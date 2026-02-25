Amerikalı sapık milyarder Epstein'in Paris'teki gizli sığınağı ortaya çıktı

Skandallarla anılan, hüküm giymiş cinsel suçlu ve "Amerikalı sapık milyarder" olarak hafızalara kazınan Jeffrey Epstein'ın Paris'teki gizli dairesine ait yeni fotoğraflar kamuoyuna yansıdı. Fransız gazetesi Le Parisien tarafından yayımlanan görüntüler, işlenmiş olabilecek suçları gözler önüne serdi.

Fotoğraflarda kırmızı tonların hâkim olduğu, loş ışıklandırmalı bir masaj odası dikkat çekiyor. Paris savcıları, bu alanın ağır suçlamalara konu eylemler için kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor.

Dairenin farklı bölümlerinde yetişkinlere yönelik objeler, çekmecelerde masaj cihazları ve duvarları kaplayan çıplak kadın fotoğrafları yer alıyor.

Görsellerden birinde, daha sonra cezaevinde ölen Epstein'ın iki üstsüz kadınla birlikte olduğu bir kare de bulunuyor.

18 ODALI LÜKS DAİRE RAHATSIZ EDİCİ DEKOR 2001 yılında satın alınan Avenue Foch'taki daire; kırmızı, turuncu ve pembe tonlarla dekore edilmiş. "Çin odası" olarak anılan bölümde ejderha desenli duvar kâğıtları yer alırken, kırmızı deri kaplı bir çalışma odası ve Arc de Triomphe manzaralı, ayı postu halıyla döşenmiş bir rotunda da evin dikkat çeken alanları arasında.