerlendiriliyor.
Andrew'un yaklaşık üç haftadır Wood Farm'da yaşadığı, bu süreçte yalnızca bir kez görüntülendiği de haberde yer aldı.
STARMER'DAN SERT ÇAĞRI: "İFADE VERMELİ!"
Skandalın büyümesi üzerine İngiltere Başbakanı Keir Starmer, BBC Breakfast programında dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Starmer, "Kimde bilgi varsa ifade vermeli. Andrew ya da başka biri… Bu Epstein meselesi olabilir ya da başka bir olay… Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle ilgili bilgiye sahip olan herkesin, kim olursa olsun, bunu paylaşma sorumluluğu vardır" sözleriyle Andrew'u dolaylı biçimde hedef aldı.
3 MİLYON SAYFALIK DOSYA! BİRÇOK POLİS TEYAKKUZDA
İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Epstein dosyaları yaklaşık 3 milyon sayfadan oluşuyor ve ülkede birçok polis birimi bu belgeleri incelemeye aldı.