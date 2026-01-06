Maduro böyle alınmış! Hava savunma birliklerine verilen emir şoke etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro (Foto: Reuters)

TEK NEDEN İÇERİDEN İHANET

Venezuela ordusunda 400 uçaksavar, en az 5 bin omuzdan atılan roket sistemi (MANPAD) ve 60 kadar gelişkin sabit hava savunma sistemi sisteminin yanı sıra, 2 adet S300 ve 9 adet BUK ve 44 adet Pechora sisteminin bulunduğunu ve aktif olduğu bilgisini veren Yakınca, bu sistemlerin hiçbir elektronik donanım gerektirmeden çalışabildiğini ve böyle bir saldırıda harekete geçmemelerinin tek nedeninin emir almış olmaları olduğu şeklinde değerlendirildiğini ifade etti.

Yakınca son cümlesinde ise "Karakas'taki genel görüş "Maduro'nun içeriden ihanete uğradığı" şeklinde." dedi.