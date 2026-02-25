CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Amerikalı sapık milyarder Epstein'in Paris'teki gizli sığınağı ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Skandallarla anılan, hüküm giymiş cinsel suçlu ve "Amerikalı sapık milyarder" olarak hafızalara kazınan Jeffrey Epstein'ın Paris'teki gizli dairesine ait yeni fotoğraflar kamuoyuna yansıdı. Fransız gazetesi Le Parisien tarafından yayımlanan görüntüler, işlenmiş olabilecek suçları gözler önüne serdi.

Amerikalı sapık milyarder Epstein'in Paris'teki gizli sığınağı ortaya çıktı 1

Fotoğraflarda kırmızı tonların hâkim olduğu, loş ışıklandırmalı bir masaj odası dikkat çekiyor. Paris savcıları, bu alanın ağır suçlamalara konu eylemler için kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor.

Amerikalı sapık milyarder Epstein'in Paris'teki gizli sığınağı ortaya çıktı 2

Dairenin farklı bölümlerinde yetişkinlere yönelik objeler, çekmecelerde masaj cihazları ve duvarları kaplayan çıplak kadın fotoğrafları yer alıyor.

Amerikalı sapık milyarder Epstein'in Paris'teki gizli sığınağı ortaya çıktı 3

Görsellerden birinde, daha sonra cezaevinde ölen Epstein'ın iki üstsüz kadınla birlikte olduğu bir kare de bulunuyor.

Amerikalı sapık milyarder Epstein'in Paris'teki gizli sığınağı ortaya çıktı 4

18 ODALI LÜKS DAİRE RAHATSIZ EDİCİ DEKOR

2001 yılında satın alınan Avenue Foch'taki daire; kırmızı, turuncu ve pembe tonlarla dekore edilmiş. "Çin odası" olarak anılan bölümde ejderha desenli duvar kâğıtları yer alırken, kırmızı deri kaplı bir çalışma odası ve Arc de Triomphe manzaralı, ayı postu halıyla döşenmiş bir rotunda da evin dikkat çeken alanları arasında.

Amerikalı sapık milyarder Epstein'in Paris'teki gizli sığınağı ortaya çıktı 5

Ayrıca antilop boynuzları, doldurulmuş bir fil yavrusu ve akbaba figürü gibi sıra dışı hayvan dekorları ile yapay kaplan derisi kaplı mobilyalar bulunuyor. Dairede sauna ve spor salonu da yer alıyor.

Amerikalı sapık milyarder Epstein'in Paris'teki gizli sığınağı ortaya çıktı 6

SAPIĞIN YAKIN ARKADAŞI HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Daire, Epstein'ın uzun yıllar yakın çevresinde bulunan ve hakkında ağır suçlamalar yöneltilen Fransız modellik ajansı sahibi Jean-Luc Brunel ile bağlantılı soruşturmalara da konu oldu.

Amerikalı sapık milyarder Epstein'in Paris'teki gizli sığınağı ortaya çıktı 7

Brunel, reşit olmayan bir çocuğa tecavüz suçlamasıyla yargılanmayı beklerken Paris'teki cezaevi hücresinde ölü bulundu. Yetkililer, çarşaf kullanarak intihar ettiğini açıkladı. Hakkında ayrıca 12 yaşına kadar düşen yaştaki çocukların insan ticaretine konu edilmesi iddiaları da bulunuyordu.

Amerikalı sapık milyarder Epstein'in Paris'teki gizli sığınağı ortaya çıktı 8

YENİ SORUŞTURMALAR BAŞLATILDI

ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein dosyasına ilişkin milyonlarca belgeyi kamuoyuna açıklamasının ardından Fransa'da iki yeni soruşturma başlatıldı: biri insan ticareti, diğeri ise mali suç iddialarına ilişkin. Brunel dosyasındaki eski materyaller de yeniden inceleniyor.

Paris Başsavcısı Laure Beccuau, elde edilen verilerin dosyaya daha kapsamlı bir perspektif kazandırmasını umduklarını belirtti.

Amerikalı sapık milyarder Epstein'in Paris'teki gizli sığınağı ortaya çıktı 9

EPSTEİN DOSYASINDA TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Kamuoyundaki ilgi, Federal Bureau of Investigation ile United States Department of Justice tarafından yayımlanan ortak rapor sonrası daha da arttı. Raporda Epstein'ın cezaevinde intihar ettiği ve kamuoyunda sıkça dile getirilen bir "müşteri listesi" bulunmadığı sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

Amerikalı sapık milyarder Epstein'in Paris'teki gizli sığınağı ortaya çıktı 10

Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik federal insan ticareti suçlamaları kapsamında yargılanmayı beklerken, Ağustos 2019'da Manhattan'daki cezaevi hücresinde ölü bulunmuştu.

Amerikalı sapık milyarder Epstein'in Paris'teki gizli sığınağı ortaya çıktı 11

New York Post'un gündeme taşıdığı fotoğraflar, Amerikalı sapık milyarderin Paris'teki karanlık geçmişine dair yeni ve çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor.

Amerikalı sapık milyarder Epstein'in Paris'teki gizli sığınağı ortaya çıktı 12

İşte Epstein dosyasından bazı çarpıcı kareler...

Amerikalı sapık milyarder Epstein'in Paris'teki gizli sığınağı ortaya çıktı 13
Amerikalı sapık milyarder Epstein'in Paris'teki gizli sığınağı ortaya çıktı 14
Amerikalı sapık milyarder Epstein'in Paris'teki gizli sığınağı ortaya çıktı 15
Amerikalı sapık milyarder Epstein'in Paris'teki gizli sığınağı ortaya çıktı 16
Mobil uygulamalarımızı indirin