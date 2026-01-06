Maduro böyle alınmış! Hava savunma birliklerine verilen emir şoke etti

06 Ocak 2026, Salı
Giriş: 06.01.2026 13:05
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in ABD tarafından kaçırılmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gazeteci Gaffar Yakınca edindiği son bilgileri paylaştı. Ortaya çıkan bilgiler Maduro’ya ‘içeriden ihanet’ iddialarını güçlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya yönelik uzun zamandır devam eden ambargo ve tehditler 2 Ocak'ta askeri harekata dönüştü. ABD askeri birlikleri Venezuela'nın başkenti Karakas'a düzenlediği operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i esir aldı.

Maduro ve eşi Flores dün New York'ta mahkemeye çıkarılırken Venezuela'ya yönelik düzenlenen operasyon ve Maduro'nun kolayca teslim alınmasının arkasındaki sır perdesi ise aralanıyor. Venezuela hükümetinde 'ihanet' olduğu yönünde sesler yükselirken Gazeteci Gaffar Yakınca, 'ihanet' iddialarını güçlendirecek yeni bilgiler verdi.

UÇAK VE HELİKOPTERLERE ATEŞ AÇMAMA EMRİ

Gaffar Yakınca Venezuela kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD saldırısının olduğu gece Venezuela hava savunma birliklerine "Karakas üzerindeki helikopterlere ve uçaklara ateş açmama" emri verildiğini söyledi.

Venezuela ordusuna verilen 'ateş açmama' emriyle ilgili detayları da aktaran Yakınca, bu emrin orduya 'Tatbikat' bildirisi şeklinde geçildiğini ve emirde ABD uçak ve helikopterleri adına hiçbir emarenin bulunmadığını belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro (Foto: Reuters)Venezuela Devlet Başkanı Maduro (Foto: Reuters)

TEK NEDEN İÇERİDEN İHANET

Venezuela ordusunda 400 uçaksavar, en az 5 bin omuzdan atılan roket sistemi (MANPAD) ve 60 kadar gelişkin sabit hava savunma sistemi sisteminin yanı sıra, 2 adet S300 ve 9 adet BUK ve 44 adet Pechora sisteminin bulunduğunu ve aktif olduğu bilgisini veren Yakınca, bu sistemlerin hiçbir elektronik donanım gerektirmeden çalışabildiğini ve böyle bir saldırıda harekete geçmemelerinin tek nedeninin emir almış olmaları olduğu şeklinde değerlendirildiğini ifade etti.

Yakınca son cümlesinde ise "Karakas'taki genel görüş "Maduro'nun içeriden ihanete uğradığı" şeklinde." dedi.

