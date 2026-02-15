Maduro’ya operasyonu yapay zekâ yönetti! ABD ordusu Claude’u kullandı iddiası

ABD ordusunun Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu kaçırmaya yönelik operasyonunda, Anthropic şirketinin yapay zekâ modeli Claude’un kullanıldığı ileri sürüldü. Bu iddia, The Wall Street Journal gazetesi başta olmak üzere çeşitli kaynaklar tarafından aktarıldı.

Habere göre, Claude'un operasyonda nasıl kullanıldığına dair detaylar açıklanmazken, modelin ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) dışındaki ilk bilinen askeri operasyon için bir yapay zekâ aracı olduğu belirtildi. Claude, Palantir Technologies adlı veri şirketiyle yapılan iş birliği üzerinden devreye alındı.

PALANTİR ORTAKLIĞI VE KULLANIM TARTIŞMASI

Wall Street Journal'a göre Claude, Palantir'in Savunma Bakanlığı ve federal güvenlik birimlerinde yaygın kullanılan platformları üzerinden kullanıldı. Ancak Anthropic'in kullanım politikaları, modelin şiddeti kolaylaştırmak, silah geliştirmek veya gözetim faaliyetleri yürütmek için kullanılmasını yasaklıyor.

Anthropic yetkilileri, Claude'un ya da başka bir yapay zekâ modelinin bu operasyonda kullanılıp kullanılmadığı konusunda doğrudan yorum yapmaktan kaçındı. Sözcü, "Claude'un herhangi bir operasyonda kullanılıp kullanılmadığına dair yorum yapamayız. Her kullanım, politikalarımıza uygun olmalıdır" dedi.

İLK KEZ BİR AI MODELİ GİZLİ ASKERİ OPERASYONDA

Haberde ayrıca, Claude'un bu operasyonla ABD'nin sınıflandırılmış askeri sistemlerinde kullanılan ilk büyük yapay zekâ modeli olduğu vurgulandı. Pentagon'un önde gelen yapay zekâ firmalarından daha geniş erişim isteyen politikalar geliştirdiği, bu çerçevede şirketlerle kullanım sınırları konusunda görüşmeler yürüttüğü de aktarıldı.

Ancak ABD Savunma Bakanlığı, Beyaz Saray, Palantir ve ilgili taraflar haberde yer alan iddialara yönelik resmi bir yanıt vermedi.