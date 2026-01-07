Başkan Erdoğan’dan Maduro iddiasına yanıt: Öyle bir şey yok

07 Ocak 2026, Çarşamba
Giriş: 07.01.2026 14:43 Güncelleme: 07.01.2026 15:24
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya, ABD tarafından alıkonulduğu operasyondan günler önce “Türkiye’ye git” teklifi çok konuşulmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nın ardından bu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Bize gelen böyle bir haber yok" dedi.

ABD yönetimi, Venezuela'nın başkentine düzenlediği saldırıda Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini kaçırarak ABD'ye götürdü.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MADURO İDDİASINA YANIT

New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık sonunda Maduro'ya iktidardan ayrılıp Türkiye'ye gitmeyi teklif ettiğini iddia etmişti.

AK Parti Grup Toplantısının ardından gazeteciler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Trump'ın "Maduro'nun Türkiye'ye git" dediğine yönelik iddia soruldu.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Başkan Erdoğan, "Öyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" dedi.

