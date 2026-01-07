Başkan Erdoğan'dan Maduro iddiasına yanıt: Öyle bir şey yok
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2026 14:43 Güncelleme: 07.01.2026 15:24
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya, ABD tarafından alıkonulduğu operasyondan günler önce “Türkiye’ye git” teklifi çok konuşulmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nın ardından bu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Bize gelen böyle bir haber yok" dedi.
ABD yönetimi, Venezuela'nın başkentine düzenlediği saldırıda Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini kaçırarak ABD'ye götürdü.
New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık sonunda Maduro'ya iktidardan ayrılıp Türkiye'ye gitmeyi teklif ettiğini iddia etmişti.
AK Parti Grup Toplantısının ardından gazeteciler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Trump'ın "Maduro'nun Türkiye'ye git" dediğine yönelik iddia soruldu.
"ÖYLE BİR ŞEY YOK"
Başkan Erdoğan, "Öyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Karaciğer, böbrek, beyin: Vücut kendini nasıl temizliyor?
- Alışveriş yapacaklar dikkat: Yurt dışı alışverişinde 30 Euro sınırı kalktı
- BES’te devlet katkısı 2026’da yeniden düzenlendi! Oran yüzde kaç oldu?
- Ev bitkileri neden solar? Yanlış bakım kökleri çürütüyor!
- ATA AÖF finali ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?
- ÖSYM duyurdu: 2025 DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
- Darüşşafaka giriş sınavı 2026: Kimler başvurabilir, sınav ne zaman?
- İŞKUR GÜÇ Programı nedir, ne kadar maaş veriliyor? Başvuru yöntemi ve şartları
- Canlı izle: TOKİ Batman kura çekimi başladı, 3.810 hak sahibi belli oluyor
- Sosyal medyada yeni dönem: 15 yaş altı için yasak kapıda!
- 2026 tütün ikramiyesi yattı mı? SGK ödeme günleri ve güncel durum
- İstanbul'a kar uyarısı: Donmaya hazır olun! Cuma geliyor, pazar şiddetini arttıracak