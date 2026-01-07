Başkan Erdoğan’dan Maduro iddiasına yanıt: Öyle bir şey yok

Maduro

AK Parti Grup Toplantısının ardından gazeteciler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Trump'ın "Maduro'nun Türkiye'ye git" dediğine yönelik iddia soruldu.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Başkan Erdoğan, "Öyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" dedi.